FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5397 постов • 703 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов

Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов (5 фото)

Автор:
28 декабря 2021 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   джордж клуни   звезды   знаменитости   принципы важнее денег   рекламные съемки   шоу бизнес   
984
5
Джордж Клуни - звезда мирового масштаба, и его участие в фильмах и рекламных контрактах стоит миллионы долларов. Однако актер весьма разборчив в выборе и легко может отвергнуть контракт, если он идет вразрез с его убеждениями. Недавно он отказался от рекламной съемки, хотя ему обещали заплатить $35 миллионов за один съемочный день. Причин своего выбора он не скрывает: предложение показалось ему неэтичным.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   голливуд   джордж клуни   звезды   знаменитости   принципы важнее денег   рекламные съемки   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
rgubaev Час назад
Нашим бы "звездам" такой избирательности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Carex 9 минут назад
Хотел больше, не заплатили. А теперь говорит всем я отказался из-за ,,,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
грпашгупрашгу 11 минут назад
Имея 50 000 рублей, не отказался бы. Имея 350 000 000 долларов - можно и на публику поиграть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mr.X 56 минут назад
Где-то сейчас Безруков поперхнулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vladimir Lysikov Час назад
Интересно, а что за "союзник": Саудиты или кто-то еще из арабов, Турция?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас Николас Кейдж - звезда и оригинал Николас Кейдж - звезда и оригинал Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих... Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32538



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
401
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Александр Шурепов: как сотрудник СМЕРШа нашёл своих дочерей в донорской группе нацистов
2
51
Александр Шурепов: как сотрудник СМЕРШа нашёл своих дочерей в донорской группе нацистов
Набирающие популярность в сообществах
Кофе с молоком: полезное или вредное сочетание?
2
6
Кофе с молоком: полезное или вредное сочетание?
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
7
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Женщины...
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#новый год#Ynews#кино#подборка#позитив#СССР#познавательно#собаки
#фото#история#факты#интересное#смешные#в мире#приколы#авто аварии#фильм#фотографии
#интересно#животные#ватермарк#картинки#прикол#дтп#аварии#добрые видео#автомобили#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться