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Загадки мультфильмов, не раз вызывавшие вопросы зрителей

Загадки мультфильмов, не раз вызывавшие вопросы зрителей (18 фото)

Автор:
24 декабря 2021 16:11
Сообщество : Кино
Метки: загадки   зрители   новые мультфильмы   симпсоны   старые мультики   том и джерри   черепашки ниндзя   
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После просмотров некоторых фильмов нередко возникают вопросы, подолгу остающиеся без ответа. Однако не меньше загадок таят в себе и мультфильмы. Причём для разгадки порой требуются десятилетия.

Например, многих волновал вопрос: каков же секретный рецепт крабсбургера, который хотел попробовать ни один ребенок?

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Внимательные зрители наблюдали, как Губка Боб готовит фирменное блюдо, мало чем отличающееся от любого бургера. По сути, никакого секрета-то и нет: булочку с кунжутом нарезают пополам, туда кладут прожаренную котлетку из фарша.


Дальше идут горчица и кетчуп, пикули, ломтик салата, корнишоны, сыр, помидор и немного любви к своему творению. Готово!


Не меньше вопросов возникало и по поводу породы Скуби-Ду, ведь собака-сыщик выглядит довольно причудливо. Как оказалось, это обычный немецкий дог, просто с измененным цветом и некоторыми частями тела, придающими герою запоминающийся образ.

Дональда Дака неоднократно обвиняли в каннибализме. Особенно после серии, где герои едят птицу на День благодарения. Однако блюдо оказалось традиционной индейкой, хотя и этот факт немного смущает.


На протяжении долгого времени зрители гадали, какого пола мышонок из «Том и Джерри».

Но если смотреть все серии более внимательно, то ответ будет более чем очевиден.

Тот же вопрос возникал и в отношении зайца из «Ну, погоди!». Хотя тут ответ тоже очевиден, хотя бы потому, что герой пел в хоре «мальчиков-зайчиков».

Загадкой осталась и личность Солнышка из «Телепузиков». Сейчас Джес Смит уже примерно 25-26 лет, а о своем участии в проекте она рассказала ещё в 19-летнем возрасте. Она не актриса, но её улыбку заметил детский врач, который должен был найти продюсерам ребенка, подходящего на эту роль.


И снова о «Том и Джерри». Многих волновал вопрос, почему в кадре всегда показывались только руки и ноги людей? Ответ оказался прост: мультреальность показывают в перспективе животных. Если бы было наоборот, то, чтобы заметить мышонка, пришлось бы затратить немало усилий.

К слову, один из зрителей упросил создателей мультика показать, как же всё-таки выглядит таинственная чернокожая хозяйка Тома.

Почему «Симпсоны» желтые? Создатель Мэтт Грейнинг просто терпеть не мог поросячьи-розовых героев, но хотел видеть их в цвете. Именно поэтому аниматоры предложили ему сделать желтых персонажей, продолжающих оставаться одними из самых узнаваемых.


Почти у всех мультгероев на руках по четыре пальца. Вызвано это экономией времени художников, раньше рисовавших мультфильмы вручную. 


Полный метр и вовсе мог рисоваться годами, поэтому «лишний» палец экономил не один месяц. Позже, когда технологии изменились, это просто стало некой традицией.


Авторы комикса о черепашках-ниндзя изначально планировали дать им японские имена, но потом ради шутки назвали их художниками эпохи Возрождения: Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Бернини. Правда, последнее позже решили изменить на Донателло. Согласитесь, звучит лучше.


В диснеевских мультфильмах у главных героинь нет мам. Почему? Точного ответа на этот вопрос так и нет, однако согласно теориям фанатов студии, причиной для этого стала трагедия в доме Уолта Диснея.

Получив первые большие доходы, он купил родителям дом, однако вскоре в нём от утечки газа погибла его мать. Дисней лично правил сценарии, стараясь избегать родительской темы в творчестве.

Хотя, возможно, что в мультфильмах намеренно создавалась атмосфера одиночества, которую нередко ощущают на себе дети и подростки.


А какие мультики вызывали вопросы у вас?

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Метки: загадки   зрители   новые мультфильмы   симпсоны   старые мультики   том и джерри   черепашки ниндзя   
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8k
Ivan 2 часа назад
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Pioner76 9 минут назад
А бабушка Бобифация с гривой?

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15k
Злобный Члегр 18 минут назад
Ерунда. Четыре пальца у мультяшек, чтобы отличать их от настоящих людей.
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4k
Олег Данилов 20 минут назад
откуда у пятачка дома ружье?
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5k
a_komolow 23 минуты назад
Сиськи мамы Дяди Фёдора!

Вот главный вопрос!
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Мистер Фикс Полчаса назад
У негритянки из мульта "Том и Джерри" было прозвище "мамочка-два-тапочка"
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Дмитрий Час назад
Аффтырь, а какого ж хрена тогда волк то цветы зайцу подарит, то под ручку с ним ходит, если оба мужеского пола?!
И до кучи: путать "ни" и "не" - зло!
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