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Загадочный рисунок

Загадочный рисунок (5 фото)

Автор:
29 ноября 2021 16:24
Сообщество : RealFishki
Метки: загадки   интересное   искусство   оружие   рисунки   факты   художники   
1756
5
На первый взгляд все вроде бы в порядке, ничего особенного. Но если присмотреться...
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Метки: загадки   интересное   искусство   оружие   рисунки   факты   художники   
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2k
Lefterov Час назад
если "стереть" мысленно автомат, то спина мальчика станет пустым и активным, которое будет конфликтовать с раскрытыми на пианино нотами.(с) Как это понять?
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47k
Дворняга 8 минут назад
Как бы разгадано давно.
Загадка заключается в том, что в России императорской родились в Петербурге два художника с именем Борис и фамилией Смирнов (заметим, достаточно распространёнными). Однако кроме дат жизни у них и разные отчества: Борис ВАСИЛЬЕВИЧ Смирнов (1881 - 1954) и Борис АЛЕКСАНДРОВИЧ Смирнов (1903 - 1986). Внимательно прочитав биографии двух Борисов можно сделать уверенное предположение, что художником-шутником картины (картин), в котором смешаны разные эпохи, мог оказаться только один из них - советский художник Борис Александрович Смирнов (1903 - 1986).
"В последнее время много было впарено коллекционерам таких работ 50-60-х годов, с дореволюционной подписью.
Сами посмотрите - автомат, мячик резиновый, какие были у всех советских детей, короткие рукава, платьице выше колен, шортики на бретельке и главное - присущая всему советскому безалаберность и небрежность в рисунке. До революции учили лучше.
Явно - пятидесятые года. Ни одного христианского символа в Рождественской сцене. А должны быть вертепы, ангелы, звезды вифлеемские, пастушки и тд. А на этой елке - советские бумажные гирлянды из флажков.
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953
Лимонадный Джо 10 минут назад
На канале "Оружие" был обстоятельный рассказ о создании автоматического оружия. Ведь первый пистолет-пулемёт был изобретён в России ещё до революции. И имел почти похожий вид. Правда запамятовал фамилию изобретателя. Так что возможно всё.
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16k
Пумба 18 минут назад
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8k
Delirium Tremens 23 минуты назад
Если увеличить картину в районе "автоматного диска" и хорошо рассмотреть, то. Может показаться, что "диск" и ружье - это независимые детали.
Скорее всего, похоже на что-то, засунутое за ремень.

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4
Котофей 53 минуты назад
Непонятно почему подпись к картине на современном языке, а не по правилам, действующим в 1904-м году?
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125k
Аааа 58 минут назад
Дети одеты скорее на 50-ые годы. В 1904 в доме елку в углу комнаты рядом с пианино никто не поставил бы. Если хозяин жилища был настолько богатым, что мог позволить себе пианино/рояль, то елку бы он поставил по середине комнаты, а не скромно в углу, как бы намекая, что это или единственная комната, или остальные комнаты - исключительно спальни.
Опять же елка, по украшениям скорее новогодняя, а не рождественская, какой она была бы в начале 1900х. Нет ангелов, колыбелей, вифлеемских звед, зато есть домики, шары, конфеты.
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340
Mixan Аааа 10 минут назад
Тоже так сразу подумал ..!
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12k
Bill 58 минут назад
Не очень то похоже на винтовку Мандрагона. Предположу свой вариант:
Картина действительно была написана в 1904 году в Иркутске, куда он был сослан за отказ идти на войну. Картина была куплена Новосибирским музеем у автора в 1950 году. К этому моменту художник успел слегка подправить в картине какие-то детали.
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