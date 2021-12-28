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15 удивительных вещей, которые сделали актеры для погружения в образ

15 удивительных вещей, которые сделали актеры для погружения в образ (16 фото)

Автор:
28 декабря 2021 17:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Актеры и роли   актерское мастерство   жертвы   киношное   метод Станиславского   факты о кино   шоу бизнес   
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Искусство требует жертв. Иногда это сломанные зубы или пирсинг в неожиданных местах. Иногда необходимость изучить что-то новое и получить конкретные навыки. А иногда просто приходится съесть живого осьминога.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   актерское мастерство   жертвы   киношное   метод Станиславского   факты о кино   шоу бизнес   
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5  комментариев
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8k
Garpia121 2 часа назад
"Татуировки ей, понятное дело, нарисовали". А дырки на лице от пирсинга ее мало волнуют в будущем.
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16k
Наталья 22 минуты назад
Внимательно прочитала пост и, так и не нашла ни одной "удивительной вещи", которую сделали актеры, чтобы вжиться в роль.
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
не могу не добавить

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19k
Luc72 2 часа назад
"По сюжету героиня Берри живет на улице и, мягко говоря, пованивает. Чтобы вжиться в роль, актриса решила воздержаться от душа примерно на 8 недель. Позже она признавалась, что "некоторые части тела" она все же мыла, но целиком под душем - ни разу за все время, пока снимали фильм."
Охренеть как талантище актерское от этого добавляется, ага?

Это на уровне того, что кормить пауков цветными мухами, чтобы получить цветную паутину.
Представителя племени каннибалов не сыграть, если человечины не поесть, а проститутку, если месяц в борделе не поработать, да, да, да...

PS Бабулька пришла на прием к гинекологу.
- Ты че, бабуль, не моешься что ли?
- Моюсь, отчего же нет? От сель и до сель (показывает), и от сель до сель (показывает).
- Ну а сель то тоже надо мыть!
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