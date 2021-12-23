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Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах

Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах (4 фото)

Автор:
23 декабря 2021 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Артемий Лебедев   видео   оскорбление чувств верующих   проверка   
1021
4

"Татьяныч" заигрался в тролля и наговорил на ещё одно уголовное дело.

Неделю назад хайпожор всея Руси дизайнер Артемий Лебедев нелицеприятно высказался о почитании христианами святых мощей, чем задел чувства верующих.


Допустим, Лебедев высказал понятную многим атеистам мысль. Но в своём стремлении к хайпу он наговорил много лишнего - назвал христианские обряды тупыми, а святых - алкашами, при это не забыв сдобрить свой пост матерными выражениями.

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Поскольку в СК пожаловались оскорбленные христиане, в числе которых движение "Сорок Сороков", ведомству пришлось реагировать. Лебедева вызвали на допрос.

Получив повестку, "Татьяныч" написал очередной пост из серии "Хочу в тюрьму", в котором назвал следователей, занимающихся проверкой его публикации, очень неумными людьми, посоветовал всему ведомству засунуть святые мощи поглубже и напомнил, что председатель Следственного комитета Бастрыкин некогда сдавал экзамен по научному атеизму, и потому правоохранителей не могут и не должны волновать высказывания о христианах.

Артемий, похоже, забыл, что сейчас не 2007 год, когда он безнаказанно занимался "троллингом" в "Живом журнале" и что СК теперь заводит дела об оскорблении чувств верующих и по более ничтожным поводам. А очередным постом он, очевидно, оскорбил ещё и "чувства" представителей власти (ст. 319 УК РФ).


Будет интересно наблюдать за развитием событий. Накажут ли как обычного смертного дизайнера, получающего от мэрии Москвы многомиллионные контракты?

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Метки: Артемий Лебедев   видео   оскорбление чувств верующих   проверка   
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57k
Парагвайский шпион 43 минуты назад
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4k
Том Джоуд 50 секунд назад
За "идолищ языческих" - плюс Татьянычу. Ткнул жрецов в своё же дерьмо. Определяющих и навязываюющих, простодушным и отчаявшимся свою точку зрения. Смену типа отъема денег, и паразитирования.
А расчлененка почитаемая, это трэш, без вариантов оправдывания.
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654
konstantinkaz2016 3 минуты назад
Да правильно всё он сказал!
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4k
Димыч 4 минуты назад
Верить/не верить во что-то - личное дело каждого. Если оно не задевает свободу, права, достоинства другого человека, то пусть верят хоть в Винни-Пуха (норм персонаж).
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27k
lem02 6 минут назад
А ведь он во многом прав...
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−57
Саша Питерский 8 минут назад
ЦЕЛЫЙ следственный комитет России ОБОСРАЛСЯ когда Премьер-Министра Украины Арсения Петровича Яценюка ЗАПИСАЛ в командиры боевиков в "первую чеченскую" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже Рамзан смеётся !!!!!!!!!!!!!!
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4k
Том Сойер 9 минут назад

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36
Никита Казанцев 12 минут назад
Достали уже веруны всех здравомыслящих своим мракобесием Свободу Татьянычу !
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4
Сударь 15 минут назад
На кол либераста
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15k
Михаил Гривин 17 минут назад
На мой взгляд лишним было только оскорбление следователей. Они просто делают свою работу - к ним обратились, их задача провести проверку и дать квалификацию действиям. А так - 21-й век на дворе, люди целуют отрезанные куски трупов различной степени свежести. Это просто мерзко и негигиенично.
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5k
Максим 19 минут назад
Конечно за языком надо следить. Да и сама персона героя поста у меня не вызывает положительных эмоций.
Но разве для того, что бы проверять с точки зрения Закона такие слова не нужно определить круг пострадавших и заодно сам предмет нарушения? Я по сей день так и не понял кто такой верующий с точки зрения Закона. Должен ли он, как написано в библии, двигать горы силой веры? Каким требованиям он вообще должен отвечать. Да и сами святыни, тоже ведь спорно. Не все они "подлинные", помните как находили подделки? Да и опять, уничтожали золотого тельца как признак язычества и возврата к идолам.
В общем я в вопросы религии стараюсь не лезть, не понимаю ничего. Все слишком запутанно.
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9k
costa 19 минут назад
Церковь собрала миллионы последователей, миллиарды бюджета и лоббирует свои интересы во власти.
Атеисты и агностики - вместо того чтобы собрать денег на юристов и противодействовать всем тем кто лоббирует интересы церкви (по конституции государство у нас пока еще светское) ругаются в интернетиках и пишут посты.
Вы за последнее время сколько денег дали политической силе которая защищает ваши интересы как атеиста или агностика? Нисколько?
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67k
Максим Полчаса назад
давно уже пора этого голубовласого бездаря отправить следом или за Анальным или за Моргенхером. беги Артемка.. в Лондоне будешь с Чичваркиным вместе гулять.. Оба уроды.
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777
liveevil Полчаса назад
"Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК"....... сказал человек, красящий волосы в голубой цвет.
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369
Карл Такойто Полчаса назад
Лебедев поправки в конституцию рекламировал а так же создавал логотипы за многомиллионнов для городов и госкомпаний осваивая бюджетные деньги. Лебедев абсолютно провластный, свой пацан который помогает пилить бюджетное бабло,конечно он возмутился что тут к нему эти репрессивные законы применяют,он же не оппозиционер какой и не челядь,а свой пацан. Он и пишет что ,,вы бараны не в ту сторону воюете,,)) Ну посмотрим насколько поможет,система она же бездушная,если кто не впишется за него могут и раскрутить дело,вот будет смешно
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26k
Vazari Полчаса назад
А можно спросить? Следственному комитету больше заняться нечем? Более тяжких преступлений больше нет в стране, все раскрыто? Ппц, СК тратит время на блогера, а целый Бастрыкин, с зарплатой из наших налогов в миллион рублей в месяц воюет с моргенштерном. Сюр какой-то.
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1k
Ясный Пень Полчаса назад
И это "человеки разумные"? Там , где заканчивается духовность , начинается духовенство . Выражаться нецензурно не следовало , но парень АБСОЛЮТНО ПРАВ !
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919
Злодей Полчаса назад
Так то по сути он высказывает то, о чём думают и знают обычные нормальные люди, а не церковные фанатики. Просто в современном мире мы вслед за пиндосами и европейцами приходим к тому,что свой язык надо засунут себе в жопу и молчать. И восхвалять всякую церковную дичь. Я вот уверен, что пройдёт ещё лет 10-20 и за слово "пидоpac" будут так же возбуждать дела.
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10k
myymoo Полчаса назад
Отшутился походу, лет на 5 ближайших.
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10k
Олегbl4 37 минут назад
Нелицеприятно, т.е честно и не предвзято?
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8k
Rus77 40 минут назад
А чего вы ждали от этого мерзкого жидёнка!
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