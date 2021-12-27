Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок

"Это был счастливый момент. Подарил маме новую машину на Рождество. Она была потрясен, а потом села в машину со своими внучками, и ее переполнила радость. Я так благодарен за то, что могу делать своей маме такие подарки. Она прожила нелегкую жизнь, и она, как и я, ничего из этого не принимает как должное," - написал Джонс под своим постом в Инстаграме, где он опубликовал фото и видео с реакцией матери. Видео собрало больше 4,6 миллионов лайков.