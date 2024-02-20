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Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала

Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала

Автор:
20 февраля 2024 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   плен   полиция   сало   убийца   фото   
2408
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На допросе мужчина признался ещё в одном преступлении.

В Тарском районе Омской области родители искали своего сына на протяжении долгого времени. Оказалось, его уже давно нет в живых. Следователи выяснили, что в апреле 2022 году его убил знакомый, который заподозрил его в краже куска солёного сала.

Полиция сообщает, что мужчина избил подозреваемого вора сала и запер в подвале. На следующий день обвиняемый задушил жертву, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета. Полицейские с трудом нашли убийцу, но когда его задержали, он во всём сознался. Кроме того, он рассказал, как в 2021 году обиделся на своего работодателя и сжёг его сено, причинив ущерб на сумму 113 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Прокурор обвинил мужчину в трёх преступлениях: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Согласно закону, мужчине грозит более 15 лет лишения свободы.

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Метки: Россия   интересное   плен   полиция   сало   убийца   фото   
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14  комментариев
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3k
Rom 3 часа назад
Не просто же так убил. За САЛО!
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58k
Мойша 3 минуты назад
Хохол что ли?
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11k
Сергей Попов 6 минут назад
Почему за подобные преступления не дают пожизненное? Он же в принципе не "перевоспитается" и не станет законопослушным. У него вообще нет тормозов.
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7k
Андрей Крылов 17 минут назад
Хохлизм головного мозга?
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3k
РАТНИК Час назад
Отдай сало !
Ссылка www.youtube.com
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 часа назад
Утопить его в этой же выгребной яме, чтобы нахлебался до смерти...
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12k
Трив 2 часа назад
Нда, из-за сала. Мельчают душегубы.
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4k
grigorenko vladislav 2 часа назад
Синька?
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7k
Евгений Д 2 часа назад
Бывают ублюдки в русских селениях
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26k
Slawa49 2 часа назад
тело в выгребной яме?? он еще и пользовался этим сортиром зная что там труп??? жесть какая!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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