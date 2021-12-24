Заслуженного тренера РФ по боксу сократили, и хотят научить водить автобус

Живет и работает в Челябинске. Вот уже 50 лет кует спортивные кадры для страны. В его «активе»: чемпион мира Сергей Ковалёв, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов. И это только часть именитых учеников.

Но руководству Министерства спорта региона его заслуги и опыт не интересны. Они хотят «новую концепцию» подготовки спортсменов. И настаивают, что этим должны заниматься другие тренеры.

Владимиру Викторовичу вручили уведомление о сокращении, с 21 февраля следующего года он больше не будет работать со сборной Челябинской области: