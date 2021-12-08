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Попытка — первый шаг к провалу: правила жизни Гомера Симпсона

Попытка — первый шаг к провалу: правила жизни Гомера Симпсона (47 фото)

Автор:
08 декабря 2021 18:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гомер   интересно   мультики   правила жизни   симпсоны   цитаты   
637
47

Так или иначе, но у каждого из нас есть люди, которые являются ориентирами. Даже те, кто говорит, что у них нет кумиров, на самом деле не понимают, что они сами являются для себя ориентирами.

Так называемые "примеры" могут быть не только положительными, но и негативными. Глядя на таких людей мы говорим, что никогда в жизни не поступили бы так.

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Но есть и те, кто не нашел себе кумира. Вашему вниманию представляются правила жизни от собирательного образа главы американского семейства, одного из самых известных отцов Америки - Гомера Симпсона.

Не вижу смысла выходить из дома. Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно.

Если действительно хочешь чего-то добиться в жизни, придется много над этим работать. А теперь тихо: сейчас объявят выигрышные номера лотереи.

Люблю, чтобы пиво было холодным, телевизор работал громко, а гомосексуалисты горели в аду.

Знаете, парни, вы можете смеяться, но мне гораздо приятнее чувствовать на шее сладкое дыхание спящей жены, чем запихивать долларовые купюры в стринги какой-то неизвестной дамочки.

Спокойно, без паники. Если что, заработаю денег, продав одну из своих печенок. Обе мне все равно ни к чему.

Дети — наше будущее. Вот почему их надо остановить сегодня.

Давайте выпьем за алкоголь — источник и решение всех наших проблем!

Пиво… Моя единственная слабость. Моя ахиллесова пята, если хотите.

Образование мне не поможет. Каждый раз, когда я что-то запоминаю, это что-то занимает место, выпихнув из мозгов что-нибудь еще. Как тот раз, когда я пошел на курсы виноделия и разучился водить машину.

В католицизме больше глупых правил, чем в видеопрокате.

Конечно, папа сделал в жизни много хорошего, но теперь он состарился, а старые люди абсолютно бесполезны.

Женщины — они как пиво. Хорошо выглядят, хорошо пахнут, и ты готов переступить через собственную мать, лишь бы заполучить их.

Дети — те же обезьяны. Только шума от них больше.

Ха-ха-ха! Моя дочь думает, что вампиры — это реальные существа! Да они же выдуманные, как эльфы, гремлины или эскимосы.

Я не лягу в одну кровать с женщиной, которая считает меня лентяем. Раз так, пусть раздвинет в гостиной диван и застелит постель. Я спать хочу.

Моя любимая книга: «Итак, вы решили самостоятельно подключиться к кабельному телевидению».

Радиация убивает только тех, кто ее боится.

Нелегко разрываться между беременной женой и неуравновешенным ребенком, но свои восемь часов у телевизора я все-таки выкроил.

Убить босса?! Поднимется ли у меня рука исполнить американскую мечту?

Для вранья нужны двое. Один врет, другой слушает.


Попытка — первый шаг к провалу.

Послушайте, у людей всегда на все найдется какая-нибудь статистика. Это известно 14% населения.

Единственно важное в жизни — быть популярным.

Атомный реактор — как женщина. Нужно только прочитать инструкцию и вовремя нажать на правильную кнопку.

Психиатр нам ни к чему. Мы и сами знаем, что ребенок у нас со сдвигом.

Я вижу улыбки своих детей. И понимаю, что они затеяли что-то недоброе.

Я не стану лукавить: быть отцом непросто. Не то что матерью.

Неохраняемый завтрак — самое сладкое табу.

Когда дело касается комплиментов, женщины становятся неуемными кровососущими монстрами и требуют еще, еще и еще. Но если удовлетворить их желание, плата будет сладкой.

Благослови Господь атеистов!

Ты можешь здорово разбираться в чем-то, но всегда найдется миллион человек, делающих это еще лучше.

В спорте главное не победа. Главное — чтобы удалось напиться!

Нельзя постоянно винить себя за что-то. Обвините себя разок, и спокойно живите дальше.

Иногда я способен убить в приступе злости или чтобы доказать свою правоту. Но я не какой-нибудь маньяк.

Во Франции никто не зовет меня «жирным придурком». Здесь я гурман!

Не бывает невкусных пончиков.

Своего третьего отпрыска назовите просто Ребенок. Поверьте, это избавит вас от лишней путаницы.

Можно работать на нескольких работах одновременно и все равно быть лентяем.

Я взбирался на самые высокие горы, опускался в самые низкие лощины. Побывал в Африке и Японии. Даже слетал в космос. Но сейчас я, не задумываясь, променял бы все это на что-нибудь сладенькое.

Будь щедрее в постели. Поделись бутербродом.

Иногда я лежу в кровати и думаю, что ничто не заставит меня встать. А потом чувствую, как подо мной становится мокро, и понимаю, что ошибался.

Дурак и деньги быстро расстаются. Я бы много заплатил тому, кто объяснил бы мне эту закономерность.

Дайте человеку рыбу — и он будет сыт весь день. Научите человека удить — и он непременно зацепится крючком за веко или что-нибудь в этом роде.

Даже если вы берете что-то у соседа на время, все равно лучше делать это под покровом темноты.

Отец никогда не верил в меня. Я не стану повторять его ошибок: с сегодняшнего дня я буду мягче со своим сыном. И жестче с отцом.


Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.

Быть может Гомер Симпсон и выглядит, как дурак, но мультсериал имеет десятки различных наград и стал культовым и известным во всем мире. Стоит ли брать пример с одного из главных отцов Америки или нет - решать вам. Возможно, он станет вашим антигероем или жизненным ориентиром.

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Метки: Юмор   гомер   интересно   мультики   правила жизни   симпсоны   цитаты   
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24k
Владимир 36 минут назад
Гомер это абсолютно стереотипный пример абсолютно стереотипного пиндоса. Как там на лурке "это стёб американцев над самими собой".
Как персонаж он, конечно, неплох. Только не стоит по нему судить о пиндосах.)
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3k
RomaXz 7 минут назад
Один из лучших персонажей мультфильмов
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9k
Vacony 18 минут назад
интересно, что мультики типа про жизнь - симпсоны, саус парк, про бендера и т.д. идут довольно давно , но они все из америки. У нас я вот не помню подобных мультфильмов в 80-90-2000 годы..
у них больше юмора ? никогда.. они более самокритичны ? нет.. нам не надо было такое или не пропускали ?..не знаю..
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