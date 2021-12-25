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На судьбу не обижаются: спорт и трагедия гимнастки Елены Мухиной

На судьбу не обижаются: спорт и трагедия гимнастки Елены Мухиной (22 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 13:41
Сообщество : Спорт
Метки: Елена Мухина   СССР   гимнастика   история   мухина   олимпиада   спорт   
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Советский спорт часто полон побед, превозмоганий себя и драм со счастливым финалом. Но есть и настоящие трагедии, в которых люди калечат людей. И дело вовсе не в том, что была такая страна, а в том, что зачастую именно человек является тем, кто может навредить человеку ради собственных целей. Такой стала история Елены Мухиной, блестящей гимнастки, жизнь которой в один момент сломалась.

 

Звезда зажигается

Елена родилась 1 июня 1960 года в Москве. С самого детства жизнь Лены нельзя было назвать сказкой. Когда ей было всего два года, отец по синему делу поджег дом, в котором была ее мама. Женщина погибла, и Лена фактически осталась сиротой: отец не захотел брать девочку на воспитание, и ее под свое крыло взяла бабушка Анна Ивановна. Папа в скором времени вновь женился. О дочери затем он вспоминал редко.

Тогда любая советская девчонка мечтала стать фигуристкой. А вот Лена хотела заниматься. Ее счастью не было предела, когда в дверь класса в школе вошла неизвестная женщина и спросила, кто из девочек хочет заниматься гимнастикой. Это была тренер Олежко Антонина Павловна, мастер спорта.

Гимнастикой девочки и мальчики начинают заниматься в раннем детстве. А Лена ведь уже была школьницей. Нагонять и перегонять приходилось в ускоренном темпе: у девчонки не было ни растяжки, ни специальной подготовки.

Но Елена искренне любила спорт. А ее первый тренер, Александр Эглит из клуба «Динамо», был профессионалом своего дела. Он прекрасно знал, как страшно порой бывает начинающим спортсменом, и поддерживал девочку во всех ее начинаниях. А Лена, тем временем, показывала свое трудолюбие: все свободное время проводила на тренировках, и уже в 14 лет получила разряд КМС.

Затем Эглит перешел работать в ЦСКА, но своих подопечных не бросил: многих он взял с собой, в том числе Елену. Девочке в тот момент было 14 лет. Там Александр Эглит предложил своему коллеге, Михаилу Клименко, взять спортсменку к себе тренироваться.

 

Успехи

Клименко, прежде тренировавший только мужчин, согласился. В тот момент он уже был прославленным тренером: своего брата Виктора он привел к олимпийскому золоту в 1972 году.

Практически сразу всем стало очевидно, что Лена будет показывать невозможное. Она не особо и сопротивлялась: у нее был покорный характер, и тренера она слушалась во всем, даже если это могло навредить ее здоровью.

Так, на Кубке СССР Лена повредила ахилл, и тренер пообещал врачу снять ее с соревнований, но сам выгнал ее на помост на следующий день. А в 1975 году на Спартакиаде народов СССР у Лены произошла первая серьезная травма: разрыв остистых отростков шейных позвонков. Девушка не могла поворачивать голову и лечилась в больнице. Но каждый день к ней приезжал Клименко и увозил ее в зал, где она без ортопедического ошейника тренировалась каждый день.

«Сама я человек очень безвольный. Приходилось как-то заставлять, убеждать себя, преодолевать. Сначала это делал мой тренер, потом я сама», – вспоминала Мухина уже после окончания карьеры.

В итоге в 1976 году ее рассматривали как кандидатку на поездку в Монреаль на Олимпиаду. Но не взяли ее из-за нестабильности, тем более, тогда были и другие звезды: Ольга Корбут, Нелли Ким, Людмила Турищева. Есть версии, что на Олимпиаду она не попала и из-за той злосчастной травмы. Но никто не знал, что даже с ней она ездила тренироваться каждый день.

