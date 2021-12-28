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Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона

Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона (2 фото)

Автор:
28 декабря 2021 13:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   взятка   интересное   полиция   следователи   уголовное дело   фото   чиновник   
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В Сахалинской области бывший глава Макаровского городского округа Андрей Красковский был пойман на взятке в 1,6 миллиона. Чиновник покровительствовал при совершении незаконных сделок.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в 1,6 миллиона рублей за то, что покровительствовал незаконным сделкам, которые привели к хищению из бюджета. Чиновника признали виновным, он свою вину признал. Однако, в тюрьму Красковский так и не попал. Суд принял во внимание состояние здоровья фигуранта дела и дал ему условный срок, сообщаетcя на сайте Следкома.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно, с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать руководящие должности в органа власти на срок 8 лет со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки", - говорится на сайте.

Красковский должен будет выплатить штраф в размере 12,8 миллиона рублей.

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Метки: Россия   взятка   интересное   полиция   следователи   уголовное дело   фото   чиновник   
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18  комментариев
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12k
Erorist 2 часа назад
Ха, полтора ляма, это вообще ерунда, даже на условный срок не тянет... вот если бы он курицу в Магните спёр, то впаяли бы пятак.
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30
Гражданин 5 минут назад
ну 1,5 ляма,ребят,ну смешная сумма че вообще писать о ней,тут уже на миллиарды,как то не особо реагируешь
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10k
Мафусаил 13 минут назад
Какое у него честное хлебало...
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18k
nobody® 18 минут назад
Восьмикратный штраф уже хорошо
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524
Driver 20 минут назад
Все что знать надо о правосудии. Пробежался по капоту тачку, езжай на несколько лет в тюрьму, тачка то из органов, хотя и без раскраски, а тут взятка в крупном размере и условно. Это в голове вообще не укладывается.
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9k
кот базилий Полчаса назад
Скоро расстреливать их будут "условно", любит наше правосудие таких чинуш - себя в них видит потому и приговоры "суровые" выносит.
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21k
Ego sum qui sum 45 минут назад
ну хоть по попе то ладошкой похлопали?
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3k
Иван 54 минуты назад
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16k
Corvus Corax Час назад
Мало взял... чем больше, тем срок меньше...
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187
Степан Злыгостев Час назад
В Китае их народ стреляет,у нас им премии дают...
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67k
Viktor Час назад
Здоровьице слабенькое - дистрофик!

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9k
Alex Djeff Час назад
Полтора миллиона? Нищеброд...
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98
Nik Nik Час назад
"...Суд принял во внимание состояние здоровья фигуранта..." - судя по фото, он беременный. Кто отец ребеночка ?...))
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27k
Добрый 2 часа назад
Ну оступился человек, с кем из чиновников такого не бывает...
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10k
harlamov 2 часа назад
Судя по его виду, он на еду в месяц тратит больше, чем сумма взятки.
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54
Andreas Charakambus 2 часа назад
Он деятельно раскаялся или у него нашелся покровитель?
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4k
onebibis 2 часа назад
Судьи небось ржали над суммой взятки.
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