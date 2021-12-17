Пассажир в автобусе Москвы напоролся на металлическую планку и умер, не доехав до дома

Кровавая драма приключилась во вторник, 14 декабря, на улице Декабристов в районе Отрадное. Входя в автобус, мужчина ударился голенью о металлическую планку, отставшую от ступеньки и торчавшую вверх. Затем он прошел в салон и сел, не замечая крови, которая очень быстро залила пол в транспорте.
Пассажиры в салоне оказались безучастными к чужой трагедии. Возможно, из-за запаха алкоголя, исходившего от вошедшего. а может, просто не захотели вмешиваться. Лишь одна девушка попыталась мужчине помочь. И хотя раненый уверял, что дойдет до дома самостоятельно, она вызвала скорую помощь. Правда, ждать машину неотложки пришлось около 20 минут. За это время состояние пассажира стремительно ухудшилось. По всей видимости, травмировался крупный сосуд, и пострадавший просто истекал кровью, теряя силы.
Девушка, которая вызвала скорую помощь, описала происходившее:
Спасти мужчину не удалось, он скончался от серьезной кровопотери.
Осторожно! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным! Фото 18+
Жители Отрадного в соцсетях сообщили, что инцидент произошел в автобусе № 571 на остановке "Ул. Бестужевых - Театр "МЕЛ".
Морали не будет. Только, возможно, напоминание, что на месте этого подвыпившего жителя Москвы мог оказаться любой пассажир.
Источник:
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Прям представляю эту картину, как молодая девушка кричит водителю, чтобы остановился, человеку плохо. А ей водитель и весь салон орут: - ты чего, у нас расписание, мы потом на метро/автобус не успеем.
Я вот тоже, помню, в день рождения дочки своей... Жена в роддоме была, уже отзвонилась, что родила, а я мотался по району в поисках покупок по списку...
Помню, купил коляску, решил поднять ее домой и ехать дальше. Середина января, стоял мороз, но день был ясный. Вытащил из машины я эту коляску, стал поднимать ее по ступенькам на крыльцо к двери подъезда. Ступеньки были скользкие, я поскользнулся, грохнулся с этой коляской, хорошо так грохнулся. Ну ничего, встал, поднял ее домой, оставил прямо в коридоре, спустился в машину и поехал дальше.
Минут через 15 я стал понимать, что, нажимая на педали управления, джинсы на ноге как-то клеятся к голени ноги... И какой-то холодок в том месте, будто мокрая штанина. Я остановился, посмотрел. Оказалось, когда я упал с этой коляской, какой-то ее частью ударил ногу аккурат по центру берцовой кости спереди. Из-за мороза видимо боль не почувствовал... Был сильный разрыв тканей, даже виднелась кость, текла кровь, штанина джинс и носок ее впитывали, но натекло уже изрядно. Помню, сначала я зажал рукой рану, потом в голову пришло вскрыть аптечку автомобильную.
Короче, вскрыл я аптечку, а там .... да там нет никуя... несколько кусков лейкопластыря и какое-то гамно. Это был единственный раз, когда я встречал, что автомобильная аптечка хоть кому-то пригодилась.
Вспомнил, как в фильмах про войну к огнестрельной ране просто прикладывали сразу моток бинта... Я сделал так же - приложил моток бинта и кое как его приклеил лейкопластырем, временно должно было хватить. Поехал домой, дома уже все обработал и перебинтовал. До вечера не мог остановить кровь, постоянно менял бинты, даже пришлось сходить в аптеку и докупить еще. Но в принципе чувствовал себя нормально, хоть крови потерял и много - было видно по штанине и носку, их можно было выжимать. Даже в кросовок затекло малость... А вот боли практически не было. Болеть стало тогда, когда я уже все дома обработал.... Вдруг начало болеть и рана, и кость, причем сильно. А пока был на морозе - даже не чувствовал, хоть и был трезвый.
А этот мужик тем более, спьяну, видать, ничего и не понял... А жаль... Не факт, что он какой-то алкоголик, может просто выпил лишка, спокойно ехал домой и вот так попал... Отказывался от помощи, т.к. понимал, что пьяный и не хотел доставлять людям проблем своим состоянием. Любой мог быть на его месте, я в т.ч.
Соболезнования!..
Нестерильный марлевый бинт: полотно 10 см х 5 м 4 шт, полотно 14 см х 7 м 2 шт.
Рулонный лейкопластырь (можно силиконовый или водоотталкивающий) 2 см х 5 м 1 шт.
Ножницы 1 шт.
Одноразовые медицинские маски (обычные либо хирургические с усиленной защитой) 2 шт.
Одноразовые медицинские перчатки из непромокаемого материала (размер M или больше) 2 пары.
Стерильные марлевые салфетки размером 16х14 см в герметичной упаковке 2 пачки.
Кровоостанавливающий эластичный жгут 1 шт.
Маска для безопасного искусственного дыхания 1 шт.
Инструкция по использованию предметов и оказанию первой помощи 1 шт.
Ситуация одна, последствия разные..