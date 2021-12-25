На судьбу не обижаются: спорт и трагедия гимнастки Елены Мухиной

Елена родилась 1 июня 1960 года в Москве. С самого детства жизнь Лены нельзя было назвать сказкой. Когда ей было всего два года, отец по синему делу поджег дом, в котором была ее мама. Женщина погибла, и Лена фактически осталась сиротой: отец не захотел брать девочку на воспитание, и ее под свое крыло взяла бабушка Анна Ивановна. Папа в скором времени вновь женился. О дочери затем он вспоминал редко.

Тогда любая советская девчонка мечтала стать фигуристкой. А вот Лена хотела заниматься. Ее счастью не было предела, когда в дверь класса в школе вошла неизвестная женщина и спросила, кто из девочек хочет заниматься гимнастикой. Это была тренер Олежко Антонина Павловна, мастер спорта.