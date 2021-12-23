Достойные похвалы: советские актеры, покорившие зрителей на вторых ролях

Зрители обращают внимание на яркие роли, при этом речь не всегда идет о героях первого плана. И вот, лишь некоторые примеры.

«После дождичка, в четверг…» - добрая сказка про царевича Ивана, который будучи красавцем и добряком, должен был покорить сердца зрителей.