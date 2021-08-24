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Порошенко облили зеленкой

Порошенко облили зеленкой (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 17:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   в мире   зеленка   новости   парад   политика   случай   
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Бывшего президента Украины облили во время марша националистов в День независимости.

Источник:

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Метки: Украина   в мире   зеленка   новости   парад   политика   случай   
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27  комментариев
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
сколько слышу, все время его величают прошлыми титулами, бывший президент, 5-й президент, почему не называть тем кто он есть на самом деле, хотя директор конфетной фабрики не так круто звучит наверное
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4k
RRK Минуту назад
И нахрена ему президентство это сдалось? Делал бы конфетки на своей фабрике и был бы уважаемым человеком, а так...
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7k
insaider 9 минут назад
Це брихня от кисельТВ! Порошенко любят в Украине как никого другого!
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−9
Шурман 12 минут назад
Да и хрен бы с ним , самое прикольное когда жена их кляузы зачитывает ( жалобы в Совет Европы ) там и смех и грех . Она хоть и чиновник но все равно смеяться над этим .
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29k
a.fey 19 минут назад
Похоже, Украина выходит на первое место по потреблению зелёнки.

Это была неудачная попытка превращения кондитера в Черепашку-ниндзя.
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
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3k
Юра Гагарин 47 минут назад
нашему такое не грозит, мы его любим и уважаем, а эти хахлы, совсем с ума сошли, как можно так с первым лицом государства, пусть и бывшим.
власть-то она от бога
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14k
vikklu 47 минут назад
Шо за х..ня, афтаришко? Ваши шествия на парадах как тогда называться должны? Не иначе, как шествия русских националистов-шовинистов. Эт следуя логике дебила, накропавшего сей говнопост. Иначе, двойные стандарты получаются.
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249
Сигизмунд Лазаревич Час назад
стильный намордник... у жены наверное забрал
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17k
KOSTELLO Час назад
Зеленка - это ерунда.
Надо было его облить смесью из красно-бело-синей краски.
Его поди порвало бы
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41k
Соломей 2 часа назад
Десятки тысяч-это две три сотни п.даров.от которых топегстариер недалеко ушёл.
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20k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Это ему отомстили, за то, что посмел заснуть в такой важный момент!

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47k
noName 2 часа назад
Однако мягенько. Могли и кислотой...
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Да сск его не зелёнкой, бетоном залить!!!
И Зелика тоже!!! Все мы братья!!!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Надо было его дерьмом облить, а не зеленкой. Параша и дерьмо - понятия родственные.
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50k
parallax 2 часа назад
Гранатку надо было бросить.
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1k
флоМастер 2 часа назад
во все щели бы ему зеленку залить, чтобы выжгло эту па.дл.у изнутри
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557
Victor Chromov 2 часа назад
Зеленка-Зеленский.Может какой-то намек от президента?
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80
Liberman 2 часа назад
легко отделался
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447
Олег Мещеряков Liberman 2 часа назад
начало))
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