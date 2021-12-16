В Питере задержали тренера из Украины, который развращал детей

Он переодевался в женскую одежду и расхаживал по улице. И занимался не только этим.
Возможно, новые вирусы действительно влияют на граждан с неустойчивой психикой. Они становятся еще чудней и опасней. По-другому, наверное, и не объяснить ту дичь, которая происходит в последнее время.
Питерское хмурое утро, школа олимпийского резерва в Купчино.
Оттуда позвонили в полицию и сказали, что рядом со школой расхаживает женщина и показывает детям гениталии. Ну что за…
Сотрудники сразу выехали на вызов и задержали тетку. Вот как она выглядит:
Этого извращенца зовут Александр, ему 49 лет. Приехал из Украины, никакой регистрации не оформлял и никого это не волновало. Он даже на работу устроился - тренером по айкидо в местный клуб.
Ну а в свободное от единоборств время, этот фрик наряжался в женскую одежду и прогуливался по улицам культурной столицы. С женским «луком» он далеко не первый - и до него уже многие земляки успели отметиться. Взять хотя бы этого:
Наверное, потом ему захотелось разнообразия, и «тренер» занялся эксгибиционизмом перед детьми.
Теперь сядет по статье «Развратные действия с несовершеннолетними». Уедет далеко и надолго. Ну а на зоне, с учетом статьи, его уже с нетерпением ожидают оголодавшие арестанты. Даже в женское переодеваться не придется.
Источник:
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У меня разрыв шаблонов из-за таких двойных стандартов...