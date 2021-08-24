Порошенко облили зеленкой

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Бывшего президента Украины облили во время марша националистов в День независимости.
Это случилось в районе станции метро "Крещатик", в тот момент, когда экс-лидер Украины шел в кабинет министров. На видео можно увидеть следы зеленки.
После произошедшего его сразу окружили полицейские.
На параде в честь Дня независимости Украины все началось с поднятия государственного флага и речи президента страны Владимира Зеленского. Также на параде присутствовали Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко и представители других государств.
На параде в честь Дня независимости Украины все началось с поднятия государственного флага и речи президента страны Владимира Зеленского. Также на параде присутствовали Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко и представители других государств.
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Это была неудачная попытка превращения кондитера в Черепашку-ниндзя.
власть-то она от бога
Надо было его облить смесью из красно-бело-синей краски.
Его поди порвало бы
И Зелика тоже!!! Все мы братья!!!