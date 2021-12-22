Большая часть россиян сожалеет о распаде СССР

И вот уже 30 лет мы наблюдаем «плоды» решения в этой треклятой Пуще.

Целых 1,5% населения от развала страны только выиграло. Еще бы, вчера они были никем, а сегодня - владельцы крупнейших предприятий в Европе. Добыча полезных ископаемых, металлургия, все важнейшие отрасли перешли в частные руки и уверенно обогащают своих хозяев.