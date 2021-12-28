15 удивительных вещей, которые сделали актеры для погружения в образ

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Искусство требует жертв. Иногда это сломанные зубы или пирсинг в неожиданных местах. Иногда необходимость изучить что-то новое и получить конкретные навыки. А иногда просто приходится съесть живого осьминога.
1. Дженнифер Лоуренс - "Зимняя кость" (2010)
Актриса научилась свежевать и потрошить белку, чтобы это выглядело в ее исполнении правдоподобно на экране.
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2. Брэд Питт - "Бойцовский клуб" (1999)
Брэд по собственной воле отправился к дантисту и удалил кусочки передних зубов, чтобы его персонаж, активно участвующих в боях без правил, выглядел жизненно. После окончания съемок актер вернул свою обаятельную улыбку.
3. Шарлиз Терон - "Монстр" (2003)
Чтобы достоверно изобразить внешность героини (реальной серийной убийцы Эйлин Уорнос), Шарлиз сбрила брови, надела протезы, сделала так, чтобы волосы выглядели редкими и неухоженными, и постоянно подпаливала кончики волос.
4. Джеми Дорнан - "Крах" (2013)
Актер рассказал, что, пытаясь вжиться в роль серийного убийцы, однажды следил за женщиной, вышедшей из поезда. Он сказал, что держался на расстоянии и шел за ней довольно долго. "Это было немного захватывающе, в какой-то степени грязно", - признался он.
5. Руни Мара - "Девушка с татуировкой дракона" (2011)
Чтобы соответствовать книжному описанию своей героини, актриса сделала пирсинг сосков, а также проколола уши в четырех местах, бровь, губу и нос. Татуировки ей, понятное дело, нарисовали.
6. Брайан Крэнстон - "Во все тяжкие" (2008-2013)
Брайан Крэнстон и его напарник по фильму Аарон Пол очень убедительно выглядели в роли химиков, незаконно делающих метамфетамин. Актер рассказал, что консультантами сериала были настоящие химики, специалисты Управления по борьбе с наркотиками, и актеры были очень подробно проинструктированы.
7. Хлоя Севиньи - "Бурый кролик" (2003)
Хлоя потрясла публику, когда занялась оральным сексом со своим партнером по фильму Винсентом Галло, который был также режиссером фильма и ее бойфрендом в то время. Хотя нет никаких проблем с исполнением половых актов по обоюдному согласию на экране, зрители этой экспериментальной драмы 2003 года оказались не совсем готовы к такому развитию событий.
8. Джейми Фокс - "Рэй" (2004)
Это один из лучших биографических фильмов в истории кино, поскольку актер будто перевоплотился в культового музыканта Рэя Чарльза. Чтобы сходство было еще более полным, Джейми Фокс похудел на 14 кг и носил протезы век, которые нужно было заклеивать (закрывая ими глаза) на 14 часов в день. Позже он признался, что из-за этого у него начались панические атаки.
9. Николь Кидман - "Газетчик" (2012)
Вы когда-нибудь слышали о том, что если человека ужалила медуза, на это место нужно помочиться? В американской криминальной драме 2012 года героя Зака Эфрона ужалила медуза. И вместо того, чтобы разыграть трюк, Николь выбрала аутентичный способ - она действительно помочилась на лицо Заку.
10. Хэлли Берри - "Тропическая лихорадка" (1991)
По сюжету героиня Берри живет на улице и, мягко говоря, пованивает. Чтобы вжиться в роль, актриса решила воздержаться от душа примерно на 8 недель. Позже она признавалась, что "некоторые части тела" она все же мыла, но целиком под душем - ни разу за все время, пока снимали фильм.
11. Чхве Мин Сик - "Олдбой" (2003)
В одной из сцен главный герой фильма ест живого осьминога. В действительности из-за того, что пришлось делать несколько дублей, актер съел четырех осьминогов. Это при том, что он буддист и вегетарианец - но искусство требует жертв! Чхве Мин Сик извинился перед каждым осьминогом и помолился за каждого из них, прежде чем положить их в рот.
12. Розамунд Пайк - "Исчезнувшая" (2004)
В одной из самых запоминающихся сцен героиня Розамунд соблазняет своего бывшего, а затем перерезает ему горло ножом для бумаги. И чтобы подготовиться, актриса практиковалась в использовании ножа для резки туши свиньи в местной мясной лавке, просто чтобы "понять, на что это будет похоже".
13. Мишель Уильямс - "7 дней и ночей с Мэрилин" (2011)
Чтобы изобразить фирменную походку Мэрилин Монро, Мишель тренировалась ходить с ремнем, завязанным вокруг колен.
14. Джон Дэвид Вашингтон - "Довод" (2020)
Джон Дэвид играет агента ЦРУ, участвующего в операции по эвакуации. Для этой роли он не только научился говорить задом наперед, но также моргать, ходить, драться, блокировать удары и бегать задом наперед.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Актеры и роли актерское мастерство жертвы киношное метод Станиславского факты о кино шоу бизнес
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Охренеть как талантище актерское от этого добавляется, ага?
Это на уровне того, что кормить пауков цветными мухами, чтобы получить цветную паутину.
Представителя племени каннибалов не сыграть, если человечины не поесть, а проститутку, если месяц в борделе не поработать, да, да, да...
PS Бабулька пришла на прием к гинекологу.
- Ты че, бабуль, не моешься что ли?
- Моюсь, отчего же нет? От сель и до сель (показывает), и от сель до сель (показывает).
- Ну а сель то тоже надо мыть!