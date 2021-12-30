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У этого мира есть будущее: искренние и пронзительные детские письма Деду Морозу

У этого мира есть будущее: искренние и пронзительные детские письма Деду Морозу (16 фото)

Автор:
30 декабря 2021 08:01
Метки: дед мороз   дети   доброта   новый год   письмо деду морозу   подарки   чудеса   
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Из года в год на различных юмористических сайтах публикуются подборки писем Деду Морозу, которым уже сто лет в обед (или десять, но это тоже большой срок). Сегодня другие дети, у которых другие потребности и желания. В данном посте представлен обзор свежих новогодних просьб, которые вас растрогают - это 100%.
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Метки: дед мороз   дети   доброта   новый год   письмо деду морозу   подарки   чудеса   
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Георгий 5 минут назад
А настоящего папу уже все забыли. Тем более он наверно не настоящий мужчина, сволочь и пр.? Или мамашка нагуляла и ребёнок не знает что такое ПАПА вообще?
Просто интересуюсь.

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Richard

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