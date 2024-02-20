Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала

На допросе мужчина признался ещё в одном преступлении.
В Тарском районе Омской области родители искали своего сына на протяжении долгого времени. Оказалось, его уже давно нет в живых. Следователи выяснили, что в апреле 2022 году его убил знакомый, который заподозрил его в краже куска солёного сала.
Полиция сообщает, что мужчина избил подозреваемого вора сала и запер в подвале. На следующий день обвиняемый задушил жертву, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета. Полицейские с трудом нашли убийцу, но когда его задержали, он во всём сознался. Кроме того, он рассказал, как в 2021 году обиделся на своего работодателя и сжёг его сено, причинив ущерб на сумму 113 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Прокурор обвинил мужчину в трёх преступлениях: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Согласно закону, мужчине грозит более 15 лет лишения свободы.
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