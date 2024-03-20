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В Башкирии 17-летнюю девушку приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание убийств в школе

В Башкирии 17-летнюю девушку приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание убийств в школе

Автор:
20 марта 2024 17:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Россия   интересное   колумбайн*   тероризм   уголовное дело   фото   
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Также в течении двух лет девушка не сможет быть администратором сайта или какого-нибудь канала.

В Башкирии 17-летняя девушка в социальных сетях создавала группы и каналы, где публиковала контент, который оправдывает убийства в школе. Когда у неё пришли сотрудники полиции с обыском, то они изъяли у девушки дневники и гаджеты. После экспертизы было установлено, что девушка «придерживается и одобряет деятельность колумбайнеров*». Другими словами, 17-летняя башкирка одобряет стрельбу в школах.

После обыска, в декабре 2023 года, девушку обвинили в организации и участии в террористической деятельности, а также в пропаганде этих самых действий. Однако, адвокат рассказала, что девушка не планировала нападать на школу.

19 марта суд приговорил девушку к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Её признали виновной по двум статьям (205.2 УК РФ и 205.5 УК РФ). Кроме того, девушек выдали запрет на администрирование сайтов и каналов на два года, сообщает Baza. Однако, адвокат девушки заявила, что решение будет обжаловано, ведь обвиняемая не совершила никакого преступления, она просто интересовалась движением "Колумбайн*" и не одобряла террористические акты.


*Признано террористическим и запрещено в России.

Источник:

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Метки: Башкирия   Россия   интересное   колумбайн*   тероризм   уголовное дело   фото   
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5  комментариев
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6k
klop 57 минут назад
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
В Башкирии надо и к старшим присмотреться, а то живёт там хмырь один, серит на фишках, а потом бац и кольнёт кого-нибудь электродом в глаз.
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
зато сына кадырова наградили за избиение человека
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Адвоката тоже нужно посадить за оправдание терроризма и попытках обелить террориста.
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6k
hhwost Час назад
перебор, конечно, но с другой стороны надо же как-то с дураками бороться? дисциплинирует только страх.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4838 постов (4627 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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