В Башкирии 17-летнюю девушку приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание убийств в школе

В Башкирии 17-летняя девушка в социальных сетях создавала группы и каналы, где публиковала контент, который оправдывает убийства в школе. Когда у неё пришли сотрудники полиции с обыском, то они изъяли у девушки дневники и гаджеты. После экспертизы было установлено, что девушка «придерживается и одобряет деятельность колумбайнеров*». Другими словами, 17-летняя башкирка одобряет стрельбу в школах.

После обыска, в декабре 2023 года, девушку обвинили в организации и участии в террористической деятельности, а также в пропаганде этих самых действий. Однако, адвокат рассказала, что девушка не планировала нападать на школу.