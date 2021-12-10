Классика или мусор: фильмы, которые зашли у нас, но были холодно встречены за рубежом

Бывает такое, что пересматривая уже постаревшие или совсем старые фильмы, снова приходишь в восторг. Однако некоторые зарубежные картины пришлись по душе только в России.
Несмотря на то, что разница в оценка на отечественном «Кинопоиске» и международном IMDb не очень значительная, критики просто громили некоторые из фильмов.
Например, досталось «Ван Хельсингу» 2004 года, получившему у нас 7,6 пунктов в рейтинге, и 6,1 по миру.
Критикам не понравилась история охотника на чудовищ из-за слабого сюжета и проходных спецэффектов, хотя фильм для своих лет не так уж и плох.
В девяностых и нулевых почти каждый россиянин смотрел на кассете или по ТВ фильм «Няньки», как раз и предусмотренный для семейного просмотра. Для многих история братьев-телохранителей двух пацанов стала легендарной.
Но в США про этот фильм уже мало кто помнит, да и оценили его всего в 6 баллов. Но братья Пол прекрасно знали, где их любят по-настоящему. Неудивительно, что один из них посвятил России стихотворение.
Ещё фильм 90-х, до сих пор встречающийся в сетке вещания – «Майор Пейн». Многие и сегодня веселятся с истории про «паровозик, который смог», но в год своего выхода он откровенно не зашёл, принеся лишь 1 млн долларов прибыли.
По киношному это можно считать провалом, хотя разница рейтинга составляет всего 1,3 балла на нашем и зарубежном онлайн-сервисе.
Ещё одним семейным фильмом, ставшим в России классикой, был «Бетховен» 1992 года. Кино должно было стать проходным с забавным и немного кривым сценарием.
В мире его так и встретили, но у нас он уверенно крутился по ТВ. За рубежом его оценили всего в 5,2 балла.
Приключенческий фильм «Птичка на проводе» с Мэлом Гибсоном и Голди Хоун оказался неплохим фильмом прямиком из 1990 года. Традиционно в нём была и доля комедии, но зарубежные зрители довольны не остались.
Зато россияне благодарно принимали то, что показывают наши телевизоры.
«Гарфилд» 2004 года пришёлся по душе будущим зумерам. Очаровательный 3D-котик кочевал в нарезках под музыку по телефонам того времени ещё долго после выхода фильма.
Но критики совсем не оценили работу, удостоив лишь 15% положительными отзывами от профессионалов.
В 90-х не каждый мог позволить себе приставку, поэтому неудивительно, что «Мортал Комбат» (или же «Смертельная битва») стал настоящим хитом. А ведь это одна из самых талантливых экранизаций видеоигры.
Правда, тогда никто не задумывался, что сюжет уж слишком походит на «Выход дракона» 1973 года. Но в России фильм прижился и был оценен в 7,6 баллов на «Кинопоиске».
«Александр» 2004 года провалился по всем фронтам. Фильм оказался не только убыточным, но и номинировался на «Золотую малину» на всё подряд. Тем не менее, у нас его встретили довольно тепло.
«Водный мир» 1995 года далеко не такой плохой фильм, каким его принято выставлять. Его даже номинировали на «Оскар» за лучший звук, но спустя годы мало кому хочется искать в нём плюсы.
Западные критики и зрители встретили картину холодно, однако россиян красивые виды привели в настоящий восторг.
Почему так? Неужели у нас такой не прихотливый вкус?
Источник:
- ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года
- 10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны
- 7 киногероев, чья смерть тронула зрителей до глубины души
- 10 зарубежных фильмов, которые в СССР били все рекорды популярности
- Первая эротика: советские фильмы, которые впечатлили зрителей откровенными сценами
Понравилось28