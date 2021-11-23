«Простоквашино», «Ну, погоди!» - кто падет следующим от жажды заработать на ностальгии?

А искать их особо не придется, если уже по трейлеру зрители нашли немало недостатков.





Во-первых, сама рисовка. У многих возник вопрос касаемо профпригодности художников, которые или разучились рисовать, или ещё не начинали учиться, пользуясь раскрасками на компьютере.



