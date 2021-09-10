"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение

Уроженцу Калмыкии Саналу Носонову, работающему в Москве, не понравилось, что водитель остановился слишком далеко. Он начал прелъявлять претензии таксисту, а когда тот сказал, что остановка в нужном клиенту месте заперещена, услышал от работника прокуратуры "Я тебе разрешил, значит, можно".

И когда водитель отказался везти агрессивных и, к тому же, пьяных пассажиров, тот рассверипел. Работнику такси не удалось избавиться от Носонова с его приятелями, он их отвез по нужному адресу, а после обратился в полицию и передал видео в Ассоциацию развития таксомоторной отрасли.