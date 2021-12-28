Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов

Джордж Клуни отказался от контракта на $35 миллионов за однодневную работу. Об этом голливудский актер и режиссер рассказал в своем интервью. По его словам, предложение было связано с рекламой авиакомпании. «Мне предложили $35 миллионов за один день съемок в рекламном ролике авиакомпании, - говорит Клуни. - Но я поговорил об этом с Амаль, и мы решили, что оно того не стоит».

Амаль Клуни - жена актера, юрист по правам человека, с которой он сочетался узами брака в 2014 году. Как известно, Клуни всегда принимает важные решения, посоветовавшись с женой, и очень ценит ее мнение. Актер рассказал, что их решение было принято из-за того, что авиакомпания была связана со «страной, которая, хотя и является союзником, временами вызывает слишком много вопросов».