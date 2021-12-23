Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах

Артемий, похоже, забыл, что сейчас не 2007 год, когда он безнаказанно занимался "троллингом" в "Живом журнале" и что СК теперь заводит дела об оскорблении чувств верующих и по более ничтожным поводам. А очередным постом он, очевидно, оскорбил ещё и "чувства" представителей власти (ст. 319 УК РФ).





Будет интересно наблюдать за развитием событий. Накажут ли как обычного смертного дизайнера, получающего от мэрии Москвы многомиллионные контракты?