Жительница Чукотки Ольга пришла в отделение "Посты России" и заметила, что у сотрудницы отделения фамилия заканчивается на букву "о". Пенсионерку это очень разозлило и она обратилась в полицию. Как ни странно, но в полиции приняли заявление и начали проверку.
63-летняя Ольга С. из поселка Провидения зашла в отделение местной почты чтобы что-то спросить. Женщина возмутилась обслуживанием, что у нее просят персональные данные, но не могут показать разрешающие это документы. Но больше всего Ольгу возмутила сотрудница почты с украинской фамилией.
Женщина обратилась в органы, заявив, что её насторожило, что гражданка с фамилией «Логашенко» собирает персональных данные россиян (заполнение бумаг она посчитала сбором разведанных) прямо во время СВО, при этом власти этому не мешают. Сотрудникам полиции пришлось начать проверку, уточняет Lenta.
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Довлатов был прав про доносчиков.
Допустим, что в этом проишествии есть доля правды. Почему кто-то решил, что полиция занялась данной конкретной ситуацией только из-за фамилии сотрудницы почты?