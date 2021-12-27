Алтарь фюреру и склад оружия - необычная находка полицейских из Германии

Не сложно догадаться, кто захочет побывать в одном из мест "силы" Адольфа Гитлера.

Или истории про запрещенную во многих странах книгу Адольфа Гитлера. Библию нацистов рекламировали в Фейсбуке. Не так давно в день годовщины жертв Холокоста в Польше, где располагалось несколько концлагерей, и где запрещена автобиография Гитлера, издали ее "академическое издание", которое по сути является переводом на польский. Авторы книги утверждают, что их версия имеет сугубо образовательный характер. Но при этом обложка выглядит весьма специфически красный цвет с надписями готическим шрифтом. Эта книга оказалась в руках бывшего узника Освенцима Богдана Бартниковского.

"Фашисты лишили нас семейного дома, разлучили с нашими матерями. Бывшие узники говорят, что мы полностью освободимся из Освенцима, когда вздохнем в последний раз. Этот Освенцим все еще в вашей голове. И так будет до конца моей жизни. Это наша судьба. Так Гитлер изменил нашу жизнь", — заявил Бартниковский.

После таких новостей, остается вопрос, а так ли бессмысленно "бряцание оружием" на Красной площади?