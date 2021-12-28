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"Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет

"Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет (14 фото + 4 видео)

Автор:
28 декабря 2021 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   армия   видео   военкомат   военнообязанные   политика   приказ ВСУ   реакция соцсетей   
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На Украине набирает обороты новый скандал. После провокационного приказа, согласно которому на воинский учет должны встать женщины в возрасте до 60 лет, украинки вздрогнули. А когда узнали, что в список попадают даже беременные и кормящие - возмутились.

В минувшее воскресенье министерству обороны Украины и главкому ВСУ пришлось давать объяснения гражданам страны, разгневанным новым приказом Минобороны Украины. Согласно этому документу, до конца 2022 года женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны встать на воинский учет.


К этой обязанности привлекаются даже беременные, а также женщины с несовершеннолетними детьми.Последние обстоятельства являются основанием для освобождения от военной службы, но не от поставновки на учет.



Главком ВСУ Залужный попытался объяснить, что при этом речь не идет о повальной мобилизации, и на военные сборы женщины будут уходить по желанию. "Просто вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства", - пояснил он.


Между тем, список женщин, подлежащих воинскому учету, содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых включает десятки отдельных специальностей. Таким образом военнообязанными станут и бухгалтеры, и работницы гостиниц и ресторанов. Если до указанного срока женщины не встанут на учет в военкомате по месту жительства, их оштрафуют (от 850 до 1 700 грн). Также могут наказать и работодателей, которые принимают на работу женщин, не посетивших военкомат (сумма штрафа - от 5 100 до 8 500 грн). Что обо всем этом думают украинки?


Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Без троллинга никуда


А кто-то пилит видосики на злобу дня. НО вообще, ситуация, конечно, грустная.

Защитница

Впрочем, среди женщин нашлись и те, кто одобряет приказ Минобороны. Дескать, женщина не должна быть просто самкой с набором ограниченных функций.


Приказ вступил в силу с 17 декабря, и за несколько дней петицию к президенту об отмене новой нормы подписали свыше 30-ти тысяч человек.


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Метки: Украина   армия   видео   военкомат   военнообязанные   политика   приказ ВСУ   реакция соцсетей   
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
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38k
Лесли 🥰 Минуту назад
Эхе хе хе...у меня есть военный билет)
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2k
Frank Borman Минуту назад
А может, это такая хитрая многоходовочка Путина? Сейчас хохлы призовут всех своих молодых красивых хохлушек, а потом армия РФ ударит - и вот он, котел. Все хохлушки окажутся в плену. Ну и им на выбор - или выходите замуж за россиянинцев, или плен в сибирском концлагере.
Вот так и надо решать демографическую проблему России. Вот он, подход вождя-государственника.
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12k
Святослав 2 минуты назад
теперь любой дальнобой сможет уверенно сказать: "А жахал я ваших военнослужащих в везде!.."
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−143
Lux Indique 14 минут назад
да вообще отменять необходимо службу в армии, а то придумали какой то "долг родине" кому долг ? мы что кому то что то должны? у нас все за денежку, вот вообще все. А тут какой то долг, и молодых ребят гребут. Не не ребята, все это дичь, вот кто хочет там долги отдавать, и служить кому то, пусть служат и отдают. имхо
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5k
Станислав 16 минут назад
ой не ту страну назвали Гондурасом .... ой не ту...
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270
Faithless 24 минуты назад
Утка? Не мог Зелен такого разрешить.
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142
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Не не не....ну нафига нам старухи? На учёт только молодых и красивых хохлушек, старые и не красивые нам в плен нафиг не нужны.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Борьба с проституцией по украински.
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233k
Rusbond Полчаса назад
Смешно. А то что дети, мужья, любовники, отцы этих сук детей на Донбассе убивают, это из не колвшит. А как за них взялись, сразу вопить начали. Нация подонков и предателей. Моя хата с краю....девиз хозлов, но как за жопу берут, то вопят, как свиньи.
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2k
Koschej Полчаса назад
Насчет возраста, конечно переборщили. Но… на майдане подавать коктейли Молотова это нормально, по женски. А вот срочная служба уже не законна?!
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13k
Вася 38 минут назад
я думал панорама опять прикалывается а оно вононочо
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18k
nobody® 53 минуты назад
В целом смешно, конечно, но по сути на данный это как справку получить, а не на войну идти. Беременные не могут документы оформить? Тем более до конца 2022 они в какой-то момент времени уже не будут беременны.
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3k
Евгений 55 минут назад
-я воевать не пойду никуда;
- вы, гражданка, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. Вдруг война с российскими хищниками;
- на учет возьмусь, а воевать-шишь с маслом. Я тяжко раненая пои зачатии. Меня вишь как оттяпали?
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17k
Vital Idol 57 минут назад
а, у нас что ли другое отношение к инициативам власти?!
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3k
Ivan 59 минут назад
Стратеги, уважаю!
Чтоб в лоб с Россией воевать-надо очень сильно быть упоротым патриотом и смертником.
Тут либо в тыл к врагу, на Ленинградку, биологическое оружие, трипак разносить, либо на дружественную НАТОвскую землю, их бойцам подымать боевой дух отсосами со скидкой.
А мужичков только в Европу, боевой дух подымать. Как оружие-пользы мало. У нас спроса на них особо не будет...
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9k
ПчёЛа Час назад
Вышла на пенсию и пошла вставать на воинский учет. Ну а куй ли еще делать?
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4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Работницы ресторанов и гостиниц. Враг конечно не простой, но знакомый.
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3k
Вадим Игнатьев Час назад
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Комментарий удален. Причина: порнография
21k
1k
Radugananebe Час назад
Неужели и баб с детьми в случае чего поставят под ружье? Много же они навоюют.
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