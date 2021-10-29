Парад похитителей ваших сердечек

С завтрашнего дня во многих городах начинается локдаун, хотя для большинства так или иначе работать придется. Следующая неделя обещает быть как минимум нервной, поэтому самое время отвлечься и абстрагироваться от всех этих ковидопроблем.
В прошлую субботу в Нью-Йорке прошел ежегодный костюмированный парад собак, в честь Хэллоуина.
Вы только посмотрите на этих милах косплеющих персонажей из "Семейки Аддамс" Кузена Итта и Уэнздэй Аддамс
Хороший хэллуиновский паучок
Не обошлось и без отработки актуальной повестки
На параде также присутствовал космический песик
Только посмотрите на этих очаровательных четырехногих супергероев
Фанатам Звездных войн не нужно представлять этих ребят
Продолжая космическую тему
Не обошлось и без экстравагантных костюмов
Без комментариев
А эту милую пародию узнали?
Ну а это победитель в номинации самый ленивый костюм
Чего не скажешь об этих хозяевах
Ну и куда же без этого вашего кальмара
Парад посетили даже представители Ватикана
Помимо развлекательного мероприятия, парад имеет и социальное значение. Ранее преступный район, в котором проводятся ежегодные парады избавился от былой славы, а вырученные средства идут на его благоустройство.
Источник:
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