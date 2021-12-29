10 бестолковых и безумно дорогих покупок знаменитостей

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Знаменитости часто тратят огромные деньги на вещи, которые многим могут показаться бесполезными. Они тратят целые состояния с невероятной легкостью и невероятной эксцентричностью. И иногда ситуация выходит из-под контроля.
Рядового потребителя эти покупки могут удивить не только ценником, и полной своей бессмысленностью.
1. Боно: билет на самолет за 1700 долларов для любимой шляпы
С музыкантом группы U2 Боно в 2003 году случилось страшное: он отправился в турне и забыл в Лондоне свою любимую шляпу, а сам в этот момент уже был в Италии. И он сделал то, что большинство из нас сочли бы немыслимым. Вместо того, чтобы подождать, пока его шляпа прибудет почтой, он заказал билет на самолет первого класса для своей шляпы, и она прилетела к нему - за 1700 долларов.
2. Виктория Бекхэм: позолоченный чехол для iPhone за 33 000 долларов
Виктория Бекхэм известна безупречным стилем и чутьем на модные тенденции. Она, не дрогнув, потратила 33 тысячи долларов на позолоченный чехол для своего iPhone. Его создал дизайнер Стюарт Хьюз и создал по своему вкусу.
3. Бейонсе: леггинсы за 100 000 долларов
Бейонсе очень гордится тем, насколько сногсшибательно выглядит на сцене. Но пара леггинсов за 100 000 долларов - это что-то запредельное. Конечно, их нельзя назвать обычными штанами. Это леггинсы от Balenciaga, украшенные чистым золотом. Бейонсе выступала в них на церемонии вручения наград BET Awards в 2007 году.
4. Майк Тайсон: белые бенгальские тигры за 150 000 долларов
Когда-то у Майка Тайсона было столько денег, что он просто не знал, куда их тратить. Поэтому покупал все подряд - особняки, автомобили и мотоциклы для себя и для друзей, украшения, трех бенгальских тигров...
5. Пэрис Хилтон: собачий особняк за 325 000 долларов
Светская львица и наследница состояния Хилтонов, Пэрис Хилтон, очень откровенно рассказывала об одержимости своими собачками. Она их обожает и хочет, чтобы они жили в такой же роскоши, как и она сама. Поэтому для них построили дизайнерский особняк с таким убранством, что этих собаки живут лучше, чем большинство людей.
6. Ким Кардашьян и Канье Уэст: золотые унитазы за 750 000 долларов
Когда Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились, они почувствовали острую необходимость спустить деньги на унитазы, которые, конечно же, были сделаны из золота. Эти ослепительные золотые троны для ванных комнат продавались по такой цене, которую могли себе позволить только эти две знаменитости.
7. Селин Дион: увлажнитель воздуха за 2 миллиона долларов
Когда Селин Дион согласилась приехать с шоу в Лас-Вегас, все знали, что эта дива обязательно захочет чего-то особенного для себя. Интересно, что это произошло не традиционным способом и не было прописано в райдере. Вместо этого Дион попросила установить в ее доме очень дорогой увлажнитель воздуха с улучшенными характеристиками, что "сохранить" ее голос в суровом климате пустыни. Устройство стоило 2 миллиона долларов.
8. Майк Тайсон: ванна из золота за 2,2 миллиона долларов
О Майке Тайсоне уже была речь выше, в том числе об одной из его грандиознейших покупок - золотой ванне. Он потратил больше 2 миллионов долларов на ванну из 24-каратного золота. Она совершенно уникальна и, конечно, впечатляет. Но работает абсолютно так же, как любая другая ванна.
9. Стивен Коэн: тигровая акула в формальдегиде за 8 миллионов долларов
Управляющий хедж-фондом Стивен Коэн не просто загребает большие деньги; он также очень бодро тратит свое состояние. Оно составляет 13 миллиардов долларов и, как известно, Коэн собирает коллекцию живописи и других произведений искусства. Когда он купил "Женщину III" Виллема де Кунинга, никто не удивился. Но он также потратил 8 миллионов на акулу, забальзамированную в формальдегиде. Это творение Дэмиена Херста сейчас является частью коллекции Коэна.
10. Jay-Z: скаковая лошадь за 55 миллионов долларов
Jay-Z не катается на лошадях, но, похоже, у него не было проблем потратить 55 миллионов долларов на лошадь по имени California Chrome, победившую на скачках Кентукки Дерби. Это огромная цена даже за лошадь-победителя - даже если она еще что-то заработает, вряд ли даже приблизится к тому, чтобы окупить такие затраты. Кроме того, это живое существо, которое подвержено болезням и имеет ограниченную продолжительность жизни. Так что со стороны рэпера это не разумное вложение денег, а чистая прихоть, не более.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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