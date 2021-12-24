Гайдай против цензуры СССР: как хитрость и случайности помогли сохранить комедии, ставшие классикой

Он же пытался слить фильм с проката из-за сцены, где царь на кухне Шурика стоит у плиты и жарит котлеты. К счастью, Гайдай убедил худсовет, что достаточно просто вырезать этот эпизод.

В одной из сцен, где Бунша задает вопрос «За чей счет этот банкет?», ответ должен был звучать следующим образом: «Народ, батюшка, народ!». Худсовет увидел в этом сатиру на советскую власть, поэтому реплику пришлось заменить на «Во всяком случае, не мы!».