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Пассажир в автобусе Москвы напоролся на металлическую планку и умер, не доехав до дома

Пассажир в автобусе Москвы напоролся на металлическую планку и умер, не доехав до дома (5 фото)

Автор:
17 декабря 2021 07:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   автобус   видео   кровопотеря   скорая помощь   смерть   трагедия   транспорт   
2787
5
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Кровавая драма приключилась во вторник, 14 декабря, на улице Декабристов в районе Отрадное. Входя в автобус, мужчина ударился голенью о металлическую планку, отставшую от ступеньки и торчавшую вверх. Затем он прошел в салон и сел, не замечая крови, которая очень быстро залила пол в транспорте.

Пассажиры в салоне оказались безучастными к чужой трагедии. Возможно, из-за запаха алкоголя, исходившего от вошедшего. а может, просто не захотели вмешиваться. Лишь одна девушка попыталась мужчине помочь. И хотя раненый уверял, что дойдет до дома самостоятельно, она вызвала скорую помощь. Правда, ждать машину неотложки пришлось около 20 минут. За это время состояние пассажира стремительно ухудшилось. По всей видимости, травмировался крупный сосуд, и пострадавший просто истекал кровью, теряя силы.


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После приезда скорой помощи врачи пытались откачать бедолагу, но тщетно.


Девушка, которая вызвала скорую помощь, описала происходившее:


Спасти мужчину не удалось, он скончался от серьезной кровопотери.

Осторожно! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным! Фото 18+




Жители Отрадного в соцсетях сообщили, что инцидент произошел в автобусе № 571 на остановке "Ул. Бестужевых - Театр "МЕЛ".

Морали не будет. Только, возможно, напоминание, что на месте этого подвыпившего жителя Москвы мог оказаться любой пассажир.

Источник:

