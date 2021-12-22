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Большая часть россиян сожалеет о распаде СССР

Большая часть россиян сожалеет о распаде СССР (6 фото)

Автор:
22 декабря 2021 17:46
Сообщество : Жить в России
Метки: СССР   государство   граждане   развал   феминизм   
1204
6

Об одной из главных трагедий 20 века, которая аукается нам до сих пор.

8 декабря 1991 года Ельцин и Компания подписали соглашение о распаде СССР в Беловежской Пуще.

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На тот момент Союз был второй в мире державой по ВВП и техническому развитию. А с учетом того, что нашей стране пришлось пережить сначала гражданскую войну, затем тяжелейший период становления промышленности, потом Вторую Мировую и восстановление после нее… То второе место - это подвиг.

В 20 веке молодая советская республика была настоящим «прогрессором». Оплачиваемые отпуска, больничные, бесплатное образование и медицина - это лишь немногие достижения. Даже богомерзкий феминизм победил в первую очередь в СССР. Именно здесь женщин полностью уравняли с мужчинами, дали им избирательные права и организовали Женский день 8 марта. Так что нынешние феминистки из Пиндостана должны хвалить не друг друга, а гражданку Клару Цеткин, это благодаря ей в общественном сознании произошли тектонические сдвиги. Тогда это было смело. А сейчас «фемины» ограничиваются скандалами и сверканием груди в общественных местах. Тогда был рывок вперед, а сейчас - феминизм головного мозга.

И вот страны не стало. Миллионы граждан, которые жили в республиках Союза, оказались нежелательными мигрантами. На предприятия, где трудились люди, пришли эффективные менеджеры и быстренько их обанкротили. До распада страны профессия ученого, инженера, врача или военного была предметом гордости. А после - значила лишь то, что теперь ты нищий.

И вот уже 30 лет мы наблюдаем «плоды» решения в этой треклятой Пуще.

Целых 1,5% населения от развала страны только выиграло. Еще бы, вчера они были никем, а сегодня - владельцы крупнейших предприятий в Европе. Добыча полезных ископаемых, металлургия, все важнейшие отрасли перешли в частные руки и уверенно обогащают своих хозяев.

А вот рядовые граждане получили… ничего. Их настроение хорошо передает опрос фонда «Общественное мнение»: 62% от общего количества опрошенных сожалеют о распаде страны.

Но на вопрос: «Восстановится ли СССР?» 47% отвечает отрицательно. И, судя по тенденциям, они совершенно правы. К сожалению, поезд уже ушел. Очень хочется надеяться, что хоть в каком-то виде страна соберется вновь, и будет что-то похоже на ту Родину, которую мы потеряли. Но скорее всего, этого никогда не произойдет.

А жаль, страна-то была неплохая.

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Метки: СССР   государство   граждане   развал   феминизм   
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3k
Kungs 2 часа назад
Сам я латыш, но лет двадцать всё мечтал о возвращении СССР или хотя бы российской армии к нам в Латвию. Ох, как бы я старался в том, что бы наказать всю нашу сепаратистскую мразь, что в 1991 году резвилась... Преступление и наказание... Больше не мечтаю, но всё по-прежнему надеюсь... Считаю исключительно советский - своим флагом.
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9k
Mike Rotchburnz Полчаса назад
- Вы сожалеете о развале СССР?
БОльшая часть россиян (БЧР): Да!!!!!!!!!!!!!!!
- Хотите назад в СССР?
БЧР: Да!!!!!!!!!!!!!!!
- А что для этого надо сделать?
БЧР: Ну как, что, начальство пусть делает, на то оно и начальство. А не сделает, будем жать пока главбарин помрёт, может, со следующим повезёт ...
/Горькая правда/
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850
Акан 36 минут назад
В смысле соберется? Страна и так огромная, создайте в ней все желанные условия, зачем тащить к себе других?
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31k
Растрелли В.В. 37 минут назад
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4k
Олег Данилов 43 минуты назад
К сожалению, поезд уже ушел. Очень хочется надеяться, что хоть в каком-то виде страна соберется вновь, и будет что-то похоже на ту Родину, которую мы потеряли. Но скорее всего, этого никогда не произойдет. А жаль, страна-то была неплохая.

Автор точно знает как устроено государство и как к устройству относились коммунисты?

Вот например цитата И.В.Сталина, одного из идеологов коммунизма:

Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.

