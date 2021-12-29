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Платье раздора: на Украине уволили замминистра образования из-за платья его помощницы

Платье раздора: на Украине уволили замминистра образования из-за платья его помощницы (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 22:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тишкун   Украина   замминистра образования   платье   скандал   чиновники   
1606
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Помощница замминистра образования Украины (теперь уже бывшего) Игоря Гарбарука Кристина Тишкун, оделась на днях на официальную встречу во львовскую мэрию слегка в неподобающее одеяние - облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди, чем вызвала незатихающий скандал и накал эмоций в соцсетях похлеще, чем пресловутое российское вторжение.

Казалось бы ну, что за повод - чиновники из Киева приехали проинспектировать работу учебно-практических центров и посетить выставку по энергоэффективности в далеком от центра Львове.

Однако, этот обычный на первый взгляд рядовой рабочий визит столичного чиновника надолго врежется в память руководства Львовской администрации глубоким декольте помощницы замминистра и последовавшим вслед за ним скандалом.

"Вместо того чтобы обсуждать культурные проекты по популяризации вышиванок и шаровар, чиновники гадали, когда же из декольте столичной штучки, вывалятся сиськи", - пишет телеграм-канал SwissVatnik, - "Теперь вся Украина не только в блогах и чатиках, но и на страницах СМИ гадает, за какие такие заслуги, эта «силиконовая бейба» стала личным помощником замминистра".

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Сама девушка в комментариях возмущения не поняла, ответив хейтерам с искренним недоумением: "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

В сети пишут, что Кристина ранее работала в эскорт-сервисе по сопровождению предпринимателей и бизнесменов. Поэтому "удобно и комфортно" у нее своё.

И вот после нескольких дней скандала в благородном семействе украинской элиты, министру образования Украины придется подыскивать себе нового зама. Как рассказала депутат Верховной рады Гришина, Игорь Гарбарук был отправлен в отставку, официально "по собственному желанию", пишет SputnikLive.

Сама виновница скандала близко к сердцу инцидент не приняла, и передала свое откровенное платье телеканалу "Наш". Теперь его продадут на благотворительном аукционе прямо в эфире канала. Об этом написал в Facebook ведущий телеканала «Наш» Артем Никифоров.

Как пообещал Никифоров, «победит самая большая ставка, и победителю достанется заряженное на медийный успех платье Кристины Тишкун".

А вот надела бы вышиванку, никто бы и внимания не обратил...

Источник:

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Метки: Тишкун   Украина   замминистра образования   платье   скандал   чиновники   
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16  комментариев
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
надо было помощника брать в кожаных стрингах, тогда бы не посмели уволить
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24k
Юрьевич 37 минут назад
Да, это не толерантно и не по-европейски! Надо было помощника брать в стрингах и обтягивающих джинсах, тогда бы хрен уволили, в европе бы не поняли!
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6k
Дарья Час назад
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6k
Ruk Час назад
классная девка! и платье хорошее. очевидно инициатор скандала жена министра
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21k
Андрей Иванов Час назад
Нормальное платье. Она ж не на похороны в нём, или там день памяти жертв геноцида и подобного
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538
Leonid 2 часа назад
Пиарщик блин... ну хоть чем-то запомнится на неделю
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5k
a_komolow 2 часа назад
Подложила свинью!

Теперь нового "папика" искать будет
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38k
Бабай 2 часа назад
За "удобно и комфортно" готов поспорить. Удобнее даже, чем в футболке? Бл*дство это всё...
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2k
americos 2 часа назад
Непоняно, что им не понравилось. Нормальная спецодежда секретутки. Не скрывает общий вид обьекта, облечает доступ с целью экономии рабочего времени вышестоящего руководства.
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Шойгу пост покажите.
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13k
Вася 2 часа назад
сделать "карьеру" ш л ю х а м эскортницам быстрее всего. Цепляй старого козла с амбициями и без принципов и вперёд. Сиськи и отсос рулят планетой. Кто не верит, прогуляйтесь по верхним этажам власти любой страны, кабаевы и левински не считаются
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3k
Dimon_ 2 часа назад
...сфоткалась бы с неодетым манекеном - голой можно было бы ходить?

...или в образе Чикатило можно прыгать по кладбищу?

Или как камент к фотке чинушницы с проветриваемой писей в платье с "декольте" сзади ниже уровня начала "центральной извилины головного мозга": <<<депутаты настолько мало зарабатывают, что даже на нижнее бельё денег не хватает>>>?
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268
Трям 2 часа назад
Вроде молодая телка, а сиськи уже стекли на пупок...
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