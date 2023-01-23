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На Чукотке полиция проверит сотрудницу "Почты Росси" с украинской фамилией после жалобы пенсионерки

На Чукотке полиция проверит сотрудницу "Почты Росси" с украинской фамилией после жалобы пенсионерки

Автор:
23 января 2023 13:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бабуля   бдительность   интересное   полиция   почта россии   фамилия   фото   
2591
1

Жительница Чукотки Ольга пришла в отделение "Посты России" и заметила, что у сотрудницы отделения фамилия заканчивается на букву "о". Пенсионерку это очень разозлило и она обратилась в полицию. Как ни странно, но в полиции приняли заявление и начали проверку.

63-летняя Ольга С. из поселка Провидения зашла в отделение местной почты чтобы что-то спросить. Женщина возмутилась обслуживанием, что у нее просят персональные данные, но не могут показать разрешающие это документы. Но больше всего Ольгу возмутила сотрудница почты с украинской фамилией.

Женщина обратилась в органы, заявив, что её насторожило, что гражданка с фамилией «Логашенко» собирает персональных данные россиян (заполнение бумаг она посчитала сбором разведанных) прямо во время СВО, при этом власти этому не мешают. Сотрудникам полиции пришлось начать проверку, уточняет Lenta.

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Метки: Россия   бабуля   бдительность   интересное   полиция   почта россии   фамилия   фото   
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59  комментариев
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425
Татьяна Час назад
На Украине полно нацистской мрази, которая имеет русские фамилии. Так же на том же Донбассе очень много людей с украинскими фамилиями, хотя они героически противостоят этой чуме. Так что фамилия тут не при чём.
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30k
Ashabad 15 секунд назад
В любом говне Покемонка умеет "правильно" расставить акценты...
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7k
Том Джоуд 2 минуты назад
Больная на голову дура.
Довлатов был прав про доносчиков.
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1k
Angelpro 3 минуты назад
Тогда пусть и Лукашенко проверят ))
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18k
сеньор Леонсио 5 минут назад
Потом её следы в ГУЛАГе конечно затерялись,во глубине сибирских руд!
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12k
Alex Djeff 5 минут назад
Бабки переходят на новый уровень.
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10k
Shtoppi 7 минут назад
Могу выслать список всех кого я знаю с фамилией заканчивающийся на "о", в местным компетентные органы, они тоже начнут проверку? )))))))
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0
Сергей 7 минут назад
О, ЛукашенкО то засланный спецагент. Совсем с дуба рухнули. Привет с Украины.
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30k
Ashabad 7 минут назад
Покемонка опять херню спорол.
Допустим, что в этом проишествии есть доля правды. Почему кто-то решил, что полиция занялась данной конкретной ситуацией только из-за фамилии сотрудницы почты?
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4k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Интересно, какая фамилия у пенсионерки? А то вдруг у неё фамилия Стасюк и она таким образом, работая на разведку Украины, отвела от себя подозрения и перевела стрелки на местную почтальоншу, а пока компетентные органы будут разбираться с почтальоншой, добрая пенсионерка Ольга Стасюк будет без опасений, быть выявленной контрразведкой России, собирать информацию для внешней разведки Украины.
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6k
rutt 13 минут назад
Бабка такая же глупая как Покемонка.
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−15
бесагон младшый 15 минут назад
ничего удивительного. павлик морозов - герой русских
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8k
Борис Карабанов 15 минут назад
Расстрелять и выслать бы... Но куда?
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4k
Нуи Хусим 19 минут назад
Вот такие "бабушки" ( и дедушки") строчили доносы в ГПУ! Скучно им... занять бы чем то!
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7k
Axel 20 минут назад
Молодец бабулька. Враг не пройдет! От нее ничего не скрыть! Где она до пенсии работала или служила?)
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38
Sebastian 21 минуту назад
"....Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. "Слова данного поэта, - писал бдительный товарищ, - в песне "Лучше нету того свету..." звучат с пластинок и разносятся с помощью радио на весь Советский Союз, в том числе и известная строчка "Как увижу, как услышу". Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. "Каку вижу, каку слышу" - вот как звучит этот текст, если прислушаться". Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта куда надо и задать ему прямой вопрос: "Что это? Ошибка или злой умысел?"....."
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9k
Antonium 21 минуту назад
Матвиенко, Кириенко, Григоренко, Чернышенко, Мурашко, Чуйченко и многие многие другие тоже должны быть проверены. Как и душевное состояние этой бабушки-нацистки.
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15k
_delphin_ 21 минуту назад
мля, опять покемонка. даже минус ставить лень этому ущербышу....
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−14
пуй ло х уйло ! 22 минуты назад
товарищи ! 37 год не за горами ! долой режим пут лерца и приспешников фюры !
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15k
_delphin_ 23 минуты назад
У бабки, походу, чайник свистит. Уле, суровый край, суровые люди)
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4k
Трям 24 минуты назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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