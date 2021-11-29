Загадочный рисунок

Что же это тогда такое? Подделка? Или же путешествие во времени? Вряд ли это фотошоп: если "стереть" мысленно автомат, то спина мальчика станет пустым и активным, которое будет конфликтовать с раскрытыми на пианино нотами.

Но есть одна версия, что это все-таки такое.