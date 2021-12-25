История Героя СССР Николая Кузнецова: как легендарный разведчик убирал высшие чины фашистов

Но если такой возможности нет, с ним вполне можно ознакомиться и на просторах YouTube. Но кто же такой Николай Кузнецов? Известный разведчик, работавший в тылу врага и сумевший уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии.

О таких людях важно и нужно знать. Именно поэтому стоит немного рассказать о нём. До сих пор многие эпизоды его жизни, а особенно профессиональной деятельности остаются неизученными из-за грифа секретности, однако некоторые сведения были восстановлены историками, несмотря на обилие чужих имен и псевдонимов Кузнецова.