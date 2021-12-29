Платье раздора: на Украине уволили замминистра образования из-за платья его помощницы

Помощница замминистра образования Украины (теперь уже бывшего) Игоря Гарбарука Кристина Тишкун, оделась на днях на официальную встречу во львовскую мэрию слегка в неподобающее одеяние - облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди, чем вызвала незатихающий скандал и накал эмоций в соцсетях похлеще, чем пресловутое российское вторжение.
Казалось бы ну, что за повод - чиновники из Киева приехали проинспектировать работу учебно-практических центров и посетить выставку по энергоэффективности в далеком от центра Львове.
Однако, этот обычный на первый взгляд рядовой рабочий визит столичного чиновника надолго врежется в память руководства Львовской администрации глубоким декольте помощницы замминистра и последовавшим вслед за ним скандалом.
"Вместо того чтобы обсуждать культурные проекты по популяризации вышиванок и шаровар, чиновники гадали, когда же из декольте столичной штучки, вывалятся сиськи", - пишет телеграм-канал SwissVatnik, - "Теперь вся Украина не только в блогах и чатиках, но и на страницах СМИ гадает, за какие такие заслуги, эта «силиконовая бейба» стала личным помощником замминистра".
Сама девушка в комментариях возмущения не поняла, ответив хейтерам с искренним недоумением: "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".
В сети пишут, что Кристина ранее работала в эскорт-сервисе по сопровождению предпринимателей и бизнесменов. Поэтому "удобно и комфортно" у нее своё.
И вот после нескольких дней скандала в благородном семействе украинской элиты, министру образования Украины придется подыскивать себе нового зама. Как рассказала депутат Верховной рады Гришина, Игорь Гарбарук был отправлен в отставку, официально "по собственному желанию", пишет SputnikLive.
Сама виновница скандала близко к сердцу инцидент не приняла, и передала свое откровенное платье телеканалу "Наш". Теперь его продадут на благотворительном аукционе прямо в эфире канала. Об этом написал в Facebook ведущий телеканала «Наш» Артем Никифоров.
Как пообещал Никифоров, «победит самая большая ставка, и победителю достанется заряженное на медийный успех платье Кристины Тишкун".
А вот надела бы вышиванку, никто бы и внимания не обратил...
Источник:
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Теперь нового "папика" искать будет
...или в образе Чикатило можно прыгать по кладбищу?
Или как камент к фотке чинушницы с проветриваемой писей в платье с "декольте" сзади ниже уровня начала "центральной извилины головного мозга": <<<депутаты настолько мало зарабатывают, что даже на нижнее бельё денег не хватает>>>?