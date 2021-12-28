"Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет

На Украине набирает обороты новый скандал. После провокационного приказа, согласно которому на воинский учет должны встать женщины в возрасте до 60 лет, украинки вздрогнули. А когда узнали, что в список попадают даже беременные и кормящие - возмутились.
В минувшее воскресенье министерству обороны Украины и главкому ВСУ пришлось давать объяснения гражданам страны, разгневанным новым приказом Минобороны Украины. Согласно этому документу, до конца 2022 года женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны встать на воинский учет.
К этой обязанности привлекаются даже беременные, а также женщины с несовершеннолетними детьми.Последние обстоятельства являются основанием для освобождения от военной службы, но не от поставновки на учет.
Главком ВСУ Залужный попытался объяснить, что при этом речь не идет о повальной мобилизации, и на военные сборы женщины будут уходить по желанию. "Просто вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства", - пояснил он.
Между тем, список женщин, подлежащих воинскому учету, содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых включает десятки отдельных специальностей. Таким образом военнообязанными станут и бухгалтеры, и работницы гостиниц и ресторанов. Если до указанного срока женщины не встанут на учет в военкомате по месту жительства, их оштрафуют (от 850 до 1 700 грн). Также могут наказать и работодателей, которые принимают на работу женщин, не посетивших военкомат (сумма штрафа - от 5 100 до 8 500 грн). Что обо всем этом думают украинки?
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Вна Украине тян в возрасте 18-60 лет, в том числе беременные и с малолетними детьми, до 2023 года обязаны явиться в военкомат и встать на воинский учёт. pic.twitter.com/pAcFTgsk6m— Двач (@ru2ch) December 27, 2021
Без троллинга никуда
Галю! Треба йти у воэнкомат: на Украине женщин обязали встать на воинский учет https://t.co/j0FQbU9Vkr pic.twitter.com/hNTc5eDwEQ— Социальный Мир (@Socialaka) December 24, 2021
Осторожно! Ненормативная лексика!
А кто-то пилит видосики на злобу дня. НО вообще, ситуация, конечно, грустная.
Дембельнусь - родишь мне сына
Защитница
Бабушка встает на воинский учет
Источник:
Я умею только пить как прапор
Источник:
Впрочем, среди женщин нашлись и те, кто одобряет приказ Минобороны. Дескать, женщина не должна быть просто самкой с набором ограниченных функций.
Ещё.— Марфа Васильевна (@o5_mv) December 25, 2021
На Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учёт в зависимости от своего образования и профессии. pic.twitter.com/N5Lm8raJh4
Приказ вступил в силу с 17 декабря, и за несколько дней петицию к президенту об отмене новой нормы подписали свыше 30-ти тысяч человек.
Источник:
- "Это комично, жалко или глупо?": латыши раскритиковали стрельбу, устроенную военными в центре Риги
- "Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом
- "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян
- "Сколько ни рисуй Крым - твоим он не станет": реакция соцсетей на форму сборной Украины
- "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном
Понравилось51
Вот так и надо решать демографическую проблему России. Вот он, подход вождя-государственника.
- вы, гражданка, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. Вдруг война с российскими хищниками;
- на учет возьмусь, а воевать-шишь с маслом. Я тяжко раненая пои зачатии. Меня вишь как оттяпали?
А у них-увеличить на бумаге мобилизационный резерв, что больше субсидий у пендосов выбить.
Деньги, считай, в страну привлечь.
Чтоб в лоб с Россией воевать-надо очень сильно быть упоротым патриотом и смертником.
Тут либо в тыл к врагу, на Ленинградку, биологическое оружие, трипак разносить, либо на дружественную НАТОвскую землю, их бойцам подымать боевой дух отсосами со скидкой.
А мужичков только в Европу, боевой дух подымать. Как оружие-пользы мало. У нас спроса на них особо не будет...