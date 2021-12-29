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10 бестолковых и безумно дорогих покупок знаменитостей

10 бестолковых и безумно дорогих покупок знаменитостей (2 фото + 9 видео)

Автор:
29 декабря 2021 15:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Самые бесполезные дорогие вещи   богатые и знаменитые   дорогие вещи   жизнь звезд   нелепые покупки   странные покупки   шоу бизнес   
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Знаменитости часто тратят огромные деньги на вещи, которые многим могут показаться бесполезными. Они тратят целые состояния с невероятной легкостью и невероятной эксцентричностью. И иногда ситуация выходит из-под контроля.
С музыкантом группы U2 Боно в 2003 году случилось страшное: он отправился в турне и забыл в Лондоне свою любимую шляпу, а сам в этот момент уже был в Италии. И он сделал то, что большинство из нас сочли бы немыслимым. Вместо того, чтобы подождать, пока его шляпа прибудет почтой, он заказал билет на самолет первого класса для своей шляпы, и она прилетела к нему - за 1700 долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Самые бесполезные дорогие вещи   богатые и знаменитые   дорогие вещи   жизнь звезд   нелепые покупки   странные покупки   шоу бизнес   
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18k
Serg2001 58 минут назад
Тут процентовку этих трат от общих доходов надо считать. Если, например, для Боно эти 1700$ как для меня 2 рубля, то чего тут удивительного? Вот когда чиновники делают покупки, на которые они и за 10 лет не зарабатывают, вот это действительно трюк! Хотя тоже уже никого этим не удивить... )
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2k
Frank Borman 5 минут назад
А где золотой унитаз Януковича? Скаковая лошадь и акула в формальдегиде, это понты, а вот унитаз необходим в хозяйстве. Без него не проживешь.
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