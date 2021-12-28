Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов

984
5
Джордж Клуни - звезда мирового масштаба, и его участие в фильмах и рекламных контрактах стоит миллионы долларов. Однако актер весьма разборчив в выборе и легко может отвергнуть контракт, если он идет вразрез с его убеждениями. Недавно он отказался от рекламной съемки, хотя ему обещали заплатить $35 миллионов за один съемочный день. Причин своего выбора он не скрывает: предложение показалось ему неэтичным.
Джордж Клуни отказался от контракта на $35 миллионов за однодневную работу. Об этом голливудский актер и режиссер рассказал в своем интервью. По его словам, предложение было связано с рекламой авиакомпании. «Мне предложили $35 миллионов за один день съемок в рекламном ролике авиакомпании, - говорит Клуни. - Но я поговорил об этом с Амаль, и мы решили, что оно того не стоит».
Амаль Клуни - жена актера, юрист по правам человека, с которой он сочетался узами брака в 2014 году. Как известно, Клуни всегда принимает важные решения, посоветовавшись с женой, и очень ценит ее мнение. Актер рассказал, что их решение было принято из-за того, что авиакомпания была связана со «страной, которая, хотя и является союзником, временами вызывает слишком много вопросов».
Амаль Клуни - жена актера, юрист по правам человека, с которой он сочетался узами брака в 2014 году. Как известно, Клуни всегда принимает важные решения, посоветовавшись с женой, и очень ценит ее мнение. Актер рассказал, что их решение было принято из-за того, что авиакомпания была связана со «страной, которая, хотя и является союзником, временами вызывает слишком много вопросов».
×
×
«Если мысли об этом не дают мне заснуть, значит, это того не стоит, - добавил актер. - У меня сейчас достаточно денег, чтобы не мучиться этими мыслями».
Действительно, состояние Клуни сейчас в полном порядке: его капитал оценивается в $500 миллионов.
Действительно, состояние Клуни сейчас в полном порядке: его капитал оценивается в $500 миллионов.
Творческие дела Клуни тоже в полном порядке: в ближайшие недели в прокат должен выйти фильм "Нежный бар" (The Tender Bar) по одноименному роману Джона Мёрингера, где Клуни выступил в качестве режиссера, а главную роль сыграет Бен Аффлек.
Клуни вообще серьезно относится к этическим вопросам. Так, недавно он негативно высказался о людях, которые снимали его после его крупной аварии на мотоцикле в 2018 году. Актер отдыхал на Сардинии и ехал по дороге со скоростью около 100 км/ч, когда перед ним неожиданно развернулась машина, и он полетел через руль. «Неприятно лежать на земле, думая, что это, быть может, последняя минута твоей жизни - и смотреть на людей с камерами, для которых твоя жизнь и смерть - это просто развлечение для их страницы в фейсбуке, - сказал он, - Я довольно позитивный парень, но это был неприятный эпизод».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге
- Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках
- 14 знаменитостей, которые умеют стареть красиво
- Николас Кейдж - звезда и оригинал
- Знаменитые актеры, упустившие роли мечты
Метки: актеры голливуд джордж клуни звезды знаменитости принципы важнее денег рекламные съемки шоу бизнес
41
Понравилось41
Новости партнёров