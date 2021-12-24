Заслуженного тренера РФ по боксу сократили, и хотят научить водить автобус

Среди его воспитанников - чемпионы России, мира и Европы. Но это никого не остановило.
Владимир Викторович Рощенко, 69 лет.
Живет и работает в Челябинске. Вот уже 50 лет кует спортивные кадры для страны. В его «активе»: чемпион мира Сергей Ковалёв, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов. И это только часть именитых учеников.
Но руководству Министерства спорта региона его заслуги и опыт не интересны. Они хотят «новую концепцию» подготовки спортсменов. И настаивают, что этим должны заниматься другие тренеры.
Владимиру Викторовичу вручили уведомление о сокращении, с 21 февраля следующего года он больше не будет работать со сборной Челябинской области:
И предложили «альтернативу»:
После этого тренер не выдержал и написал обращение президенту РФ:
«Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь. Самое обидное, что предложение перейти на должность водителя автобуса мне вручил мой воспитанник Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего полвека боксу, это оказался удар ниже пояса огромной силы. Мы много говорим о воспитании молодого поколения, но что увидели молодые тренеры? Я честно трудился на благо бокса и своей страны, гимн России неоднократно звучал в честь побед моих учеников. И вместо почета и уважения на старости лет мне предлагают оказаться за рулем автобуса. Это горько и трагично… Прошу обратить внимание на произвол, творящийся в ОКУ «ЦСПБ Челябинской области» под руководством Дягилева».
Коллеги и бывшие воспитанники тренера также готовят обращение в его поддержку и хотят достучаться до губернатора Челябинской области.
Сам Владимир Викторович пока «держит удар» и не собирается сдаваться. Сейчас он в Москве, проводит встречи с представителями Федерации бокса РФ.
Источник:
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А серьёзно, это похоже на месть или борьбу за власть.
может он уже не тянет, производительность не та?
Вторая бумажка - показатель умственного развития чиновника. Каким дебилом нужно быть, чтобы предложить 79-летнему вакансию водителя автобуса?
Боксеры это самый ценный ресурс для страны.... Нужно больше боксеров.... Особенно в Госдуму...
У нас в поликлинике старушку-терапевта держат.
Вся уже трясётся, плохо слышит и постоянно забывает фонендоскоп в уши вставлять.
Ведь люди уходят на пенсию не потому, что - старый, а потому, что уже не могут качественно выполнять свою работу.
Можно рассмотреть и популярный в криминальных и околокриминальных фильмах вариант мол он и сам не промах, но это будет слишком избитое клише чтоб быть правдой. Скорее он банально делал бойцов, не занимаясь их воспитанием.
С почетом выйдет на пенсию, откроет собственный зал, если он не может жить без тренерства.
Бывшие ученики, я думаю, ему бы помогли.