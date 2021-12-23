Достойные похвалы: советские актеры, покорившие зрителей на вторых ролях

Советское кино было богато на разнообразных персонажей. Здесь можно увидеть ярких злодеев и добряков, а также нейтральных и иногда противоречивых героев. Но что их всех выделяло помимо прописанного колорита? Разумеется, достойная похвал актерская игра.
Зрители обращают внимание на яркие роли, при этом речь не всегда идет о героях первого плана. И вот, лишь некоторые примеры.
«После дождичка, в четверг…» - добрая сказка про царевича Ивана, который будучи красавцем и добряком, должен был покорить сердца зрителей.
Однако судя по отзывам, не меньше обаянием отметился Кощей Бессмертный Олега Табакова. Зрители отметили, что персонаж получился смешным и нестандартным, а главное блестяще сыгранным, а его цепляющие реплики быстро разлетелись на цитаты.
Шурик, вне всяких сомнений, остается значимым и любимым многими персонажем. Однако отдельной похвалы достоин товарищ Саахов из «Кавказской пленницы».
Самое интересное, что советские критики довольно сухо отзывались об игре Александра Демьяненко, заявляя, что он «мало прибавил» с выхода «Операции «Ы».
Но вот Владимир Этуш удостоился высших похвал за элегантно исполненного «злодея».
«Служебный роман» стал коллекцией стильных женских персонажей и образом. Однако сильнее других советских женщин вдохновляла Верочка Лии Ахеджаковой.
Чего только стоили её высказывания о том, как правильно быть женственной и привлекательной.
В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» довольно сложно выделиться одного главного персонажа. Однако, исходя из названия, можно предположить, что это всё-таки сам Иван Васильевич.
Тем не менее зрители не меньше полюбили обаятельного и хитрого Жоржа Милославского, и именно его фразы чаще цитируют и по сей день.
Культовый фильм «Место встречи изменить нельзя» у многих ассоциирует именно с Глебом Жегловым, блестяще сыгранным Владимиром Высоцким. А ведь главным героем всё же является Шарапов, часто уходящий у зрителя на второй план.
Именно бард, находящийся на тот момент на пике популярности, придавал фильму особый шарм. Неудивительно, что уже после смерти Высоцкий получил за эту роль несколько наград кинофестивалей.
Настенька из «Морозко» считается образом красоты и кротости. Однако не меньше зрителей впечатляла её протагонистка – капризная Марфуша Инны Чуриковой.
За этот яркий образ актрису даже наградили медалью от чешского посла Ярослава Башты.
Ипполит из «Иронии судьбы, или С легким паром!» задумывался как отрицательный персонаж, однако зритель её воспринял неоднозначно. С одной стороны – его властность и вспыльчивость, с другой – его нежелание терять Надю, которое можно понять.
Отдельно симпатию к персонажу вызывала игра Юрия Яковлева. Ведь до сих пор мы использует его реплики про «тепленькую» и «заливную рыбу» в удобных случаях.
В «Собаке на сене» Михаил Боярский встретил конкуренцию в лице Армена Джигарханяна, сыгравшего хитрого и смекалистого Тристана.
Особое впечатление оставляли и его незабываемые песни.
«Карнавальная ночь» по-прежнему остается достойной новогодней комедией, в которой главная роль была отведена директору Дома культуры Серафиму Ивановичу Огурцову, пытавшемуся сделать праздник менее веселым.
Тем не менее многие запомнили докладчика Некадилова, особенно за его монолог про жизнь на Марсе, ведь этот момент считается одним из самых смешных во всём фильме.
Сыроежкин и его клон в «Приключениях Электроника» покорили сердца ни одного зрителя. Однако наравне с юными актерами зрителям запомнился злодей-гангстер Урри в исполнении Николая Караченцова.
Именно его обаяние и энергия обеспечили персонажу теплый отклик людей.
Ну и напоследок обратимся к фильму «Асса», отдавшему дань уважения русскому року. Появился здесь и Виктор Цой, появившийся лишь в конце фильма.
Главная роль досталась бандиту Андрею Крымову, но эпизод с появлением лидера группы «Кино» был заряжен такой энергетикой, что именно его выступление стало одним из самых ярких в фильме.
А какие второстепенные персонажи советских фильмов сильнее запали в душу вам?
Источник:
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Понравилось27
"Сыроежкин и его клон в «Приключениях Электроника» покорили сердца не одного зрителя".
Вот если бы не покорили, тогда ни одного.
Или я нИправ
Может по этому в "Иван Васильевиче" он смог реабилитироваться и не стать вечным Ипполитом, сыграв в одном фильме двоих разных по характеру персонажей. Причем сыграть так, что если бы не титры, никто бы и не догадался что их играет один и тот же актер...
Во вторых, опираясь на что, ты делаешь выводы, что:
"Зрители отметили"
"советских женщин вдохновляла Верочка "
"зрители не меньше полюбили обаятельного и хитрого Жоржа"
"не меньше зрителей впечатляла её протагонистка"
"зрителям запомнился злодей-гангстер"
Кто эти "Зрители" и это все они тебе сами сказали?
Высосал из пальца через нос, какую-то хню, и склепал пост.