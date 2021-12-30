У этого мира есть будущее: искренние и пронзительные детские письма Деду Морозу

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Из года в год на различных юмористических сайтах публикуются подборки писем Деду Морозу, которым уже сто лет в обед (или десять, но это тоже большой срок). Сегодня другие дети, у которых другие потребности и желания. В данном посте представлен обзор свежих новогодних просьб, которые вас растрогают - это 100%.
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