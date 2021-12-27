Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок

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Все мы любим радовать самых близких в новогодние праздники. Актер Дуэйн Джонсон, например, подарил своей матери Ате Джонсон роскошный белый Cadillac. 49-летний "Скала" поделился трогательной реакцией мамы на подарок в своем Инстаграме.
49-летний американский актер Дуэйн Джонсон преподнес своей матери роскошный подарок на Рождество. Праздничным утром он привел 73-летнюю маму Ату Джонсон на улицу, где красовался белый Cadillac CT5 с красным бантом. Рядом с актером были его дочки, Жасмин и Тиана. Женщина растрогалась, получив от сына такой подарок, и не сдержала эмоций.
"Это был счастливый момент. Подарил маме новую машину на Рождество. Она была потрясен, а потом села в машину со своими внучками, и ее переполнила радость. Я так благодарен за то, что могу делать своей маме такие подарки. Она прожила нелегкую жизнь, и она, как и я, ничего из этого не принимает как должное," - написал Джонс под своим постом в Инстаграме, где он опубликовал фото и видео с реакцией матери. Видео собрало больше 4,6 миллионов лайков.
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Видео из Инстаграма Джонсона
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Даже Скала заразилась от инстасамок.
Надеюсь он его не в кредит оформленный на Маму взял.
Понтануться даже реакцией мамы на подарок (тоже понтовый).