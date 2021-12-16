В Питере задержали тренера из Украины, который развращал детей

Питерское хмурое утро, школа олимпийского резерва в Купчино.

Оттуда позвонили в полицию и сказали, что рядом со школой расхаживает женщина и показывает детям гениталии. Ну что за…

Сотрудники сразу выехали на вызов и задержали тетку. Вот как она выглядит: