Самая удивительная улица на Земле

Давайте пройдёмся по ней и подумаем. На первый взгляд ничего особенного. Обычный старый европейский городок, каких много.
Вон, и кошки ходят...
А такое и у нас в Крыму можно найти, где-нибудь в Гурзуфе:
Давайте ещё посмотрим. Ничего пока не замечаете? Видно, что стены очень старые, но это не удивительно... Людей нет! Может быть, это какой-нибудь город мёртвых?
Хотя нет, котик-то был. А где есть кошки, там должны быть и люди... Кстати, вот и собака тоже.
Немного зловеще выглядит, но это просто ракурс такой. Что же не так с этой улицей? Ладно, рассказываем. Она всего одна в этом городе. Фотографируй её хоть её в пасмурную погоду...
...хоть в солнечную, ничего не меняется, вид тот же.
И посмотрев на фото внимательно, вы, наверное, уже поняли, почему. Вот поэтому:
Шаг влево, шаг вправо – побег. Точнее, падение:
Называется городок Кастельфольит-де-ла-рока, он находится в испанской Каталонии, в 120 километрах от Барселоны.
Что же заставило людей забраться на эту базальтовую скалу?
Точно неизвестно (давно дело было), но догадаться можно. Первое документальное упоминание о городке относится к 1193 году. А значит, это была крепость. Крепость на отвесной скале труднее штурмовать и легче защищать, а население окрестных деревень может прятаться в ней во время набегов. Так крепость и обросла домиками, образовавшими вытянутую вдоль базальтового "языка" (выточенного за миллионы лет двумя реками) улочку.
Сегодня население Кастельфольит-де-ла-рока составляет около тысячи жителей; до недавнего времени городок существовал за счёт туристов. (Здесь, кстати, есть даже фабрика – кондитерская, правда производительность её невелика, всего несколько коробок "фирменного" печенья в сутки, цены, разумеется, соответствующие). Как будут выживать жители городка-музея теперь, когда туризму нанесён смертельный удар, неизвестно.
Источник:
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