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Метки: Ynews   автобус   видео   кровопотеря   скорая помощь   смерть   трагедия   транспорт   
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166
Savarg 2 часа назад
Неужели ни один судак не вспомнил как в школе на ОБЖ рассказывали как накладывать жгут. Судя по описанию, мужик не конфликтовал, перетянули бы ему ногу.
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199
Faithless Минуту назад
Сюрреализм. Труп и автобус залитый кровью от пореза о ступеньку.
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12k
net Минуту назад
Дааа. В нашем современном мире ты должен быть трезв, внимателен, недоверчив к людям. Ну и аптечку всегда носить с собой.
Прям представляю эту картину, как молодая девушка кричит водителю, чтобы остановился, человеку плохо. А ей водитель и весь салон орут: - ты чего, у нас расписание, мы потом на метро/автобус не успеем.
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1k
Сергей Ковалев 14 минут назад
Стечение обстоятельств. По пьяни не осознал серьезность травмы ,безразличие окружающих,вернее брезгливость,или страх крови. Водитель был обязан довести пассажира до больницы(но ему было по.!.) Девушка пыталась,но не знала как. В подобную ситуации попал в 1997 году,женщине разорвало икроножную мышцу автобусом. пытался остановить кровь,но плохо получалось. Все закончилось хорошо к счастью,быстро приехала скорая. Потом мне обьяснили,что если порван сосуд в глубине и не возможно поставить жгут,то нужно заткнуть порыв пальцем. Мужика жаль.
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199
Faithless Михаил 2 минуты назад
Не грубите, пожалуйста
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309k
Adat 16 минут назад
Жалко мужчину, очень жалко. Такая нелепая смерть которую можно было бы избежать если окружающие люди проявили хоть капельку сочувствия и сострадания! Раньше мы восклицали "Куда катиться мир?", а он уже докатился! Люди перестали относиться к самим же себе по человечески! Я уверен даже животные своему раненому собрату пытались бы помочь, а тут такое равнодушие..
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11k
Голос Вселенной Полчаса назад
Вот как раз такие раны и бывают очень коварны. И мужик тому пример.
Я вот тоже, помню, в день рождения дочки своей... Жена в роддоме была, уже отзвонилась, что родила, а я мотался по району в поисках покупок по списку...
Помню, купил коляску, решил поднять ее домой и ехать дальше. Середина января, стоял мороз, но день был ясный. Вытащил из машины я эту коляску, стал поднимать ее по ступенькам на крыльцо к двери подъезда. Ступеньки были скользкие, я поскользнулся, грохнулся с этой коляской, хорошо так грохнулся. Ну ничего, встал, поднял ее домой, оставил прямо в коридоре, спустился в машину и поехал дальше.
Минут через 15 я стал понимать, что, нажимая на педали управления, джинсы на ноге как-то клеятся к голени ноги... И какой-то холодок в том месте, будто мокрая штанина. Я остановился, посмотрел. Оказалось, когда я упал с этой коляской, какой-то ее частью ударил ногу аккурат по центру берцовой кости спереди. Из-за мороза видимо боль не почувствовал... Был сильный разрыв тканей, даже виднелась кость, текла кровь, штанина джинс и носок ее впитывали, но натекло уже изрядно. Помню, сначала я зажал рукой рану, потом в голову пришло вскрыть аптечку автомобильную.
Короче, вскрыл я аптечку, а там .... да там нет никуя... несколько кусков лейкопластыря и какое-то гамно. Это был единственный раз, когда я встречал, что автомобильная аптечка хоть кому-то пригодилась.
Вспомнил, как в фильмах про войну к огнестрельной ране просто прикладывали сразу моток бинта... Я сделал так же - приложил моток бинта и кое как его приклеил лейкопластырем, временно должно было хватить. Поехал домой, дома уже все обработал и перебинтовал. До вечера не мог остановить кровь, постоянно менял бинты, даже пришлось сходить в аптеку и докупить еще. Но в принципе чувствовал себя нормально, хоть крови потерял и много - было видно по штанине и носку, их можно было выжимать. Даже в кросовок затекло малость... А вот боли практически не было. Болеть стало тогда, когда я уже все дома обработал.... Вдруг начало болеть и рана, и кость, причем сильно. А пока был на морозе - даже не чувствовал, хоть и был трезвый.
А этот мужик тем более, спьяну, видать, ничего и не понял... А жаль... Не факт, что он какой-то алкоголик, может просто выпил лишка, спокойно ехал домой и вот так попал... Отказывался от помощи, т.к. понимал, что пьяный и не хотел доставлять людям проблем своим состоянием. Любой мог быть на его месте, я в т.ч.
Соболезнования!..
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−2
10k
harlamov 52 минуты назад
Все это очень вписывается в современную картину мира. Наложить жгут никто не может, зато обсуждать это в инете будут тысячи.
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3k
Дарвин и аморальная премия 58 минут назад
Людям пох@й на окружающих,странно,что девушка пыталась помочь,а еще бабки могли бы ворчать,что место не уступает
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30k
ACU900 Час назад
У меня кое какой вопрос к комлектовке автобуса. Почему бинт должна была давать какая-то пассажирка, разве в автобусе не должна быть в наличие в обязательном порядке аптечка первой помощи, где кроме всего прочего должен быть и бинт? Ведь если такова есть у многих автолюбителей, почему в общественном транспорте таковой не оказалось?
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−2
−30
detective 2 часа назад
жесть!
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Потому что люди лицемеры! Орут и исходят ядом, что как вы смеете помогать брошенным животным?? Вы обязаны помогать людям! Ну что?! Сильно помогли?! Отмазали себя тем, что возможно он был пьяный! В Красноярске пацан маленький потерялся и только один бл*ять мужик ему помог, хотя он подходил ко всем за помощью, плакал! Никто не стал ему помогать! Город миллионник...
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−2
179
Руслан Сергеев 2 часа назад
Сука, что за мир в котором мы живем. Одни тиктокиры и операторы. Пора наказывать за халатность и бесчеловечность.
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