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«Простоквашино», «Ну, погоди!» - кто падет следующим от жажды заработать на ностальгии?

«Простоквашино», «Ну, погоди!» - кто падет следующим от жажды заработать на ностальгии? (17 фото)

Автор:
23 ноября 2021 10:50
Метки: зрители   карлсон   мульфильмы   ну погоди   перезапуск   простоквашино   реакции   союзмульфильм   
2537
17

Российский зритель до сих пор оправляется от перезапуска «Простоквашино», а от Печкина, озвученного Охлобыстиным, снятся кошмары, как на экраны подкрадывается новая напасть в виде обновленного «Ну, погоди!».

Спасибо, что хотя бы не выкатили трейлер в день памяти Вячеслава Михайловича Котеночкина, создавшего оригинальный советский шедевр.


×
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Создатели попытались оправдаться, мол, продукт не продолжение, а нечто новое. Но не сработало. Ведь это не фильмы по комиксам. Там-то есть много сюжетных ответвлений, и каждое можно взять за основу и сваять новую киношку.


Было ожидаемо, что никто в этот лепет не поверит. Наоборот, теперь каждый истинный поклонник «Ну, погоди!» будет рассматривать обновленный мультфильм в поисках изъянов.


А искать их особо не придется, если уже по трейлеру зрители нашли немало недостатков.


Во-первых, сама рисовка. У многих возник вопрос касаемо профпригодности художников, которые или разучились рисовать, или ещё не начинали учиться, пользуясь раскрасками на компьютере.


Нарисовано, и правда, картонно, в лучших традициях средних мультиков детского телеканала «Карусель». А ведь советский «Ну, погоди!» не вызывал ничего, кроме истинных теплых и «ламповых» чувств.



Во-вторых,  подача. Отсылки на «Матрицу»? Серьезно? Понятно, что пытаются сделать под современную молодежь, но ссылаясь на кино 1999-2003 годов, кажется, попадают мимо.


Да и шутки, вроде хватания крабом за промежность, не особо подходят для детской аудитории.  Почему-то в этом создатели не увидели ничего осудительного, зато советского волка сегодня сегодня подвергают цензуре на телике по новым законам. Уж лучше бы курил.


Можно было бы сослаться на то, что основной негатив исходит от взрослых людей, привыкших к советской классике. Но есть в этом заявлении несколько но. Судя по реакции некоторых пользователей, дети посчитали новый «Ну, погоди!» скучным.


Да и создатели, видимо, сами далеки от молодежи, раз назвали вредной привычкой волка не сигареты, а геймерство, явно с целью попасть в государственную повестку на тему «игры – зло».


Хотя есть ощущение, что авторы проекта сами не до конца поняли, что всё-таки хотели сделать, о чём говорят их странные, и немного пугающие заявления, вроде того, что в 2021 году нельзя гоняться за маленькими мальчиками «к сожалению».


Сегодня всё чаще встречаются попытки выехать на ностальгии и заработать на памяти. И от этого по-настоящему больно. Испортили «Простоквашино» и «Ну, погоди!». А дальше что? «Карлсон»? (хотя последнее мы, к сожалению, видели в ужасном кино с Галустяном).


Но ведь можно сделать что-то новое, как поступили создатели «Маши и Медведя», разлетевшегося по всему миру.


Увы, нежелание развиваться творчески и отсутствие уважения к оригиналу всё же берут верх.

Источник:

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Метки: зрители   карлсон   мульфильмы   ну погоди   перезапуск   простоквашино   реакции   союзмульфильм   
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68
Сергей Час назад
Если вы думаете, что новое "Ну, погоди!" это уже дно, не торопитесь.
В прошлых ремейках классики для вызова у зрителей устойчивого рвотного рефлекса хватало одного Безрукова.
Но теперь Бекмамбетов решил бить наверняка.
Так что крепитесь, друзья!
Нас ждет РОССИЙСКИЙ ОДИН ДОМА.
А теперь постарайтесь не заплевать монитор!
В главной роли ГНОМ ГНОМЫЧ!
Простите, не выдержал, нужно отойти в уборную, поэтому просто даю скрин новости
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108k
Барон Мюнхгаузен. 10 секунд назад
Боюсь предположить что на очереди "Тайна третьей планеты", Леопольд, да и Мюнхгаузен.
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2k
Past 5 минут назад
Мда, волк на этих картинках напоминает какого то трансгендера...
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2k
Сергей 10 минут назад
Ну да,рукожопы, самое подходящее.
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14k
Михаил Гривин 14 минут назад
Если говорят, что делают новое - зачем старых персонажей взяли? И этот трейлер детям реально не зашёл. Новое "Простоквашино", кстати, дети смотрят, им нравится. А вот это "Ну погоди" их не зацепило. Там реально рисовка кошмарная, просто вот рукожопая и всё. Даже всратый "Аркадий Паровозов" при своём примитивизме имеет некий стиль - т.е. там примитивная рисовка подаётся как фишка, а тут просто срукожопили...
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379
Chaim Kushnir Полчаса назад
примитивизация повсюду... примитивная музыка, примитивные мульты, примитивные сюжеты художественных фильмов, примитивные дебилы в тик-токах пытаются выжать из себя примитивный юмор... человек, что с тобой стало? ((
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868
poбт Полчаса назад
"создавшего оригинальный советский шедевр"
афтар ты в луну въе*бался?
замена кота на волка, а мышь на зайца не делает ничего оригинальным и уж тем более шедевральным


з.ы. детям абсолютно насрать на твою персональную ностальгию
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272
Andy poбт 6 минут назад
Дурилка ты картонная. По сравнению с современным продуктом советский мультик реально шедевр. Глаза разуй, прежде чем писать. Или тебе лишь бы обосрать?
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3k
Sam Backet Полчаса назад
автор, ты где там "рисовку" увидел?
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7k
Ф Ив Полчаса назад
А мне кажется продолжение "Простоквашино" получилось в целом неплохо.Только с именем Веры Павловны косяк, конечно. Да и серии коротковаты. Кстати до советского мультфильма "Трое из Простоквашино", был советский мультфильм "Дядя Федор, Пес и Кот", субъективно далеко не шедевр.
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4k
Максим 49 минут назад
С появлением онлайн кинотеатров о многих "шедеврах" узнаю на Фишках или в новостях. Не знаю, не хочется смотреть? Не надо заставлять себя.
У меня отличная подборка в избранном. Снимают ведь для аудитории, а если не будут смотреть, значит не будут и снимать.
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12k
Хью́берт Час назад
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3k
Александр Час назад
Время бездарностей, время ремейков... Это даже пародией не назовешь
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57k
pynh 2 часа назад
лучше бы по ежику в тумане психологический триллер сняли
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