При этом в профессиональном сообществе о ней говорили, что ей не хватит злости в нужный момент. Клименко, в свою очередь, отмахивался и говорил, что, может, девчушка и не злая, зато работящая и может крутить то, что другим будет только сниться. То, что делала Елена, не под силу было повторить лучшим.

 

Первенство

Тем временем, в мировой гимнастике зажглась еще одна звезда – румынка Надя Команечи на Олимпиаде, на которую не попала Мухина, взяла пять медалей (три золотых), а в Европе в 1975 году стала абсолютной чемпионкой. Она стала первой в гимнастике, кто получил высший балл в 10.0.

В этих обстоятельствах стало понятно, что придется лезть из кожи вон, чтобы победить Команечи. А у Клименко проснулся азарт: надо было одолеть румынку в любом случае.

Встреча двух спортсменок случилась на чемпионате Европы в Праге в 1977 году. И там, неожиданно для всех, Надя берет серебряную медаль в многоборье в первый же день. Лена, в свою очередь, взяла три золотые медали на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. С тех пор Команечи уже не была первой. Она уехала с соревнований даже не закончив. Позже, когда судьба завела ее в США, она рассказывала, что ее особо никто и не спрашивал: так решили органы госбезопасности.

Мухина же показала всему миру тогда, на что способно: это был первый трюк, который назвали ее именем – усовершенствованная «петля Корбут», которую позже запретили включать в программу из-за колоссальной сложности.

 

Ты вечно ищешь повода ничего не делать

Тогда же Лена вновь получила травму: она ударилась боком о жердь так сильно, что та расщепилась. Это было на тренировке перед чемпионатом мира. Конечно, девушка попыталась отпроситься у Клименко из-за сильной боли. Но в ответ она получила только крик и очередную долю порицания.

«По ощущениям я сломала себе ребра, — рассказывала она. — Но тогда, посидев минут десять на матах, в полубессознательном состоянии отработала еще и вольные, и бревно. Когда стало совсем плохо, подошла к тренеру, который, не разобравшись в ситуации, ответил: "Ты вечно ищешь повода ничего не делать"».

Затем был чемпионат мира в Страсбурге. На нем Мухина взяла три золотых медали: в команде, многоборье и в вольных упражнениях. Почти все были уверены: вот она, фаворитка и будущая чемпионка Московской Олимпиады.

«Она очень скоро превратится в олимпийскую чемпионку. У нее нет слабых мест», - говорила Команечи.

Но спортсменка не считала себя победительницей. Семнадцатилетняя девушка хотела одного: закончить карьеру. А на французском пьедестале она плакала. Но не от радости победы, а от горечи того, что это не кончается.

На показательных выступлениях в Англии в 1979 году Лена сломала ногу, но тренировки продолжила, теперь уже в гипсе. Конечно, по наставлению тренера: он прекрасно знал о происходящем. В итоге спустя месяц кости разошлись, и пришлось накладывать гипс заново. А следующий чемпионат мира пришлось пропустить. Но тренировки пропускать было нельзя: Елена готовилась к Олимпиаде.

 

Прыжок Мухиной

Пока девушка, выбиваясь из сил, готовилась к Олимпиаде. А в обществе тем временем ходили разговоры. Чаще всего в них звучали идеи того, что Лена может и не попасть в олимпийскую сборную.

Но начались предолимпийские сборы в Минске, на которые, конечно, поехала и Лена. При этом эмоционально она была раздавлена: ей не хотелось совсем ничего, хотелось просто уйти из спорта насовсем. Сама она, по признаниям, чувствовала себя загнанным зверем. Ко всему прочему, после перелома нога не успела окончательно восстановиться.

Поэтому тренер принял решение еще сильнее усложнить программу Елены. Правда, времени до Игр было совсем немного – программу менять было уже поздно. Те, кто были в команде, говорили, что трудилась Лена едва ли не больше всех, хотя она сильно болела.

На одной из тренировок она выполняла сложнейший элемент в программе – сальто с поворотом на 540 градусов – сальто Томаса. Но прыжок не вышел: некоторые профессионалы уверены, что свою грустную роль сыграла как раз та самая незажившая еще нога. На глазах всего зала девушка летит головой прямо в пол.

