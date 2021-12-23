Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах

"Татьяныч" заигрался в тролля и наговорил на ещё одно уголовное дело.
Неделю назад
хайпожор всея Руси дизайнер Артемий Лебедев нелицеприятно высказался о почитании христианами святых мощей, чем задел чувства верующих.
Допустим, Лебедев высказал понятную многим атеистам мысль. Но в своём стремлении к хайпу он наговорил много лишнего - назвал христианские обряды тупыми, а святых - алкашами, при это не забыв сдобрить свой пост матерными выражениями.
Ещё верующих возмутило высказывание дизайнера о перхоти Сергея Радонежского. Как такое стерпеть?
Поскольку в СК пожаловались оскорбленные христиане, в числе которых движение "Сорок Сороков", ведомству пришлось реагировать. Лебедева вызвали на допрос.
Получив повестку, "Татьяныч" написал очередной пост из серии "Хочу в тюрьму", в котором назвал следователей, занимающихся проверкой его публикации, очень неумными людьми, посоветовал всему ведомству засунуть святые мощи поглубже и напомнил, что председатель Следственного комитета Бастрыкин некогда сдавал экзамен по научному атеизму, и потому правоохранителей не могут и не должны волновать высказывания о христианах.
Артемий, похоже, забыл, что сейчас не 2007 год, когда он безнаказанно занимался "троллингом" в "Живом журнале" и что СК теперь заводит дела об оскорблении чувств верующих и по более ничтожным поводам. А очередным постом он, очевидно, оскорбил ещё и "чувства" представителей власти (ст. 319 УК РФ).
Будет интересно наблюдать за развитием событий. Накажут ли как обычного смертного дизайнера, получающего от мэрии Москвы многомиллионные контракты?
Источник:
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А расчлененка почитаемая, это трэш, без вариантов оправдывания.
Но разве для того, что бы проверять с точки зрения Закона такие слова не нужно определить круг пострадавших и заодно сам предмет нарушения? Я по сей день так и не понял кто такой верующий с точки зрения Закона. Должен ли он, как написано в библии, двигать горы силой веры? Каким требованиям он вообще должен отвечать. Да и сами святыни, тоже ведь спорно. Не все они "подлинные", помните как находили подделки? Да и опять, уничтожали золотого тельца как признак язычества и возврата к идолам.
В общем я в вопросы религии стараюсь не лезть, не понимаю ничего. Все слишком запутанно.
Атеисты и агностики - вместо того чтобы собрать денег на юристов и противодействовать всем тем кто лоббирует интересы церкви (по конституции государство у нас пока еще светское) ругаются в интернетиках и пишут посты.
Вы за последнее время сколько денег дали политической силе которая защищает ваши интересы как атеиста или агностика? Нисколько?
б)зарплаты бастрыкиных никак не зависят от ваших налогов. Они за счёт ограбления наших потомков!