Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ

Самарский депутат Михаил Абдалкин наблюдал за вступлением президента РФ с лапшой на ушах. Такой ролик он выложил в соцсети, подписав: «Полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал». Поступок стал резонансным, на него обратили внимание другие чиновники. Теперь депутат столкнулся с серьезным последствием своей выходки.
2 марта, в четверг, полиция направила в суд административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России.
«Во вторник состоится заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о дискредитации армии, которое якобы совершил я, выложив ТО САМОЕ ВИДЕО (орфография автора). Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность»,— написал коммунист в соцсетях.
Судя по фотографиям, Абдалкин лично посетил пункт полиции. Информация о составлении протокола за дискредитацию Вооруженных сил России размещена на сайте Новокуйбышевского суда.
Протокол составлен по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для должностного лица — административный штраф в размере до 200 тыс. руб. Материалы дела передали в городской суд. Рассмотрение дела назначено на 7 марта, уточняет РБК.
Источник:
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мне не понятно только зачем этот перфоманс, если он считает что президент его страны врет то пусть открыто скажет что то вроде "я не верю ни единому слову Путина в его речи"
зачем эти детские хайпонутые выходки
Хуже войны только поражение..
"1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
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3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них...". Если он считает что президент врет, это его конституционное право. То что выложил в сеть на своей странице, это свободное распространение информации (своего отношения к обращению).
Власть давно положила на Конституцию, прикрываясь своими новыми законами и поправками в УК РФ. Но смею заметить, что Конституция это основной закон государства, ни один нормативный акт не может ему противоречить.
И как бы это не было смешно, но КПФР все-таки системная оппозиционная партия и их основная деятельность "быть в оппозиции" к власти.
Ща конечно кремлеботовские петухи набегут, но этим иудам даже отвечать что-то уже ниже моего достоинства. Любой здравомыслящий человек, полезет в интернет, найдёт определение фашизма и сравнит его с тем положением вещей которые происходят в РФ.
Разумеется , после этого я автоматически школьник, идиот, враг государства, пята колонна, член партии Навального, украинский агент ЦИПСО и работник американского госдепа.. иначе какой же патриот свой Родины так может сказать про свою духо-скрепную страну?
Тут есть часть правды.. я рождён в СССР и это моя Родина, а нынешнаяя РФ ничто иное как страна, которой управляет воровское ОПГ, я эту власть даже законной не считаю, потому что она образовалась вопреки народному референдуму 91 года. Фактически мы живём под оккупацией бандитов, которые чтоб отвлечь нас от проблем внутренних, тычут пальцами во все стороны и рассказывают, что кругом враги. Это тоже правда, кругом такие же капиталистические пиявки, и добра нам не желают совсем.. но это не делает нынешних правителей добрыми и хорошим, они такие же мрази и кровососущие вши на теле трудового народа.
а мужик молодец
Ну и где там свое мнение? Идейные готовы отсидеть за свое мнение, а провокаторы работают на публику.
А то уже лишний раз сморкнуться или жопу почесать сыкотно.
-откажет, значит бандера!