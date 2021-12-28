Джаред Лето в свой 50-летний юбилей показался в образе вампира

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Американскому рок-музыканту и актеру Джареду Лето исполнилось пятьдесят. В день рождения он поделился в Instagram фотографией, на которой щеголяет обнаженным торсом и держит кусок радужного торта. Похоже, кадр сделан на съемках грядущей премьеры. Речь о фильме "Морбиус", в котором Джаред Лето играет человека, превратившегося в вампира.
Признаем: для своего возраста он выглядит отлично
Во-вторырх, кровь, капающая из губы, явно указывает на то, что Джаред Лето - вампир. В предстоящем фильме "Морбиус", но кто знает, кто знает...
Итак, немного о новом фильме, который выйдет на экраны в 2022 году.
Итак, немного о новом фильме, который выйдет на экраны в 2022 году.
Джаред играет доктора Майкла Морбиуса, который страдает от редкого заболевания крови. Чтобы излечиться от него, Морбиус соглашается принять участие в опасном эксперименте. В результате эксперимента он превращается в вампира.
Официальный трейлер картины
Морбиус, как указано в официальном релизе, - "один из самых ярких и противоречивых персонажей Marvel, загадочный антигерой".
Милашка вампир
"Доктор Морбиус страдает опасным и редким заболеванием крови. Он полон решимости спасти других людей, которых постигла та же участь. Хотя сначала эксперимент кажется успешным, внутри Морбиуса развязывается тьма. Сможет ли добро победить зло - или Морбиус уступит своим таинственным новым побуждениям?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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