Тренер, как мы уже говорили, не был на этой тренировке. Он знал, что Лену из-за пропуска чемпионата и травмы не возьмут в сборную, и на день уехал в Москву уговаривать руководство. Сама девушка не хотела тренироваться без него, да и самочувствие было плохим. Но тренер (доподлинно неизвестно, местный или Клименко) все же настоял на том, чтобы Лена сделала прогон и показала всю сложность своей программы.

«Я разбежалась, оттолкнулась, а дальше, как во сне: вижу, к ковру, на котором я разминалась, бегут люди. Оказывается, это они ко мне все бегут. Хочу встать, а встать не могу, хотя голова ясная. Хочу рукой пошевелить – не могу. И тут откуда-то мысль: наверное, это катастрофа».

 

Жизнь после прыжка

Дальше все развивалось не так стремительно, как следовало бы. Мухина получила перелом позвоночника с повреждением спинного мозга. Для такой травмы нужна была срочная операция. Но в Москве не оказалось нужного специалиста, и оперировали ее лишь спустя день (а, по другим сведениям, и вовсе через три дня).

Повреждения оказались необратимыми. Лену парализовало. Притом парализовало страшным образом: Лена не могла самостоятельно держать даже ложку. Было немного подвижности в плечах и локтях, но больше нигде. Речь, правда, тогда шла даже уже не о подвижности, а о жизни или смерти. Ее лечил знаменитый врач Аркадий Левшиц. Тогда девушке было лишь 20 лет.

Когда она приехала на поезде из Минска, на Белорусском вокзале ее вытаскивали через окно поезда. Затем год она пролежит в спинальном отделении московской больницы, а затем проживет еще 25 лет в небольшой квартире на Петровско-Разумовской. За Леной ухаживала бабушка и подруга. Из-за системы Дикуля, которая подходит далеко не всем, у нее почти откажут почки.

Но Лена все равно не сдавалась. Она закончила Московский институт физкультуры, будет увлекаться психологией и философией, ударится в веру, но никогда не будет жаловаться.

«Я несколько раз видела свое падение во сне. Видела, как меня выносят из зала. Понимала, что рано или поздно это действительно произойдет. Я чувствовала себя животным, которое гонят хлыстом по бесконечному коридору. Но снова и снова приходила в зал. Наверное, это судьба. А на судьбу не обижаются».

В 1982 году ее лично посетит президент МОК Хуан Антонио Самаранч и вручит ей международный олимпийский орден.

Кроме всего прочего, Лена пережила несколько предательств. Сначала отец, убивший мать, а затем и Клименко. После трагедии он ни разу не навестил свою подопечную и не приедет к ней навестить.

В 2005 году умерла бабушка Лены, и она тяжело пережила этот факт. Отец ей никак не помогал: мужчина приходил к ней изредка, и то только за деньгами.

В следующем, 2006 году, Елена Мухина, чемпионка мира, умрет от сердечной недостаточности. А через год скончается и Клименко.

 

Такой была жизнь и карьера Елены Мухиной: яркой вспышкой, которая навсегда останется звездой спортивной гимнастики. Жизнь, полная боли, страданий, но и примером для многих: жить нужно несмотря ни на что.

Источник:

