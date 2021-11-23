«Простоквашино», «Ну, погоди!» - кто падет следующим от жажды заработать на ностальгии?

Российский зритель до сих пор оправляется от перезапуска «Простоквашино», а от Печкина, озвученного Охлобыстиным, снятся кошмары, как на экраны подкрадывается новая напасть в виде обновленного «Ну, погоди!».
Спасибо, что хотя бы не выкатили трейлер в день памяти Вячеслава Михайловича Котеночкина, создавшего оригинальный советский шедевр.
Создатели попытались оправдаться, мол, продукт не продолжение, а нечто новое. Но не сработало. Ведь это не фильмы по комиксам. Там-то есть много сюжетных ответвлений, и каждое можно взять за основу и сваять новую киношку.
Было ожидаемо, что никто в этот лепет не поверит. Наоборот, теперь каждый истинный поклонник «Ну, погоди!» будет рассматривать обновленный мультфильм в поисках изъянов.
А искать их особо не придется, если уже по трейлеру зрители нашли немало недостатков.
Во-первых, сама рисовка. У многих возник вопрос касаемо профпригодности художников, которые или разучились рисовать, или ещё не начинали учиться, пользуясь раскрасками на компьютере.
Союзмультфильм показал трейлер перезапуска "Ну, погоди!"— follyflly (@follyflly) November 21, 2021
Ничего не хочу до премьеры говорить, лишь хочу задать один вопрос - а чё, рисовать мы ваще разучились ??? pic.twitter.com/wlGrzmHQG5
«Союзмультфильм» выкатил трейлер перезапуска «Ну, погоди!».— TOMKA ❤️ СССР (@tomkaussr) November 22, 2021
Так понимаю,что у них самоцель - испохабить примитивом все советские мультики,изгадили "Простоквашино",теперь за "Ну погоди"взялись.
Там, кто-нить в художественной школе учился?
Раскраски на компе для них высший пилотаж? pic.twitter.com/cSdmGJi9Up
Нарисовано, и правда, картонно, в лучших традициях средних мультиков детского телеканала «Карусель». А ведь советский «Ну, погоди!» не вызывал ничего, кроме истинных теплых и «ламповых» чувств.
Вот настоящие"Ну, погоди!" а там уродов каких нарисовали рукожопые. pic.twitter.com/VhQWUD4RX7— ⚡Агентство Хейтер⚡🇷🇺 (@lYi32OYBxegmyEl) November 21, 2021
Во-вторых, подача. Отсылки на «Матрицу»? Серьезно? Понятно, что пытаются сделать под современную молодежь, но ссылаясь на кино 1999-2003 годов, кажется, попадают мимо.
Новые "Ну, погоди!", как встреча с одноклассницами через 30 лет. Вроде, что-то общее с воспоминаниями из детства есть, голос даже похож, НО БЛИН!— Bob Farber (@Bobchensk) November 21, 2021
Да и шутки, вроде хватания крабом за промежность, не особо подходят для детской аудитории. Почему-то в этом создатели не увидели ничего осудительного, зато советского волка сегодня сегодня подвергают цензуре на телике по новым законам. Уж лучше бы курил.
Утром включила Россия24. Шла передача о некачественных игрушках для взрослых с фото и видео. 8 утра. Россия24. А курить волку в "Ну, погоди" нельзя. Да.— Аленка📚 (@vodenergetik) November 20, 2021
Можно было бы сослаться на то, что основной негатив исходит от взрослых людей, привыкших к советской классике. Но есть в этом заявлении несколько но. Судя по реакции некоторых пользователей, дети посчитали новый «Ну, погоди!» скучным.
Посмотрели с детьми трейлер нового "Ну, погоди"— Evgeny Makarov (@evgeny_makarov7) November 21, 2021
Сын, 7 лет: не понравилось, волка обижают. Почему его, а не зайца?
Дочь, 4 года: скукота, не интересно.
Трейлер - https://t.co/cAo1BXQLoC
Что думаете? pic.twitter.com/iMDldZuMwt
Да и создатели, видимо, сами далеки от молодежи, раз назвали вредной привычкой волка не сигареты, а геймерство, явно с целью попасть в государственную повестку на тему «игры – зло».
Судя по трейлеру и окружающему контексту, авторы новой версии "Ну, погоди!" - старпёры-маразматики, которых последний раз выпускали из палаты на прогулку в 1999 году.— Firepocket (@gutsoutninja) November 21, 2021
Омерзительно на всех уровнях. pic.twitter.com/Lb8iEcwKOF
Хотя есть ощущение, что авторы проекта сами не до конца поняли, что всё-таки хотели сделать, о чём говорят их странные, и немного пугающие заявления, вроде того, что в 2021 году нельзя гоняться за маленькими мальчиками «к сожалению».
Сегодня всё чаще встречаются попытки выехать на ностальгии и заработать на памяти. И от этого по-настоящему больно. Испортили «Простоквашино» и «Ну, погоди!». А дальше что? «Карлсон»? (хотя последнее мы, к сожалению, видели в ужасном кино с Галустяном).
Но ведь можно сделать что-то новое, как поступили создатели «Маши и Медведя», разлетевшегося по всему миру.
«Союзмультфильм» представил трейлер перезапуска «Ну, погоди!».— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) November 21, 2021
Ой,ой что-то очень плохо.
Зачем делать объемную графику, если она выглядит отстало?
Да и старые успешные мульты нет смысла перезапускать,они уже шедевры.
Смысл есть делать новое.
Как получилось с Машей и медведем. pic.twitter.com/kIMWRVAqNL
Увы, нежелание развиваться творчески и отсутствие уважения к оригиналу всё же берут верх.
Источник:
- Как "Союзмультфильм" зарабатывает на ностальгии
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В прошлых ремейках классики для вызова у зрителей устойчивого рвотного рефлекса хватало одного Безрукова.
Но теперь Бекмамбетов решил бить наверняка.
Так что крепитесь, друзья!
Нас ждет РОССИЙСКИЙ ОДИН ДОМА.
А теперь постарайтесь не заплевать монитор!
В главной роли ГНОМ ГНОМЫЧ!
Простите, не выдержал, нужно отойти в уборную, поэтому просто даю скрин новости
афтар ты в луну въе*бался?
замена кота на волка, а мышь на зайца не делает ничего оригинальным и уж тем более шедевральным
з.ы. детям абсолютно насрать на твою персональную ностальгию
Хотя по мировым меркам конечно "Ну, погоди" это довольно средний мультсериал, как по визуалу, так и по подаче. Но для СССР, где мультипликация финансировалось очень плохо, этот мультфильм был чуть ли не прорывом.
У меня отличная подборка в избранном. Снимают ведь для аудитории, а если не будут смотреть, значит не будут и снимать.
p/s а то, что еж ищет лошадь - вообще, лучше не намекать!!!!!