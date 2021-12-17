Пассажир в автобусе Москвы напоролся на металлическую планку и умер, не доехав до дома

Травля. Истории тех, кто не сломался

Не на ту напал: бразильянка обезвредила извращенца, который домогался ее в автобусе

Смерть раскинула свои костлявые руки над мостом в Сан-Франциско

В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека

Врач в Благовещенске проверил состояние пациента, потыкав его ногой

Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты