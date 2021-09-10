"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение

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А как кричал! Как размахивал "корочками!" Оказывается, и в сериале "Вези меня, мразь!" случаются фильмы с хорошим финалом.
Несколько дней назад в Ассоциацию, которая занимается содействием развития таксомоторного транспорта, обратился водитель такси. Мужчина предоставил видео с авторегистратора, на котором подвыпивший мужчина, козыряя "корочками", бьет его по лицу и оскорбляет, упоминая свое положение. Ролик стал популярным в соцсетях, и пользователи гадали: настоящий ли прокурор или просто кичится липовым удостоверением. Оказалось, что все почти правда. Ну, не прокурор, а помощник, а в остальном все сходится.
Уроженцу Калмыкии Саналу Носонову, работающему в Москве, не понравилось, что водитель остановился слишком далеко. Он начал прелъявлять претензии таксисту, а когда тот сказал, что остановка в нужном клиенту месте заперещена, услышал от работника прокуратуры "Я тебе разрешил, значит, можно".
И когда водитель отказался везти агрессивных и, к тому же, пьяных пассажиров, тот рассверипел. Работнику такси не удалось избавиться от Носонова с его приятелями, он их отвез по нужному адресу, а после обратился в полицию и передал видео в Ассоциацию развития таксомоторной отрасли.
И когда водитель отказался везти агрессивных и, к тому же, пьяных пассажиров, тот рассверипел. Работнику такси не удалось избавиться от Носонова с его приятелями, он их отвез по нужному адресу, а после обратился в полицию и передал видео в Ассоциацию развития таксомоторной отрасли.
Осторожно! в видео содержится ненормативная лексика!
После этого, как сообщает Телеграм-канал "112", помощника прокурора уволили. 5 минут славы в Сети, и какой выхлоп!
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