У этого мира есть будущее: искренние и пронзительные детские письма Деду Морозу

Из года в год на различных юмористических сайтах публикуются подборки писем Деду Морозу, которым уже сто лет в обед (или десять, но это тоже большой срок). Сегодня другие дети, у которых другие потребности и желания. В данном посте представлен обзор свежих новогодних просьб, которые вас растрогают - это 100%.

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1. К классическим паровозам, кранам и железным дорогам сегодня добавляются планшеты 0 Источник:

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2. Без конфет никуда 0 Источник:

3. Здесь целый список 0 Источник:

4. Дети... что тут еще сказать 0 Источник:

5. "Я тебя люблю" 0 Источник:

6. Мандарины и конфеты 0 Источник:

7. Вот здесь уже серьезные подарки просят 0 Источник:

8. Ну как можно не растаять от подобных детских писем... 0 Источник:

9. Такие себе сюрпризы от "Деда Мороза" 0 Источник:

10. Этот праздник ощущается иначе, когда ты веришь в чудеса 0 Источник:

11. Что-то подсказывает, что Тае помогала мама 0 Источник:

12. А мы продолжаем обзор писем Деду Морозу 0 Источник:

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14. Ничего необычного, просто ребенку нужна сосисочная гирлянда 0 Источник: