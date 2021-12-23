Великий детский писатель и фанат учений секты Столбуна: скандальная жизнь отца "Чебурашки"

Окрыленный новыми отношениями, Успенский с новыми силами окунается в творчество. В основном это было продолжения знаменитых историй про Простоквашино, но были и новые персонажи, пусть и не такие известные.

Брак длится не так долго, и в 2011 году писатель вновь разводится.

Стоит отметить, что в этом же году Успенский победил рак желудка. Он вернулся к своей второй жене Елене.