Загадочный рисунок

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На первый взгляд все вроде бы в порядке, ничего особенного. Но если присмотреться...
Художник Борис Смирнов назвал его "Елка в богатом доме Иркутска". Внизу можно увидеть подпись "Б. Смирнов 1904". Художник подписал его не по правилам старой орфографии, без "ер" на конце.
На рисунке именно 1904 год, что подтверждает факт биографии художника: именно в этом году он путешествовал по Сибири. Но сейчас важнее понять, что у мальчика за спиной.
Это, кажется пистолет-пулемет Шпагина. Разумеется игрушечный.
Это, кажется пистолет-пулемет Шпагина. Разумеется игрушечный.
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Откуда он взялся, да еще и в 1904 году, если его создали только в 1940-м? Вообще, за разработку первого в истории автомата русский оружейник Владимир Григорьевич Федоров принялся только в 1907 году.
Что же это тогда такое? Подделка? Или же путешествие во времени? Вряд ли это фотошоп: если "стереть" мысленно автомат, то спина мальчика станет пустым и активным, которое будет конфликтовать с раскрытыми на пианино нотами.
Но есть одна версия, что это все-таки такое.
Но есть одна версия, что это все-таки такое.
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Загадка заключается в том, что в России императорской родились в Петербурге два художника с именем Борис и фамилией Смирнов (заметим, достаточно распространёнными). Однако кроме дат жизни у них и разные отчества: Борис ВАСИЛЬЕВИЧ Смирнов (1881 - 1954) и Борис АЛЕКСАНДРОВИЧ Смирнов (1903 - 1986). Внимательно прочитав биографии двух Борисов можно сделать уверенное предположение, что художником-шутником картины (картин), в котором смешаны разные эпохи, мог оказаться только один из них - советский художник Борис Александрович Смирнов (1903 - 1986).
"В последнее время много было впарено коллекционерам таких работ 50-60-х годов, с дореволюционной подписью.
Сами посмотрите - автомат, мячик резиновый, какие были у всех советских детей, короткие рукава, платьице выше колен, шортики на бретельке и главное - присущая всему советскому безалаберность и небрежность в рисунке. До революции учили лучше.
Явно - пятидесятые года. Ни одного христианского символа в Рождественской сцене. А должны быть вертепы, ангелы, звезды вифлеемские, пастушки и тд. А на этой елке - советские бумажные гирлянды из флажков.
Скорее всего, похоже на что-то, засунутое за ремень.
Опять же елка, по украшениям скорее новогодняя, а не рождественская, какой она была бы в начале 1900х. Нет ангелов, колыбелей, вифлеемских звед, зато есть домики, шары, конфеты.
Картина действительно была написана в 1904 году в Иркутске, куда он был сослан за отказ идти на войну. Картина была куплена Новосибирским музеем у автора в 1950 году. К этому моменту художник успел слегка подправить в картине какие-то детали.