15 удивительных вещей, которые сделали актеры для погружения в образ

Это один из лучших биографических фильмов в истории кино, поскольку актер будто перевоплотился в культового музыканта Рэя Чарльза. Чтобы сходство было еще более полным, Джейми Фокс похудел на 14 кг и носил протезы век, которые нужно было заклеивать (закрывая ими глаза) на 14 часов в день. Позже он признался, что из-за этого у него начались панические атаки.