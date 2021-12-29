10 бестолковых и безумно дорогих покупок знаменитостей

Jay-Z не катается на лошадях, но, похоже, у него не было проблем потратить 55 миллионов долларов на лошадь по имени California Chrome, победившую на скачках Кентукки Дерби. Это огромная цена даже за лошадь-победителя - даже если она еще что-то заработает, вряд ли даже приблизится к тому, чтобы окупить такие затраты. Кроме того, это живое существо, которое подвержено болезням и имеет ограниченную продолжительность жизни. Так что со стороны рэпера это не разумное вложение денег, а чистая прихоть, не более.

2021-12-29T15:31:23+03:00