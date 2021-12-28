Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона

В Сахалинской области бывший глава Макаровского городского округа Андрей Красковский был пойман на взятке в 1,6 миллиона. Чиновник покровительствовал при совершении незаконных сделок.
По версии следствия, подсудимый получил взятку в 1,6 миллиона рублей за то, что покровительствовал незаконным сделкам, которые привели к хищению из бюджета. Чиновника признали виновным, он свою вину признал. Однако, в тюрьму Красковский так и не попал. Суд принял во внимание состояние здоровья фигуранта дела и дал ему условный срок, сообщаетcя на сайте Следкома.
"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно, с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать руководящие должности в органа власти на срок 8 лет со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки", - говорится на сайте.
Красковский должен будет выплатить штраф в размере 12,8 миллиона рублей.
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