Вампиры не пройдут: журналистов перед пресс-конференцией Путина обработают ионами серебра

Кроме этого "душа" журналистам выдадут индивидуальную маску и рассадят с учетом социальной дистанции: стулья в зале расставлены на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени. В подобном формате ВВП пообщается с журналистами в 17-й раз.