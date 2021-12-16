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В Питере задержали тренера из Украины, который развращал детей

В Питере задержали тренера из Украины, который развращал детей (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 16:33
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   айкидо   дети   разврат   тренер   
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Он переодевался в женскую одежду и расхаживал по улице. И занимался не только этим.

Возможно, новые вирусы действительно влияют на граждан с неустойчивой психикой. Они становятся еще чудней и опасней. По-другому, наверное, и не объяснить ту дичь, которая происходит в последнее время.

Питерское хмурое утро, школа олимпийского резерва в Купчино.

Оттуда позвонили в полицию и сказали, что рядом со школой расхаживает женщина и показывает детям гениталии. Ну что за…

Сотрудники сразу выехали на вызов и задержали тетку. Вот как она выглядит:

Этого извращенца зовут Александр, ему 49 лет. Приехал из Украины, никакой регистрации не оформлял и никого это не волновало. Он даже на работу устроился - тренером по айкидо в местный клуб.

Ну а в свободное от единоборств время, этот фрик наряжался в женскую одежду и прогуливался по улицам культурной столицы. С женским «луком» он далеко не первый - и до него уже многие земляки успели отметиться. Взять хотя бы этого:

Наверное, потом ему захотелось разнообразия, и «тренер» занялся эксгибиционизмом перед детьми.

Теперь сядет по статье «Развратные действия с несовершеннолетними». Уедет далеко и надолго. Ну а на зоне, с учетом статьи, его уже с нетерпением ожидают оголодавшие арестанты. Даже в женское переодеваться не придется.

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Метки: Украина   айкидо   дети   разврат   тренер   
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Никита Казанцев Час назад
Таким в камере первый шмат сала шоб гладкость не терял Как вспомню свою ходку После отбоя привязывали мальчишку к решетке в позе Андрея Первозванного и всей братвой в камере пользовали О даа ето был таакой кааайф ! Сколько лет прошло а как вспомню эрекция
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1k
no_fate 6 минут назад
На Украине каждый второй такой. Это в генах.
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633
Chaim Kushnir 16 минут назад
и это только начало. Европейские ценности - они такие. Главное, к нам в страну весь этот еврочертятник пускать с оглядкой -а у себя пусть хоть свиней иппут.
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26k
Павел Полчаса назад
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323
Сигизмунд Лазаревич 38 минут назад
ну так хохол... чего от них ожидать то? Что не хохол то джигурда или педофил.
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3k
leto2016 39 минут назад
наконец-то хайло не замазали.
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5k
a_komolow Час назад
Там его научат, для чего жопа нужна!

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11k
котегRUS Час назад
Был Александром, а стал Шурочкой..))
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574
Mixan Час назад
Отсидит ,выйдет по УДО и опять за свое возьмется ...Скольким детям психику уже покалечил и еще покалечит ,только потом будет осторожнее и извращеннее ..
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726
Снежный Барс Час назад
А сколько их там еще осталось - в незалежной
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
И никакое айкидо ему там не поможет...
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