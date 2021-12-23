Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков жизней

Сам едва выжил, врачи в какой-то момент уже не давали ему шансов. Много крови потерял из-за порезов о стекла, плюс переохлаждение, пневмония и заражение крови. Два месяца борьбы уже за свою жизнь. И снова победа!



Тренировки были строго запрещены медиками, но он не слушал рекомендаций, стал восстанавливаться. Вернулся в сборную, установил 11-й свой мировой рекорд. Но понял, что это предел.



Н вообще каким-то чудом не раз оказывался в нужное время в нужном месте. За два года до этого ЧП сумел остановить автобус, что почти неумолимо стремился к горной пропасти. Потом, в начале 85-го, помог спасти людей на крупном пожаре в Спортивно-концертном комплексе Еревана.



Приходилось вытаскивать тонущих из воды на пляже и в бассейне, вступать в противостояния с распоясавшимися хулиганами. Обо всем этом сам он вспоминать не любит, считает, что это норма для настоящего мужчины.