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Парад похитителей ваших сердечек

Парад похитителей ваших сердечек (22 фото)

Автор:
29 октября 2021 23:13
Сообщество : Животные
Метки: https://fishki.net   костюмы   парад   собаки   хеллоуин   
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С завтрашнего дня во многих городах начинается локдаун, хотя для большинства так или иначе работать придется. Следующая неделя обещает быть как минимум нервной, поэтому самое время отвлечься и абстрагироваться от всех этих ковидопроблем.

В прошлую субботу в Нью-Йорке прошел ежегодный костюмированный парад собак, в честь Хэллоуина.

Вы только посмотрите на этих милах косплеющих персонажей из "Семейки Аддамс" Кузена Итта и Уэнздэй Аддамс

×

Хороший хэллуиновский паучок


Не обошлось и без отработки актуальной повестки

На параде также присутствовал космический песик

Только посмотрите на этих очаровательных четырехногих супергероев


Фанатам Звездных войн не нужно представлять этих ребят


Продолжая космическую тему

Не обошлось и без экстравагантных костюмов

Без комментариев


А эту милую пародию узнали?


Ну а это победитель в номинации самый ленивый костюм


Чего не скажешь об этих хозяевах

Ну и куда же без этого вашего кальмара


Парад посетили даже представители Ватикана


Помимо развлекательного мероприятия, парад имеет и социальное значение. Ранее преступный район, в котором проводятся ежегодные парады избавился от былой славы, а вырученные средства идут на его благоустройство.

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Метки: https://fishki.net   костюмы   парад   собаки   хеллоуин   
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