История Героя СССР Николая Кузнецова: как легендарный разведчик убирал высшие чины фашистов

В этом году престижная международная премия Best Event Awards World Experience 2021 попала в Россию. Её удостоился мультимедийный выставочный проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» в Екатеринбурге.
Его признали лучшим в мире, и сделали это весьма заслужено. Эффектная экспозиция сумела обставить таких гигантов как BMW и Turkish Airlines. Проект построен на технологиях и визуальных эффектах, на которые стоит посмотреть в живую.
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Но если такой возможности нет, с ним вполне можно ознакомиться и на просторах YouTube. Но кто же такой Николай Кузнецов? Известный разведчик, работавший в тылу врага и сумевший уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии.
О таких людях важно и нужно знать. Именно поэтому стоит немного рассказать о нём. До сих пор многие эпизоды его жизни, а особенно профессиональной деятельности остаются неизученными из-за грифа секретности, однако некоторые сведения были восстановлены историками, несмотря на обилие чужих имен и псевдонимов Кузнецова.
Но достоверно известно, что родился он в июле 1911 года. Его отец, Иван Кузнецов служил в гренадерском полку в Петербурге и даже получал награды от Николая II за меткую стрельбу. К слову, меткость унаследовал и его сын.
После смерти отца от туберкулеза в 1927 году, заботой о семье занялся старший сын, ещё не носивший имя Николай. Ведь при рождении его назвали Никанором, но имя ему не нравилось, поэтому он его сменил в 1931 году. Однако другие имена он носил уже за год до этого.
Ещё в 30-ом году при сотрудничестве с ОГПУ он получил псевдонимы «Кулик» и «Ученый». Тогда, в Коми-Пермяцком округе именно под первым прозвищем он участвовал в ликвидации повстанцев, недовольных коллективизацией и прятавшихся в тайге.
Позже он работал на Уралмаше, где разрабатывал немецких специалистов, нося прозвище «Колонист». Став ценнейшим агентом контрразведки НКВД, он получил паспорт на имя Рудольфа Шмидта. В дальнейшем это позволило ему получать доступ к секретным материалам немецких дипломатов.
За линией фронта Кузнецов носил имя Пауля Зиберта, а в партизанском отряде – Павла Грачева.
Правда, быть Рудольфом Шмидтом на территории СССР оказалось небезопасно. Формально, Кузнецов не был сотрудником контрразведки, из-за чего на него часто поступали доносы из-за подозрительно регулярного общения с иностранцами.
Чтобы не раскрывать ценного агента, НКВД не игнорировало обращения, помечая их резолюциями «Обратить внимание», то есть продолжить наблюдение за объектом.
Кузнецов прекрасно владел шестью диалектами немецкого языка, в первую очередь, берлинским. Причём настолько, что профессиональный разведчик-нелегал назвал его произношение врожденным. Также он в совершенстве знал польский и украинский языки.
После того, как возможности контрразведчика, разрабатывавшего немецких дипломатов, сократились, Кузнецов поправился на фронт. Однако до 1942 года ему отказывали, пока его не приняло 4-ое главное управление НКВД, отвечавшее за разведывательно-диверсионную работу в немецком тылу.
Так на первый план вышел Пауль Зиберт, которого отправили работать в Западную Украину. Документы для агента были выбраны из бумаг офицеров, погибших во время битвы под Москвой. Однако сразу засылать Кузнецова не стали, предварительно поместив на несколько месяцев в лагерь военнопленных под Красногорском, где он пополнил словарный запас.
После сдачи экзамена его отправили на базу подготовки в Подмосковье, де он освоил стрельбу из пистолета и прыжки с парашютом. Перед ним стояла задача не только получать разведданные, но и ликвидировать высшие чины нацистов. Так, от его руки и погибло 11 высокопоставленных чиновников и военачальников.
Ему не удалось убрать только рейхскомиссара Украины Эриха Коха, на которого было совершено две попытки покушения.
В конце зимы 1944 года Кузнецов погиб недалеко от города Ровно. Во время передислокации с группой товарищей он нарвался на группу украинских боевиков-националистов. Чтобы не попасть в плен разведчик принял решение подорвать себя вместе с врагами гранатой.
Место его захоронения было обнаружено лишь в 1959 году, однако за 15 лет до этого ему уже было присвоено звание Героя Советского Союза.
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