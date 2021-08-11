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LongFishki “Маленький Гитлер” из Лос-Анджелеса, или Семейный бизнес на костях

“Маленький Гитлер” из Лос-Анджелеса, или Семейный бизнес на костях (8 фото)

Автор:
11 августа 2021 11:11
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   Лос-Анджелес   гитлер   история   кремация   прах   смерть   сша   
2137
8

Жуткая история о том, как одна калифорнийская семья неправильно поняла американскую мечту.

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Метки: longfishki   Лос-Анджелес   гитлер   история   кремация   прах   смерть   сша   
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5  комментариев
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65k
Максим 2 часа назад
Вот вам пожизненное, но через 9 лет можете выходить. А Бута и Ярошенко держат вообще на хайли-лайкли.. двойные стандарты гнилой судебной системы США.
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−4
Fedor 15 минут назад
а х е ре т ь
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бизнес. Ничего личного.
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