В Башкирии 17-летнюю девушку приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание убийств в школе

Также в течении двух лет девушка не сможет быть администратором сайта или какого-нибудь канала.
В Башкирии 17-летняя девушка в социальных сетях создавала группы и каналы, где публиковала контент, который оправдывает убийства в школе. Когда у неё пришли сотрудники полиции с обыском, то они изъяли у девушки дневники и гаджеты. После экспертизы было установлено, что девушка «придерживается и одобряет деятельность колумбайнеров*». Другими словами, 17-летняя башкирка одобряет стрельбу в школах.
После обыска, в декабре 2023 года, девушку обвинили в организации и участии в террористической деятельности, а также в пропаганде этих самых действий. Однако, адвокат рассказала, что девушка не планировала нападать на школу.
19 марта суд приговорил девушку к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Её признали виновной по двум статьям (205.2 УК РФ и 205.5 УК РФ). Кроме того, девушек выдали запрет на администрирование сайтов и каналов на два года, сообщает Baza. Однако, адвокат девушки заявила, что решение будет обжаловано, ведь обвиняемая не совершила никакого преступления, она просто интересовалась движением "Колумбайн*" и не одобряла террористические акты.
*Признано террористическим и запрещено в России.
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