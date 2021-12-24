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Заслуженного тренера РФ по боксу сократили, и хотят научить водить автобус

Заслуженного тренера РФ по боксу сократили, и хотят научить водить автобус (5 фото)

Автор:
24 декабря 2021 16:57
Сообщество : Спорт
Метки: Чемпион   автобус   бокс   водитель   тренер   удар   ученик   
1551
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Среди его воспитанников - чемпионы России, мира и Европы. Но это никого не остановило.

Владимир Викторович Рощенко, 69 лет.

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Живет и работает в Челябинске. Вот уже 50 лет кует спортивные кадры для страны. В его «активе»: чемпион мира Сергей Ковалёв, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов. И это только часть именитых учеников.

Но руководству Министерства спорта региона его заслуги и опыт не интересны. Они хотят «новую концепцию» подготовки спортсменов. И настаивают, что этим должны заниматься другие тренеры.

Владимиру Викторовичу вручили уведомление о сокращении, с 21 февраля следующего года он больше не будет работать со сборной Челябинской области:

И предложили «альтернативу»:

После этого тренер не выдержал и написал обращение президенту РФ:

«Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь. Самое обидное, что предложение перейти на должность водителя автобуса мне вручил мой воспитанник Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего полвека боксу, это оказался удар ниже пояса огромной силы. Мы много говорим о воспитании молодого поколения, но что увидели молодые тренеры? Я честно трудился на благо бокса и своей страны, гимн России неоднократно звучал в честь побед моих учеников. И вместо почета и уважения на старости лет мне предлагают оказаться за рулем автобуса. Это горько и трагично… Прошу обратить внимание на произвол, творящийся в ОКУ «ЦСПБ Челябинской области» под руководством Дягилева».

Коллеги и бывшие воспитанники тренера также готовят обращение в его поддержку и хотят достучаться до губернатора Челябинской области.

Сам Владимир Викторович пока «держит удар» и не собирается сдаваться. Сейчас он в Москве, проводит встречи с представителями Федерации бокса РФ.

Источник:

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Метки: Чемпион   автобус   бокс   водитель   тренер   удар   ученик   
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22  комментария
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10k
Кыся 2 часа назад
Не лучшая идея боксера на маршрутку сажать...

А серьёзно, это похоже на месть или борьбу за власть.
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157
<name> 18 минут назад
мдя уж, печально
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687
Сергей Викторович Полчаса назад
А кому нужны боксеры? Мне они не нужны, да никому они не нужны, ну кроме кучки болельщиков, да самих боксеров с тренерами. И почему мне должно быть его жалко? Единственно, что все это попахивает подковерными играми, но... так везде, увы.
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903
Старичок 39 минут назад
деду 69 и 50 лет он уже кует кадры. в 19лет стал тренером, возможно.
может он уже не тянет, производительность не та?
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54
jalolo 42 минуты назад
Бокс всегда был и будет связан с криминалом,к сожалению,это закон.
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472
Ivan Ivanov Час назад
Хреново он воспитывал, раз бывший ученик уведомление подписал.
Вторая бумажка - показатель умственного развития чиновника. Каким дебилом нужно быть, чтобы предложить 79-летнему вакансию водителя автобуса?
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21k
Matrosskin Час назад
История грустная с сокращением - и хотелось бы подробностей о нынешних достижениях учеников ( может они все в прошлом уже и уровень просел, а может и сейчас побеждают всех и вся и тогда действительно вопрос - а почему сокращают), но не нужно выставлять и себя дебилами, педалируя "предложили водителем автобуса, вот сволочи". Да, предложили, потому что в КзОТе сказано - при сокращении обязаны уведомить об имеющихся на данный момент вакантных должностях на предприятии. Они уведомили - была вакантна должность водителя, её и предложили. Платить штрафы и получать взыскания от трудовой инспекции, а то и от Прокуратуры никто не хочет. Зачем херню-то нести ?
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222
Пётр 2 часа назад
Жаль конечно мужика.....
Боксеры это самый ценный ресурс для страны.... Нужно больше боксеров.... Особенно в Госдуму...
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21k
Альберт 2 часа назад
69 лет - это уже возраст. (Ни на кого не намекаю)
У нас в поликлинике старушку-терапевта держат.
Вся уже трясётся, плохо слышит и постоянно забывает фонендоскоп в уши вставлять.
Ведь люди уходят на пенсию не потому, что - старый, а потому, что уже не могут качественно выполнять свою работу.
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6k
Pravednik84 2 часа назад
Что то мне подсказывает (чуйка), что некоторые из его воспитанников с помощью неких не очень законных деяний перешли из списка называемых национальностей, в список неназываемых. Доказухи у меня нет, только чуйка.
Можно рассмотреть и популярный в криминальных и околокриминальных фильмах вариант мол он и сам не промах, но это будет слишком избитое клише чтоб быть правдой. Скорее он банально делал бойцов, не занимаясь их воспитанием.
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36
Никита Казанцев 2 часа назад
А ведь сколько бойцов ОПГ и прочих рекетменов воспитал и так с ним бесчеловечно !
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9k
кот базилий 2 часа назад
Ну а что же его чемпионы молчат?, или уже нах. не нужен.
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2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
С таким портфолио он запросто откроет собственную школу бокса.
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752
Снежный Барс 2 часа назад
Надеюсь не сократят заслуженного тренера
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3k
Андрей 2 часа назад
Надо результаты сборной Челябинской области смотреть. Может дед уже давно не вывозит и на старых заслугах выезжает.
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5k
Роман 2 часа назад
Чинуши - епаные долбаящеры
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5k
Tim_G 2 часа назад
1.5 года до пенсии зайчиков-бородачиков поπиздить?
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