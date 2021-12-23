Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков жизней

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О его героических поступках долгие годы предпочитали не говорить. В Советском Союзе не должно было случаться трагедий?
Это имя стало широко известно в 1982 году, когда в «Комсомольской правде» появилась статья Сергея Лескова «Подводный бой чемпиона». Публикация рассказала о подвиге пловца-подводника Шаварша Карапетяна, который вытащил 46 человек из затонувшего троллейбуса.
Правда, сам подвиг случился шестью годами ранее, но сразу после события о нем писать запретили. В СССР не любили предавать гласности трагические новости. Тогда газеты очень скупо сообщили, что выжили люди «благодаря слаженной работе спасателей».
Потом было еще несколько очерков и зарисовок на эту тему, но цифры спасенных разнились: где-то называли 20 человек, где-то 46. Дело в том, что вытащить-то он успел действительно 46, но выжили лишь 20.
Правда, сам подвиг случился шестью годами ранее, но сразу после события о нем писать запретили. В СССР не любили предавать гласности трагические новости. Тогда газеты очень скупо сообщили, что выжили люди «благодаря слаженной работе спасателей».
Потом было еще несколько очерков и зарисовок на эту тему, но цифры спасенных разнились: где-то называли 20 человек, где-то 46. Дело в том, что вытащить-то он успел действительно 46, но выжили лишь 20.
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ЧП случилось 16 сентября 1976 года. Молодой спортсмен с братом и тренером вышли на пробежку. Трасса шла неподалеку от Ереванского водохранилища. Шаварш в свои 23 года уже был семикратным чемпионом СССР, 13 раз выигрывал чемпионаты Европы и 17 раз становился чемпионом мира по подводному плаванию.
Троллейбус у них на глазах скатился с песчаной дамбы в водохранилище. Напомним: сентябрь, вода лишь 13 градусов, да и воздух не «курортный». Но пловец ринулся спасать людей, не задумываясь. Брат и тренер принимали тех, кого он вытаскивал из салона, и пытались реанимировать.
Не станем пересказывать детали этого подвига, они многократно описаны прессой. Скажем лишь, что нырял спортсмен до тех пор, пока не начались галлюцинации и он не стал терять сознание. Медики потом вспоминали: в бреду постоянно твердил о какой-то подушке. Оказалось, в последний раз, уже со спутанным сознанием, вытащил вместо человека подушку от сиденья.
Троллейбус у них на глазах скатился с песчаной дамбы в водохранилище. Напомним: сентябрь, вода лишь 13 градусов, да и воздух не «курортный». Но пловец ринулся спасать людей, не задумываясь. Брат и тренер принимали тех, кого он вытаскивал из салона, и пытались реанимировать.
Не станем пересказывать детали этого подвига, они многократно описаны прессой. Скажем лишь, что нырял спортсмен до тех пор, пока не начались галлюцинации и он не стал терять сознание. Медики потом вспоминали: в бреду постоянно твердил о какой-то подушке. Оказалось, в последний раз, уже со спутанным сознанием, вытащил вместо человека подушку от сиденья.
Сам едва выжил, врачи в какой-то момент уже не давали ему шансов. Много крови потерял из-за порезов о стекла, плюс переохлаждение, пневмония и заражение крови. Два месяца борьбы уже за свою жизнь. И снова победа!
Тренировки были строго запрещены медиками, но он не слушал рекомендаций, стал восстанавливаться. Вернулся в сборную, установил 11-й свой мировой рекорд. Но понял, что это предел.
Н вообще каким-то чудом не раз оказывался в нужное время в нужном месте. За два года до этого ЧП сумел остановить автобус, что почти неумолимо стремился к горной пропасти. Потом, в начале 85-го, помог спасти людей на крупном пожаре в Спортивно-концертном комплексе Еревана.
Приходилось вытаскивать тонущих из воды на пляже и в бассейне, вступать в противостояния с распоясавшимися хулиганами. Обо всем этом сам он вспоминать не любит, считает, что это норма для настоящего мужчины.
Тренировки были строго запрещены медиками, но он не слушал рекомендаций, стал восстанавливаться. Вернулся в сборную, установил 11-й свой мировой рекорд. Но понял, что это предел.
Н вообще каким-то чудом не раз оказывался в нужное время в нужном месте. За два года до этого ЧП сумел остановить автобус, что почти неумолимо стремился к горной пропасти. Потом, в начале 85-го, помог спасти людей на крупном пожаре в Спортивно-концертном комплексе Еревана.
Приходилось вытаскивать тонущих из воды на пляже и в бассейне, вступать в противостояния с распоясавшимися хулиганами. Обо всем этом сам он вспоминать не любит, считает, что это норма для настоящего мужчины.
В 80-х годах он был в Армении директором спортшколы. Потом работал на заводе «Сириус», его специализация: электронная промышленность, оборонка. Сам увлекся цифровыми технологиями и построил при заводе компьютерный центр для детей. Горько сожалеет, что та школа давно не существует.
В 1993-м пришлось уехать из родных краев, перебрался с семьей в Москву. У них с супругой трое детей, а в Армении наступили тяжелые времена с отсутствием света и тепла, да и с работой было совсем туго. Друг пригласил сюда, помог устроиться. И в российской столице тогда приходилось выживать. Былая известность в 90-е работала, скорее, против него. Да и ее быстро снова забыли.
В 1993-м пришлось уехать из родных краев, перебрался с семьей в Москву. У них с супругой трое детей, а в Армении наступили тяжелые времена с отсутствием света и тепла, да и с работой было совсем туго. Друг пригласил сюда, помог устроиться. И в российской столице тогда приходилось выживать. Былая известность в 90-е работала, скорее, против него. Да и ее быстро снова забыли.
Поначалу Шаварш Владимирович занялся производством нестандартной обуви, затем были другие направления бизнеса: кафе, магазины на юге столицы.
Главным его детищем стал Красногорский спортивно-оздоровительный центр. В этом многофункциональном заведении Карапетян — генеральный директор. Центр предоставляет различные оздоровительные услуги, в том числе, есть и два бассейна: для детей и для взрослых.
Организовывать соревнования, готовить призы помогает армянская диаспора. А еще Карапетян создал Фонд помощи бывшим спортсменам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Главным его детищем стал Красногорский спортивно-оздоровительный центр. В этом многофункциональном заведении Карапетян — генеральный директор. Центр предоставляет различные оздоровительные услуги, в том числе, есть и два бассейна: для детей и для взрослых.
Организовывать соревнования, готовить призы помогает армянская диаспора. А еще Карапетян создал Фонд помощи бывшим спортсменам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
6 октября 2013 года, в преддверии ОИ в Сочи, он пробежал по Красной площади с факелом Олимпийского огня. 20 марта 2020 года получил назначение на должность советника главы Башкирии. Эту работу по поддержке спорта в республике бизнесмен исполняет на общественных началах.
Астрономы страны посчитали, что имя героя должно быть увековечено на космических картах. Шаварш — так с недавних пор называется малая планета № 3027 Солнечной системы.
Астрономы страны посчитали, что имя героя должно быть увековечено на космических картах. Шаварш — так с недавних пор называется малая планета № 3027 Солнечной системы.
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просто у астрономов непринято так давать имена! а все остальное это обман и выкачка денег из лохов!
что не умаляет достоинства Шаварша Карапетяна