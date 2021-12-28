Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона

По версии следствия, подсудимый получил взятку в 1,6 миллиона рублей за то, что покровительствовал незаконным сделкам, которые привели к хищению из бюджета. Чиновника признали виновным, он свою вину признал. Однако, в тюрьму Красковский так и не попал. Суд принял во внимание состояние здоровья фигуранта дела и дал ему условный срок, сообщаетcя на сайте Следкома.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно, с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать руководящие должности в органа власти на срок 8 лет со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки", - говорится на сайте.