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Алтарь фюреру и склад оружия - необычная находка полицейских из Германии

Алтарь фюреру и склад оружия - необычная находка полицейских из Германии (13 фото)

Автор:
27 декабря 2021 19:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бергхоф   алтарь фюреру   гитлер   день победы   нацизм   парад   резиденция гитлера   фашизм   
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Нас часто пытаются убедить, что фашизм канул в лету и все последователи коричневой чумы уничтожены или поменяли свои радикальные взгляды. Толерантный Запад в едином прогрессивном порыве высмеивает проведение парадов в России.

Так, например, американское СМИ комментирует последний парад Победы:

"Владимир Путин с трибуны на Красной площади заявил о сохраняющейся нацистской идеологии, а также о недобитых карателях и их последователях."

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Прав ли президент Российской Федерации о сохранившейся угрозе?

Несмотря на то, что все мировое сообщество решительно отрицает наличие последователей и поклонников Гитлера, они все же то там, то тут мелькают в новостях.

Одного такого арестовали на днях. Мужчина перебрал и сам вызвал правоохранителей к себе домой. Никакой угрозы жизни нетрезвого хозяина дома они не нашли, зато увидели у него целый алтарь, посвященный Третьему Рейху.

Вы можете сказать, что это единичный случай и не стоит раздувать из мухи слона. Но...

Как тогда прокомментировать новость о том, что в 2022 году хотят открыть дом Гитлера для туристов.

Речь идет об альпийском особняке фюрера, где он часто отдыхал и встречался с мировыми лидерами.

Резиденцию Бергхоф в 1945 году разбомбили британские ВВС.

А после там располагались американские войска, но в 1995 году они покинули Германию.

На месте развалин любимого загородного коттеджа лидера Третьего Рейха стекались его немногочисленные последователи.

Чтобы отвадить сторонников от руин резиденции Бергхоф, было решено построить на его месте отель.

Сейчас резиденцию захотели отреставрировать и открыть для посещения туристов.

Не сложно догадаться, кто захочет побывать в одном из мест "силы" Адольфа Гитлера.

Или истории про запрещенную во многих странах книгу Адольфа Гитлера. Библию нацистов рекламировали в Фейсбуке. Не так давно в день годовщины жертв Холокоста в Польше, где располагалось несколько концлагерей, и где запрещена автобиография Гитлера, издали ее "академическое издание", которое по сути является переводом на польский. Авторы книги утверждают, что их версия имеет сугубо образовательный характер. Но при этом обложка выглядит весьма специфически красный цвет с надписями готическим шрифтом. Эта книга оказалась в руках бывшего узника Освенцима Богдана Бартниковского.

"Фашисты лишили нас семейного дома, разлучили с нашими матерями. Бывшие узники говорят, что мы полностью освободимся из Освенцима, когда вздохнем в последний раз. Этот Освенцим все еще в вашей голове. И так будет до конца моей жизни. Это наша судьба. Так Гитлер изменил нашу жизнь", — заявил Бартниковский.

После таких новостей, остается вопрос, а так ли бессмысленно "бряцание оружием" на Красной площади?

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Метки: Бергхоф   алтарь фюреру   гитлер   день победы   нацизм   парад   резиденция гитлера   фашизм   
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67k
Максим 15 минут назад
а зачем далеко ходить? Третий рейх поднимался на деньги США и был исключительно их детищем. Да СССР разгромил германию, но настоящие зачинщики абсолютно не пострадали и даже нажились на войне. Сколько войн развязали США после окончания ВВ2? по самым скромным данным одних жертв их авантюр около 20 млн. да и в 404 под кураторство США что процветает как не махровый нацизм? ну и посмотрите кто голосует против в ООН Российской резолюции по поводу нацизма? США и 404, а кто воздерживается? да все страны входившие в Рейх. Враг был разгромлен, но не уничтожен.
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1k
Алексей Попов 2 минуты назад
Твари, не зря по рылу хотели дать немцу - говорившему - мой дед здесь был. Жены удержали... Севастополь. Но все одно .идорасы
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4k
Fishki_surfer 20 минут назад
Есть еще более страшные люди - филателисты, которые собирают хронологию третьего рейха.
У них есть марки с портретом Гитлера и со свастикой.
Такие есть даже в России.
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21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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718
Mixan Полчаса назад
Ну что есть то есть ..

Ссылка youtu.be
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718
Mixan 41 минуту назад
Да нам пофиг ! Можем повторить ..Миссия у России такая историческая , ломать хребты исключительным ..

Ссылка youtu.be
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