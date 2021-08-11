

Дела Сконса-младшего быстро пошли в гору, к 1985 году его маленькая компания стала ежегодно приносить $1 млн дохода. Секрет бизнеса Дэвид был в неуважении к смерти. Если в обычном крематории на сжигание одного тела уходило два часа (час на полное сжигание, час на остужение печи и сбор праха), то у Сконса два часа уходило на сжигание минимум 5-6 тел. Технология была такая же, как и у всех, да и печи по размерам были такие же, просто Сконс запихивал тела в печь как дрова. Его личный рекорд - 13-18 тел в одной печи. На современной кремационной линии при 16-часовой работе 5 дней в неделю можно осуществить 3500 кремаций в год. Сконс сжигал минимум 8000 человек в год, имея две печи, установленные его дедом в конце 1920-х. За стахановские показатели подручные Сконса (те самые футболисты) прозвали его “Маленьким Гитлером”. А сам хозяин в ознаменование успехов на похоронном поприще установил на авто табличку I BURN 4 U (“я сжигаю для вас”).



В 1986 году сотрудники Сконса (все работники крематория работали неофициально и получали зарплату в конвертах) в попытке побить рекорд и запихнуть в печь 19 мертвецов спалили дедов крематорий дотла. Но Дэвид как раз к тому времени достроил и запустил новый крематорий в ста километрах от Лос-Анджелеса, так что бизнес почти не пострадал. Он назвал его Oscar Ceramics и заявил, что отныне изготавливает керамическую теплозащитную плитку для космических шаттлов.