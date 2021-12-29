Платье раздора: на Украине уволили замминистра образования из-за платья его помощницы

Казалось бы ну, что за повод - чиновники из Киева приехали проинспектировать работу учебно-практических центров и посетить выставку по энергоэффективности в далеком от центра Львове.

Однако, этот обычный на первый взгляд рядовой рабочий визит столичного чиновника надолго врежется в память руководства Львовской администрации глубоким декольте помощницы замминистра и последовавшим вслед за ним скандалом.

"Вместо того чтобы обсуждать культурные проекты по популяризации вышиванок и шаровар, чиновники гадали, когда же из декольте столичной штучки, вывалятся сиськи", - пишет телеграм-канал SwissVatnik, - "Теперь вся Украина не только в блогах и чатиках, но и на страницах СМИ гадает, за какие такие заслуги, эта «силиконовая бейба» стала личным помощником замминистра".