"Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет

Между тем, список женщин, подлежащих воинскому учету, содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых включает десятки отдельных специальностей. Таким образом военнообязанными станут и бухгалтеры, и работницы гостиниц и ресторанов. Если до указанного срока женщины не встанут на учет в военкомате по месту жительства, их оштрафуют (от 850 до 1 700 грн). Также могут наказать и работодателей, которые принимают на работу женщин, не посетивших военкомат (сумма штрафа - от 5 100 до 8 500 грн). Что обо всем этом думают украинки?