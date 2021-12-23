Вампиры не пройдут: журналистов перед пресс-конференцией Путина обработают ионами серебра

Анти-ковидная безопасность на мероприятии на высшем уровне!
Сегодня, 23 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция с президентом РФ В.В.Путиным. Всех журналистов, которые будут присутствовать на мероприятии в столичном Манеже, обработают ионами серебра. Для этого их заставят пройти через прибор, испускающий специальный состав.
Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что это совершенно безопасно, а, может, даже полезно.
Источник:
Кроме этого "душа" журналистам выдадут индивидуальную маску и рассадят с учетом социальной дистанции: стулья в зале расставлены на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени. В подобном формате ВВП пообщается с журналистами в 17-й раз.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Источник:
- Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги
- Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу
- Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей
- В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове
- Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации
Понравилось20
а кое-кому вообще осиновый кол не помешает
Она сама не в куГсе)
Лучшей антирекламы Украине в РФ и не придумаешь.