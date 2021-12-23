Великий детский писатель и фанат учений секты Столбуна: скандальная жизнь отца "Чебурашки"

Этого писателя знают как человека, подарившего множество ярких моментов детства нескольким поколениям. Он придумал слова, песни и образы, которые запали в душу миллионов. В этом году Эдуарду Николаевичу Успенскому исполнилось бы 84 года.
Его кот Матроскин перекочевал на прилавки магазинов за крупную сумму, а Чебурашка имеет большую популярность в Японии.
Казалось бы, он должен был оставить только такое наследство: десятки успешных киносценариев, 10 пьес, телесериал и более 400 песен и текстов, но со смертью писателя и сценариста пали завесы с его личной жизни и вскрылись совсем неприятные факты из биографии детского автора.
Родился Успенский в 1937 году в рабочем городке Егорьевске, который находится в Подмосковье, но в скором времени его семья перебралась в столицу. Отец был партийным, когда началась война, и он отправился на фронт. Вернулся домой он с туберкулезом, и врачи его не смогли спасти.
Успенский рос проблемным ребенком, были даже приводы в милицию, что в последствии сказалось на дальнейшей судьбе великой личности.
Вместо технологического института, куда он не смог поступить из-за приводов и плохой рекомендации, мать Эдуарда Николаевича кое-как устраивает его в МАИ, где он получает свое образование.
Здесь в студенческом театре и зажжется страсть Успенского к писательству. Он писал тексты к пьесам, рисовал стенгазету и варился в культурной среде, что в последствии поможет ему вырасти в великого детского писателя.
В 1966 году Эдуард Николаевич Успенский выпускает свою первую книгу "Крокодил Гена и его друзья".
Произведение вызывает не самые лестные отзывы у критиков, но ведь произведение было и не предназначено для ушей взрослых. Она сразу стала одной из самых любимых среди советских детей. Книга получила множество продолжений в виде пьес и мультсериалов.
После громкого старта, стало понятно, что это не конец. Спустя 8 лет после выхода истории про крокодила Гену, автор знакомит советских детей с персонажами из "Простоквашино". Что было дальше - стало историей. Сотни успешных проектов, которые вышли на телеэкранах страны.
Но что пришло вместе с большим успехом в жизнь талантливого автора?
Первый брак распался спустя 18 лет, он воспитывал дочь Таню, а образ жены Риммы он перенес на одного из своих персонажей - Шапокляк.
«Она была абсолютно такая же вредная. Ей все время все не нравилось: что я пишу, как я работаю. Ей только нужны были от меня деньги, больше ничего не нужно. Моя первая жена — Шапокляк. Вот ты бы стал жить со старухой Шапокляк? Вот и я не стал», — рассказал он спустя много лет о разводе с первой женой.
Его вторая жена Елена не имела к миру искусства никакого отношения, хоть они и познакомились в буфете киностудии. Женщина отвечала за контроль качества. Спустя три года отношений они сыграли свадьбу, но, увы, для семейной идиллии не хватало детей, которых женщина не могла иметь.
Успенские решили удочерить двойняшек Ирину и Светлану. Они переехали в частный дом и жили, казалось, счастливой семейной жизнью. Но истории про любовь до гроба не произошло и в этот раз. Спустя практически четверть века совместной жизни Эдуард Николаевич вновь влюбился. Служебный роман с ведущей Элеонорой Филиной случился во время программы "В нашу гавань заходили корабли".
Окрыленный новыми отношениями, Успенский с новыми силами окунается в творчество. В основном это было продолжения знаменитых историй про Простоквашино, но были и новые персонажи, пусть и не такие известные.
Брак длится не так долго, и в 2011 году писатель вновь разводится.
Стоит отметить, что в этом же году Успенский победил рак желудка. Он вернулся к своей второй жене Елене.
Развод с Элеонорой Филиной стал самым болезненным для писателя. В СМИ начали появляться подробности его личной жизни, обвинения в избиении детей, злоупотреблении алкоголем и поддержке одиозного лидера секты Виктора Столбуна.
Причем обвинения были из уст единственной родной дочери писателя Татьяны.
«Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами» — рассказывала дочь. Более того, отец отправил Татьяну на "перевоспитание" в секту на два года. Поэтому дочь писателя на личном опыте испытала все ужасы обращения к детям парамедика Столбуна.
Успенский в ответ на это при жизни вычеркнул ее из завещания, обвинив ее в жадности.
Слова Татьяны подтвердил и близкий друг Успенского Валентин Постников, который рассказал, что дочь писателя не раз жаловалась ему на своего отца.
Элеонора Филина также рассказывала, что Успенский подвергал ее не только психологическому, но и физическому насилию. Свои действия сам писатель оправдывал тем, что его в детстве тоже бил отчим.
Несмотря на то, что Успенский был детским автором, в жизни он не отличался мягким характером. Он много лет судился за авторские права с киностудией "Союзмультфильм". В итоге он дал согласие на использование его сценариев взамен на выплату роялти.
Успенский также высказывался и на политические темы. В интервью телеканалу Дождь писатель заявил: «Одни люди считают: "Крым наш", возьмем и будем хорошо жить, другие считают, что "Крым наш", но брать его нельзя, надо договариваться, а не заводить туда "зеленых тараканчиков". Но так как первых больше, и их еще можно "подогреть", то можно те 10%, которые против этого, запросто смести с карты России».
Эдуарда Николаевича Успенского не стало в августе 2018 года. Он умер в своем доме в Пучково от рака простаты.
После смерти на федеральном канале вышла передача с Андреем Малаховым, куда пришел Валентин Постников, Юрий Николаевич Успенский и единственная родная дочь драматурга Татьяна.
Главной темой обсуждения стал тот факт, что Постников мог оказаться внебрачным сыном Успенского. Был сделан тест ДНК, результаты которого развеяли этот слух, назвав вероятность отцовства "маловероятной".
Печальный конец жизни автора одних из самых любимых и популярных детских произведений советского времени, который оставил после себя культурное наследие как автор и неоднозначное отношение к себе, как человек. Каким вы запомните Эдуарда Успенского - решать вам.
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