Алтарь фюреру и склад оружия - необычная находка полицейских из Германии

Нас часто пытаются убедить, что фашизм канул в лету и все последователи коричневой чумы уничтожены или поменяли свои радикальные взгляды. Толерантный Запад в едином прогрессивном порыве высмеивает проведение парадов в России.
Так, например, американское СМИ комментирует последний парад Победы:
"Владимир Путин с трибуны на Красной площади заявил о сохраняющейся нацистской идеологии, а также о недобитых карателях и их последователях."
Прав ли президент Российской Федерации о сохранившейся угрозе?
Несмотря на то, что все мировое сообщество решительно отрицает наличие последователей и поклонников Гитлера, они все же то там, то тут мелькают в новостях.
Одного такого арестовали на днях. Мужчина перебрал и сам вызвал правоохранителей к себе домой. Никакой угрозы жизни нетрезвого хозяина дома они не нашли, зато увидели у него целый алтарь, посвященный Третьему Рейху.
Вы можете сказать, что это единичный случай и не стоит раздувать из мухи слона. Но...
Как тогда прокомментировать новость о том, что в 2022 году хотят открыть дом Гитлера для туристов.
Речь идет об альпийском особняке фюрера, где он часто отдыхал и встречался с мировыми лидерами.
Резиденцию Бергхоф в 1945 году разбомбили британские ВВС.
А после там располагались американские войска, но в 1995 году они покинули Германию.
На месте развалин любимого загородного коттеджа лидера Третьего Рейха стекались его немногочисленные последователи.
Чтобы отвадить сторонников от руин резиденции Бергхоф, было решено построить на его месте отель.
Сейчас резиденцию захотели отреставрировать и открыть для посещения туристов.
Не сложно догадаться, кто захочет побывать в одном из мест "силы" Адольфа Гитлера.
Или истории про запрещенную во многих странах книгу Адольфа Гитлера. Библию нацистов рекламировали в Фейсбуке. Не так давно в день годовщины жертв Холокоста в Польше, где располагалось несколько концлагерей, и где запрещена автобиография Гитлера, издали ее "академическое издание", которое по сути является переводом на польский. Авторы книги утверждают, что их версия имеет сугубо образовательный характер. Но при этом обложка выглядит весьма специфически красный цвет с надписями готическим шрифтом. Эта книга оказалась в руках бывшего узника Освенцима Богдана Бартниковского.
"Фашисты лишили нас семейного дома, разлучили с нашими матерями. Бывшие узники говорят, что мы полностью освободимся из Освенцима, когда вздохнем в последний раз. Этот Освенцим все еще в вашей голове. И так будет до конца моей жизни. Это наша судьба. Так Гитлер изменил нашу жизнь", — заявил Бартниковский.
После таких новостей, остается вопрос, а так ли бессмысленно "бряцание оружием" на Красной площади?
Источник:
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У них есть марки с портретом Гитлера и со свастикой.
Такие есть даже в России.