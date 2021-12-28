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Джаред Лето в свой 50-летний юбилей показался в образе вампира

Джаред Лето в свой 50-летний юбилей показался в образе вампира (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Майкл Морбиус   Морбиус   джаред лето   джаред лето фото   кинопремьера   трейлер   шоу бизнес   
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Американскому рок-музыканту и актеру Джареду Лето исполнилось пятьдесят. В день рождения он поделился в Instagram фотографией, на которой щеголяет обнаженным торсом и держит кусок радужного торта. Похоже, кадр сделан на съемках грядущей премьеры. Речь о фильме "Морбиус", в котором Джаред Лето играет человека, превратившегося в вампира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Майкл Морбиус   Морбиус   джаред лето   джаред лето фото   кинопремьера   трейлер   шоу бизнес   
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