63-летняя Ольга С. из поселка Провидения зашла в отделение местной почты чтобы что-то спросить. Женщина возмутилась обслуживанием, что у нее просят персональные данные, но не могут показать разрешающие это документы. Но больше всего Ольгу возмутила сотрудница почты с украинской фамилией.

Женщина обратилась в органы, заявив, что её насторожило, что гражданка с фамилией «Логашенко» собирает персональных данные россиян (заполнение бумаг она посчитала сбором разведанных) прямо во время СВО, при этом власти этому не мешают. Сотрудникам полиции пришлось начать проверку, уточняет Lenta.