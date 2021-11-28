Самая удивительная улица на Земле





Точно неизвестно (давно дело было), но догадаться можно. Первое документальное упоминание о городке относится к 1193 году. А значит, это была крепость. Крепость на отвесной скале труднее штурмовать и легче защищать, а население окрестных деревень может прятаться в ней во время набегов. Так крепость и обросла домиками, образовавшими вытянутую вдоль базальтового "языка" (выточенного за миллионы лет двумя реками) улочку.