Пока мы будем жить в рыночной экономике, конкуретной экономике. Мы будем разваливатся. Вас не смущает что например ЛНР и ДНР не обьединились и не вступили в состав РФ? Нет общей экономики. А вот ...
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26k
Вован 51 минуту назад
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1k
saturn 53 минуты назад
А Российская Империя ещё больше СССР была, тоже сожалеем
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2k
Сергей Сергеев Час назад
Вы путаете распад страны и падение советской власти. По единой Державе скорблю. По советской власти - нет.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
А можно узнать, какие ранения это большинство получило, защищая СССР, о котором они так сожалеют.
Или это просто дерьмоеды, то есть дармоеды, с ностальгией вспоминающие времена, когда на работе можно было отсиживать часы?
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60k
Опиум для народа Час назад
А ничего так что все сейчас сидящие у кормушки, включая путина и чубайса- бывшие пламенные коммунисты и сраные комсомольские активисты?
Сменили портки и живут в х"й не дуют. Всё о России думают...
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−17
ВВП 2 часа назад
Особенно ностальгируют граждане родившиеся после 1991 года. Но это только в рашке. В странах бывшего СССР никто возврата в тюрьму народов не желает. Русские привыкли к крепостному праву поэтому они хотят железный занавес и хозяина с наганом. Мы не желаем. А вам желаем вернутся в СССР, хоть границы закроете и ваши хлебала видить не будем
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422
Карл Такойто ВВП Час назад
Ты грубо написал,но разница тут в том что многие страны бывшего СССР стали с тех пор жить лучше. В основном это страны Прибалтики,которые в Евросоюзе и зарплаты и пенсии там в 2-3 раза выше чем в РФ,плюс вся Европа для путешествий и работы,поэтому там естественно никто в СССР не хочет,кроме пенсионеров разве что которые просто по молодости скучают. В России же с уровнем жизни не всё так однозначно,поэтому скучающих больше))
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17
Адмирал Нельсон ВВП 58 минут назад
Хороша тюрьма
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422
Карл Такойто 2 часа назад
По факту само руководство СССР бараны. Многие государства ещё в начале-середине 80-ых хотели выйти из состава Союза. Тем более такая возможность была прописана в конституции СССР,но не было прописано процедуры. Из Прибалтийских стран например Литва пыталась вести переговоры и выйти цивилизованным путём на приемлимых условиях,они готовы были выйти в границах 39 года,отписав СССР Клайпедский край(а это почти треть Литвы) плюс готовы были на финансовые выплаты за вклад СССР в экономику Литвы. Но разве с ними кто стал разговаривать?
Нет конечно,не стали даже обсуждать. В итоге получили то что получили. Вот из последнего,Англия захотела выйти из Евросоюза-не вопрос. Подбили бабки,обо всем договорились,определились со сроками и цивилизованным путём с процессом растянутым на несколько лет всё это свершилось. Можно было так же? Конечно можно,но дол..ебы и старперы решения принимали,в итоге из за их самодурства процесс получился не цивилизованный и на взаимовыгодных условиях,а стихийный распад где каждый просто взял побежал. Сами дураки что продержали до точки кипения со своими корявыми понтами- в итоге вошли в историю как долбанный Мордер от которого все сбежали,а могли как цивилизованные люди.
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10k
vvv 2 часа назад
Напрасно жалеют. Россия сбросила с себя гири, которые мешали ее развитию.
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422
Карл Такойто Опиум для народа 54 минуты назад
А кто теперь ,,гири,,?) На ум приходит только Лукашенко,но он один. Кто ещё?)
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422
Карл Такойто Опиум для народа 46 минут назад
Что за буржуины?
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
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63k
parallax 2 часа назад
Ну нах. Опять кормить Среднюю Азию, Молдавию, Грузию и Армению... Африку и Центральную Америку. Опять стоять в бесконечных очередях, гоняться за дефицитом, ходить на демонстрации и принимать повышенные соц, обязательства. Опять нудные речи генсеков с экрана ТВ и газетных передовиц. Опять вся страна в кумачах и портретах "любимых и обожаемых". Опять закрытые границы и путёвки на советские курорты по очереди. Опять двадцать лет ждать квартиру и очередь на машину. Опять вытирать зад мятой газетой и носить мусор в помойном ведре...
Если кому-то действительно всего этого хочется, стройте себе пожалуйста отдельную страну.
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3k
Иван 2 часа назад
Большая часть россиян недоумки? Пусть сравнят первые 20 лет правления Сталина и Путина.
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21k
Альберт 2 часа назад
Я родился ещё при Сталине и хорошо помню историю СССР.
Вернуться в молодые годы я конечно же хотел бы, особенно в 70е - лучшие годы советской власти.
А вот жить пенсионером в СССР было, ой как нелегко.
Пенсия маленькая, с продуктами вечная проблема, да и за теми надо в очередях душиться.
Те, кто за Союз переживают, переживают больше о своей ушедшей молодости.

Ссылка www.youtube.com
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272
Сергій Мазуренко Альберт Час назад
да что школоте доказывать....
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418
Дед Игнат Альберт 55 минут назад
Колонка - это уже водопровод, а мне воду из колодца таскать приходилось.
А пенсии колхозникам ввели только в 60 е годы.
До этого они были только освобождены от поставок сельхозпродукции и уплаты денежных налогов.
Пенсия у большинства колхозников была чисто символической - выжить на неё было совершенно невозможно.

Потом, правда, пенсии повысили:
"С 1 января 1980 г. повышались минимальные размеры пенсий членам колхозов: по старости - до 28 руб. в месяц."
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2k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
"Целых 1,5% населения от развала страны только выиграло..." От 140 млн это 2,1 млн. А не многовато ли? На Кремлевской елке столько точно не собирается. В 0,015% еще можно поверить, но не больше.
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3k
Александр 2 часа назад
Все эти сожалеющие - это те, кто сожалеет о гарантированнопй нищете. не способныю нести ответственность за свою жизнь. Странно. Вот я из семьи верхних 10% процентов СССР. И ни капли не сожалею. каждому свое. А то, что происходит с некоторыми странами сейгас - "отскок" от совка. Скоро пройдет.
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