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"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение

"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 08:09
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   последствия   проверка   прокурор   скандал   такси   увольнение   
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А как кричал! Как размахивал "корочками!" Оказывается, и в сериале "Вези меня, мразь!" случаются фильмы с хорошим финалом.

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Метки: видео   водитель   последствия   проверка   прокурор   скандал   такси   увольнение   
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7  комментариев
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6k
Николай Полчаса назад
И все? а где же статейка с условочкой за хулиганку? или все таки легко отделался...
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494
MC Минуту назад
Сколько же в Москве всякой мрази и в основном, это мусульмане.
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11k
Типа граф 15 минут назад
Самая офигенная новость с утра !
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94
АлоКин 17 минут назад
Ха! У нас парочку таких уволили, показательно, ругали сильно. Шумиха улеглась, через пол года глядим, а они опять на прежнем месте. А по бумагам они за пол года аж с самых низов пробирались)))
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0
бобруйск Полчаса назад
чурка е-банная ...
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35k
Alex 39 минут назад
Этот пид**ок обосрался по полной
Ссылка www.youtube.com
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