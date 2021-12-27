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Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок

Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок (8 фото)

Автор:
27 декабря 2021 13:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Дуэйн Джонсон   актеры   звезды   знаменитости   новости   фото   шоу бизнес   
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Все мы любим радовать самых близких в новогодние праздники. Актер Дуэйн Джонсон, например, подарил своей матери Ате Джонсон роскошный белый Cadillac. 49-летний "Скала" поделился трогательной реакцией мамы на подарок в своем Инстаграме.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Дуэйн Джонсон   актеры   звезды   знаменитости   новости   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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47k
Albert GER Час назад
Ну вот...
Даже Скала заразилась от инстасамок.
Надеюсь он его не в кредит оформленный на Маму взял.
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9k
Алексей 15 минут назад
Делай добро и бросай его в воду. Зачем из этого делать показуху?? А уж тем более матушку в этом замешивать??
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6k
Серега 23 минуты назад
тю, актер миллионер подарил тачку за 65к бабчинских
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10k
harlamov Полчаса назад
Очень по американски.
Понтануться даже реакцией мамы на подарок (тоже понтовый).
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11
Мурчелло 39 минут назад
Я так понял,что подарки мамам больше никто ,кроме лысого качка,не делает.А если делает,то только белый кадиллак.
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
У мамаши лицо на мем похоже))
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