Порошенко облили зеленкой

После произошедшего его сразу окружили полицейские. На параде в честь Дня независимости Украины все началось с поднятия государственного флага и речи президента страны Владимира Зеленского. Также на параде присутствовали Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко и представители других государств.

2021-08-24T17:58:43+03:00