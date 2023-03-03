Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ

Самарский депутат Михаил Абдалкин наблюдал за вступлением президента РФ с лапшой на ушах. Такой ролик он выложил в соцсети, подписав: «Полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал». Поступок стал резонансным, на него обратили внимание другие чиновники. Теперь депутат столкнулся с серьезным последствием своей выходки.