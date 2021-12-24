Загадки мультфильмов, не раз вызывавшие вопросы зрителей

Полный метр и вовсе мог рисоваться годами, поэтому «лишний» палец экономил не один месяц. Позже, когда технологии изменились, это просто стало некой традицией.

Авторы комикса о черепашках-ниндзя изначально планировали дать им японские имена, но потом ради шутки назвали их художниками эпохи Возрождения: Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Бернини. Правда, последнее позже решили изменить на Донателло. Согласитесь, звучит лучше.