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Метки: Елена Мухина   СССР   гимнастика   история   мухина   олимпиада   спорт   
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16k
albedo 6 часов назад
Профессиональный спорт калечит и убивает.
К сожалению.
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3k
RALEXXX 15 минут назад
"Когда ей было всего два года, отец по синему делу поджег дом, в котором была ее мама. Женщина погибла, и Лена фактически осталась сиротой: отец не захотел брать девочку на воспитание, и ее под свое крыло взяла бабушка Анна Ивановна. Папа в скором времени вновь женился. О дочери затем он вспоминал редко."
А что, папа за поджог и за убийство не сел?
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21k
Matrosskin Полчаса назад
А профессиональный спорт и спорт высоких достижений - это вообще не про здоровье, а скорее - про то, как его побыстрее и покачественнее угробить.
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2k
Alexei_vrn Полчаса назад
Напомнило... фильм шикарный.
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4k
Димыч 2 часа назад
Один из примеров того, как человек становится для тренера - материалом. На износ.
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1k
анатолий горленко 3 часа назад
Есть фильм "Куколка", очень тяжёлый...
Слёзы на глаза.......
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335
Макс Дорошенко 3 часа назад
Профессиональный спорт очень тяжкая вещь Ещё в детстве я впервые об этом задумался, когда услышал про методику Лобановского. Всё не мог понять, почему люди шепчут что после ВВЛ футболистов "списывают". Позже повзрослев понял и сделал вывод. В большой спорт ни ни, только физкультура и лучше эротическая. )
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108k
Москвичка 3 часа назад
Ну и кто там ещё гнобил Плющенко в Сочи??
А мог повторить судьбу Мухиной...
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2k
Trilik 3 часа назад
"Петля Корбут", потом "Петля Мухиной" - их запретили не потому, что они слишком сложные и опасные, а потому что изменились правила - запретили становиться ногами на брусья и делать паузу, увеличилось расстояние между брусьями.
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1k
Kom9ipa 3 часа назад
Большой спорт - это ЗЛО. Он никому не нужен.
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11k
Inlex 4 часа назад
Тяжелая судьба, заслужила венец от Христа.
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1k
Linusya 4 часа назад
смотрела видео её тренировки, тренер конечно мразь, просто морально уничтожал девушку, конечно после такого прессинга она делал всё что он скажет
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
спорт - зло
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713
svarog19692007 5 часов назад
О СПОРТ - ты ЖИЗНЬ...?
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2k
Роман Гамзалиев 5 часов назад
Отличный пост о сильном и волевом человеке!
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65k
Варакин Алексей 5 часов назад
Спорт высоких достижений и гуманность не совместимы.
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207
Masterskoi 5 часов назад
В любом деле чтобы чего добится, нужно много отдать. А чтобы добится пика вершины, нужно отдать все, и не каждый способен на это.
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17
КАКАнгел 5 часов назад
Её судьба учит одному. Вокруг мрази и начальству насрать на тебя и на твоё здоровье. Надо научиться забивать на просьбы и требования начальства если они тебе вредят потому что благодарности не будет.
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86
Andruha КАКАнгел 4 часа назад
Полностью согласен, к сожалению наверх к управлению всегда выскакивает говно а не люди, и они очень много делают чтобы там остаться. А так практически любой профессиональный спорт это всегда как минимум преждевременный износ организма, травмоопасный, и твоя слава как туман. Так что нахер этот спорт, главное здоровье, где твой организм должен быть в тонусе.
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17
КАКАнгел Andruha 3 часа назад
сейчас на основании общего хобби общаюсь с спортивно-танцовщицей 14 лет . у ребенка кроме танцев нет не чего прям совсем, с 8 лет по 8 часов тренируется , учеба соответственно по остаточному принципу, друзья или в зале или немного в интернете , Из-за травмы потеряла партнера и в депрессии по тому что не знает что дальше делать . Больше не чего в жизни не умеет - выход один тренировать физику искать партнера (мальчика 13-15 лет, талантливого оставшегося без пары и согласного перейти к другому тренеру или самой переходить и чтоб характер был хороший, ибо это как муж только более тесные отношения ) . А деньги зарабатывают только чемпионы которых на всю страну пара десятков . Большой спорт требует полной отдачи всего и если что-то случается остаёшься в пустоте
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453
Юстас ЗаПутинцев 5 часов назад
Тренер, мразота, конечно.. жаль девчонку по человечески, некому было заступиться за нее.
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Andruha Юстас ЗаПутинцев 4 часа назад
А где поклонники? фанаты?
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5k
TirAn 6 часов назад
Спортсмены нужны только до тех пор, пока от них есть польза.
К сожалению так не только в спорте.
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