Большая часть россиян сожалеет о распаде СССР

Об одной из главных трагедий 20 века, которая аукается нам до сих пор.
8 декабря 1991 года Ельцин и Компания подписали соглашение о распаде СССР в Беловежской Пуще.
На тот момент Союз был второй в мире державой по ВВП и техническому развитию. А с учетом того, что нашей стране пришлось пережить сначала гражданскую войну, затем тяжелейший период становления промышленности, потом Вторую Мировую и восстановление после нее… То второе место - это подвиг.
В 20 веке молодая советская республика была настоящим «прогрессором». Оплачиваемые отпуска, больничные, бесплатное образование и медицина - это лишь немногие достижения. Даже богомерзкий феминизм победил в первую очередь в СССР. Именно здесь женщин полностью уравняли с мужчинами, дали им избирательные права и организовали Женский день 8 марта. Так что нынешние феминистки из Пиндостана должны хвалить не друг друга, а гражданку Клару Цеткин, это благодаря ей в общественном сознании произошли тектонические сдвиги. Тогда это было смело. А сейчас «фемины» ограничиваются скандалами и сверканием груди в общественных местах. Тогда был рывок вперед, а сейчас - феминизм головного мозга.
И вот страны не стало. Миллионы граждан, которые жили в республиках Союза, оказались нежелательными мигрантами. На предприятия, где трудились люди, пришли эффективные менеджеры и быстренько их обанкротили. До распада страны профессия ученого, инженера, врача или военного была предметом гордости. А после - значила лишь то, что теперь ты нищий.
И вот уже 30 лет мы наблюдаем «плоды» решения в этой треклятой Пуще.
Целых 1,5% населения от развала страны только выиграло. Еще бы, вчера они были никем, а сегодня - владельцы крупнейших предприятий в Европе. Добыча полезных ископаемых, металлургия, все важнейшие отрасли перешли в частные руки и уверенно обогащают своих хозяев.
А вот рядовые граждане получили… ничего. Их настроение хорошо передает опрос фонда «Общественное мнение»: 62% от общего количества опрошенных сожалеют о распаде страны.
Но на вопрос: «Восстановится ли СССР?» 47% отвечает отрицательно. И, судя по тенденциям, они совершенно правы. К сожалению, поезд уже ушел. Очень хочется надеяться, что хоть в каком-то виде страна соберется вновь, и будет что-то похоже на ту Родину, которую мы потеряли. Но скорее всего, этого никогда не произойдет.
А жаль, страна-то была неплохая.
Источник:
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БОльшая часть россиян (БЧР): Да!!!!!!!!!!!!!!!
- Хотите назад в СССР?
БЧР: Да!!!!!!!!!!!!!!!
- А что для этого надо сделать?
БЧР: Ну как, что, начальство пусть делает, на то оно и начальство. А не сделает, будем жать пока главбарин помрёт, может, со следующим повезёт ...
/Горькая правда/
Автор точно знает как устроено государство и как к устройству относились коммунисты?
Вот например цитата И.В.Сталина, одного из идеологов коммунизма:
Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
Пока мы будем жить в рыночной экономике, конкуретной экономике. Мы будем разваливатся. Вас не смущает что например ЛНР и ДНР не обьединились и не вступили в состав РФ? Нет общей экономики. А вот ...
Или это просто дерьмоеды, то есть дармоеды, с ностальгией вспоминающие времена, когда на работе можно было отсиживать часы?
К чему второй вопрос - не совсем понятно. Можно подумать сейчас нет дармоедов.
Сменили портки и живут в х"й не дуют. Всё о России думают...
А то, что были в компартии и кто-то был активистами. Ну были и были. Сейчас то какая разница?
Если кому-то действительно всего этого хочется, стройте себе пожалуйста отдельную страну.
Вернуться в молодые годы я конечно же хотел бы, особенно в 70е - лучшие годы советской власти.
А вот жить пенсионером в СССР было, ой как нелегко.
Пенсия маленькая, с продуктами вечная проблема, да и за теми надо в очередях душиться.
Те, кто за Союз переживают, переживают больше о своей ушедшей молодости.
Про туалетную бумагу напомнить?
Я сам её впервые увидел только в 80е и то - в гостях.
А до этого газетки ручками разминать приходилось для придания ей мягкости и конгруэнтности.
А пенсии колхозникам ввели только в 60 е годы.
До этого они были только освобождены от поставок сельхозпродукции и уплаты денежных налогов.
Пенсия у большинства колхозников была чисто символической - выжить на неё было совершенно невозможно.
Потом, правда, пенсии повысили:
"С 1 января 1980 г. повышались минимальные размеры пенсий членам колхозов: по старости - до 28 руб. в месяц."