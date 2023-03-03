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Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ

Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ

Автор:
03 марта 2023 11:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Путин   Россия   дискредитация ВС РФ   интересное   лапша на ушах   фото   чиновник   
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Самарский депутат Михаил Абдалкин наблюдал за вступлением президента РФ с лапшой на ушах. Такой ролик он выложил в соцсети, подписав: «Полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал». Поступок стал резонансным, на него обратили внимание другие чиновники. Теперь депутат столкнулся с серьезным последствием своей выходки.

2 марта, в четверг, полиция направила в суд административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России.

«Во вторник состоится заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о дискредитации армии, которое якобы совершил я, выложив ТО САМОЕ ВИДЕО (орфография автора). Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность»,— написал коммунист в соцсетях.

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Судя по фотографиям, Абдалкин лично посетил пункт полиции. Информация о составлении протокола за дискредитацию Вооруженных сил России размещена на сайте Новокуйбышевского суда.

Протокол составлен по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для должностного лица — административный штраф в размере до 200 тыс. руб. Материалы дела передали в городской суд. Рассмотрение дела назначено на 7 марта, уточняет РБК.

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Метки: Путин   Россия   дискредитация ВС РФ   интересное   лапша на ушах   фото   чиновник   
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52  комментария
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8k
Copycat Час назад
я лично увидел что он хотел показать что Путин врет читай "вешает лапшу на уши"
мне не понятно только зачем этот перфоманс, если он считает что президент его страны врет то пусть открыто скажет что то вроде "я не верю ни единому слову Путина в его речи"
зачем эти детские хайпонутые выходки
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9k
Juli 8 минут назад
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2k
Dema 10 минут назад
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2k
Сергей 12 минут назад
[мат], сейчас самое время начинать раскачивать...
Хуже войны только поражение..
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9k
Antonium 12 минут назад
Статья 29 Конституции РФ:
"1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
...
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них...". Если он считает что президент врет, это его конституционное право. То что выложил в сеть на своей странице, это свободное распространение информации (своего отношения к обращению).
Власть давно положила на Конституцию, прикрываясь своими новыми законами и поправками в УК РФ. Но смею заметить, что Конституция это основной закон государства, ни один нормативный акт не может ему противоречить.
И как бы это не было смешно, но КПФР все-таки системная оппозиционная партия и их основная деятельность "быть в оппозиции" к власти.
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73k
Максим 14 минут назад
непричастность к чему? к тупой шутке? ты представитель народа, его слуга.. тебя народ уполномочил позорить выступление Президента? ты по сути назвал его выступление ложью.. Я бы ещё на него в суд за клевету подал.. Его счастье что это Путин, а не зеленский - так бы уже в овраге лежал после самоубийства 3 выстрелами в спину.
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9k
Бритва 14 минут назад
как сегодня такие дела инициируются? должен быть обвинитель?
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28k
Levyathan 16 минут назад
Это что, у пиндосов вообще свободы слова нет. Вон Де Ниро высказался о Трампе в бытность того президентом, и все, нет Роберта больше. Назначили иноагентом, в кино не зовут, сенат предложил отобрать имущество и лишить гражданства. а некоторые сенаторы из "единой америки", предложили даже персонажей его из фильмов заменить на Безрукова.
Ссылка youtu.be
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8k
SuperTroll 21 минуту назад
Удобную статью придумали, по ней можно за любую херню подтягивать..
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319
Чешира Полчаса назад
Преследование инакомыслящих, критикующих, и прочих несогласных - основные признаки тоталитарного режима.
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39k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Т.е. указывать властям на то, что они откровенно говоря, лгут населению и не держат свои обещания - это дискредитация армии? Пф, ну так любую критику тогда можно подтянуть под статью и сажать всех несогласных. А это кстати один из признаков фашизма.. что в целом неудивительно, так как фашизм есть неизбежное продолжение капитализма.
Ща конечно кремлеботовские петухи набегут, но этим иудам даже отвечать что-то уже ниже моего достоинства. Любой здравомыслящий человек, полезет в интернет, найдёт определение фашизма и сравнит его с тем положением вещей которые происходят в РФ.
Разумеется , после этого я автоматически школьник, идиот, враг государства, пята колонна, член партии Навального, украинский агент ЦИПСО и работник американского госдепа.. иначе какой же патриот свой Родины так может сказать про свою духо-скрепную страну?
Тут есть часть правды.. я рождён в СССР и это моя Родина, а нынешнаяя РФ ничто иное как страна, которой управляет воровское ОПГ, я эту власть даже законной не считаю, потому что она образовалась вопреки народному референдуму 91 года. Фактически мы живём под оккупацией бандитов, которые чтоб отвлечь нас от проблем внутренних, тычут пальцами во все стороны и рассказывают, что кругом враги. Это тоже правда, кругом такие же капиталистические пиявки, и добра нам не желают совсем.. но это не делает нынешних правителей добрыми и хорошим, они такие же мрази и кровососущие вши на теле трудового народа.

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76k
7guest Полчаса назад
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−5
африканский партнер 36 минут назад
2 армия мира на столько сильна, что ее все, кому не лень дискредитируют


а мужик молодец
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133
Yury 38 минут назад
Пошутил над верховным главнокомандующим (!) и еще мытарится... Везунчик, фуле?
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37k
Александр 44 минуты назад
А вот это уже перебор. Лишать людей мнения и права его высказывать нельзя. Где он дискредитировал ВС РФ? Если человек не доверяет власти - это его дело и право. У власти тут должна быть другая реакция. Поменьше врать, чтобы люди доверяли. а несогласных в тюрьму это уже реальный тоталитаризм и запрет свободы слова. Мне всегда нравилось, что в России есть (была) НАСТОЯЩАЯ свобода слова, теперь ее пытаются задушить до уровня ЕС...
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28k
Levyathan 44 минуты назад
А кто-нибудь вообще может внятно и четко растолковать, что такое "дискредитация" ?
А то уже лишний раз сморкнуться или жопу почесать сыкотно.
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1k
raael13 47 минут назад
Так он вроде бы ничего дискредитирующего не сказал про вооруженные силы. Или я не прав ?
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340
Dima 52 минуты назад
стучи соседке, говори хочу секса во благо Путина!
-откажет, значит бандера!
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5k
Котэ Час назад
вот как надо слушать речь президента!
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21k
babuby Час назад
А приписали дискредитацию ВС, а дискредитацию органов власти не усмотрели?
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17k
Александр Час назад
Приклеить клеем к ушам ему лапшу из резины и пусть так ходит.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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