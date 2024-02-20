Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала

Полиция сообщает, что мужчина избил подозреваемого вора сала и запер в подвале. На следующий день обвиняемый задушил жертву, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета. Полицейские с трудом нашли убийцу, но когда его задержали, он во всём сознался. Кроме того, он рассказал, как в 2021 году обиделся на своего работодателя и сжёг его сено, причинив ущерб на сумму 113 тыс. рублей.