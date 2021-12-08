Попытка — первый шаг к провалу: правила жизни Гомера Симпсона

Так или иначе, но у каждого из нас есть люди, которые являются ориентирами. Даже те, кто говорит, что у них нет кумиров, на самом деле не понимают, что они сами являются для себя ориентирами.
Так называемые "примеры" могут быть не только положительными, но и негативными. Глядя на таких людей мы говорим, что никогда в жизни не поступили бы так.
Но есть и те, кто не нашел себе кумира. Вашему вниманию представляются правила жизни от собирательного образа главы американского семейства, одного из самых известных отцов Америки - Гомера Симпсона.
Не вижу смысла выходить из дома. Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно.
Если действительно хочешь чего-то добиться в жизни, придется много над этим работать. А теперь тихо: сейчас объявят выигрышные номера лотереи.
Люблю, чтобы пиво было холодным, телевизор работал громко, а гомосексуалисты горели в аду.
Знаете, парни, вы можете смеяться, но мне гораздо приятнее чувствовать на шее сладкое дыхание спящей жены, чем запихивать долларовые купюры в стринги какой-то неизвестной дамочки.
Спокойно, без паники. Если что, заработаю денег, продав одну из своих печенок. Обе мне все равно ни к чему.
Дети — наше будущее. Вот почему их надо остановить сегодня.
Давайте выпьем за алкоголь — источник и решение всех наших проблем!
Пиво… Моя единственная слабость. Моя ахиллесова пята, если хотите.
Образование мне не поможет. Каждый раз, когда я что-то запоминаю, это что-то занимает место, выпихнув из мозгов что-нибудь еще. Как тот раз, когда я пошел на курсы виноделия и разучился водить машину.
В католицизме больше глупых правил, чем в видеопрокате.
Конечно, папа сделал в жизни много хорошего, но теперь он состарился, а старые люди абсолютно бесполезны.
Женщины — они как пиво. Хорошо выглядят, хорошо пахнут, и ты готов переступить через собственную мать, лишь бы заполучить их.
Дети — те же обезьяны. Только шума от них больше.
Ха-ха-ха! Моя дочь думает, что вампиры — это реальные существа! Да они же выдуманные, как эльфы, гремлины или эскимосы.
Я не лягу в одну кровать с женщиной, которая считает меня лентяем. Раз так, пусть раздвинет в гостиной диван и застелит постель. Я спать хочу.
Моя любимая книга: «Итак, вы решили самостоятельно подключиться к кабельному телевидению».
Радиация убивает только тех, кто ее боится.
Нелегко разрываться между беременной женой и неуравновешенным ребенком, но свои восемь часов у телевизора я все-таки выкроил.
Убить босса?! Поднимется ли у меня рука исполнить американскую мечту?
Для вранья нужны двое. Один врет, другой слушает.
Попытка — первый шаг к провалу.
Послушайте, у людей всегда на все найдется какая-нибудь статистика. Это известно 14% населения.
Единственно важное в жизни — быть популярным.
Атомный реактор — как женщина. Нужно только прочитать инструкцию и вовремя нажать на правильную кнопку.
Психиатр нам ни к чему. Мы и сами знаем, что ребенок у нас со сдвигом.
Я вижу улыбки своих детей. И понимаю, что они затеяли что-то недоброе.
Я не стану лукавить: быть отцом непросто. Не то что матерью.
Неохраняемый завтрак — самое сладкое табу.
Когда дело касается комплиментов, женщины становятся неуемными кровососущими монстрами и требуют еще, еще и еще. Но если удовлетворить их желание, плата будет сладкой.
Благослови Господь атеистов!
Ты можешь здорово разбираться в чем-то, но всегда найдется миллион человек, делающих это еще лучше.
В спорте главное не победа. Главное — чтобы удалось напиться!
Нельзя постоянно винить себя за что-то. Обвините себя разок, и спокойно живите дальше.
Иногда я способен убить в приступе злости или чтобы доказать свою правоту. Но я не какой-нибудь маньяк.
Во Франции никто не зовет меня «жирным придурком». Здесь я гурман!
Не бывает невкусных пончиков.
Своего третьего отпрыска назовите просто Ребенок. Поверьте, это избавит вас от лишней путаницы.
Можно работать на нескольких работах одновременно и все равно быть лентяем.
Я взбирался на самые высокие горы, опускался в самые низкие лощины. Побывал в Африке и Японии. Даже слетал в космос. Но сейчас я, не задумываясь, променял бы все это на что-нибудь сладенькое.
Будь щедрее в постели. Поделись бутербродом.
Иногда я лежу в кровати и думаю, что ничто не заставит меня встать. А потом чувствую, как подо мной становится мокро, и понимаю, что ошибался.
Дурак и деньги быстро расстаются. Я бы много заплатил тому, кто объяснил бы мне эту закономерность.
Дайте человеку рыбу — и он будет сыт весь день. Научите человека удить — и он непременно зацепится крючком за веко или что-нибудь в этом роде.
Даже если вы берете что-то у соседа на время, все равно лучше делать это под покровом темноты.
Отец никогда не верил в меня. Я не стану повторять его ошибок: с сегодняшнего дня я буду мягче со своим сыном. И жестче с отцом.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Быть может Гомер Симпсон и выглядит, как дурак, но мультсериал имеет десятки различных наград и стал культовым и известным во всем мире. Стоит ли брать пример с одного из главных отцов Америки или нет - решать вам. Возможно, он станет вашим антигероем или жизненным ориентиром.
Источник:
- Гомер Симпсон и его фразы, наполненные сарказмом, глупостью и чем-то жёлтым
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Как персонаж он, конечно, неплох. Только не стоит по нему судить о пиндосах.)
у них больше юмора ? никогда.. они более самокритичны ? нет.. нам не надо было такое или не пропускали ?..не знаю..