FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8221 пост • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Вампиры не пройдут: журналистов перед пресс-конференцией Путина обработают ионами серебра

Вампиры не пройдут: журналистов перед пресс-конференцией Путина обработают ионами серебра (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2021 11:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Ynews   антиковидные меры   ввп   видео   манеж   политика   пресс-конференция   
831
2
2

Анти-ковидная безопасность на мероприятии на высшем уровне!

Сегодня, 23 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция с президентом РФ В.В.Путиным. Всех журналистов, которые будут присутствовать на мероприятии в столичном Манеже, обработают ионами серебра. Для этого их заставят пройти через прибор, испускающий специальный состав.


Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что это совершенно безопасно, а, может, даже полезно.



Кроме этого "душа" журналистам выдадут индивидуальную маску и рассадят с учетом социальной дистанции: стулья в зале расставлены на расстоянии 1,5 м друг от друга.


Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени. В подобном формате ВВП пообщается с журналистами в 17-й раз.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: 360подмосковье   Ynews   антиковидные меры   ввп   видео   манеж   политика   пресс-конференция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
boom 2 часа назад
пусть лучше чесноком натрут
а кое-кому вообще осиновый кол не помешает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Graf_Dracula 4 минуты назад
Ну и как теперь нам быть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
LEPA 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anton Chigurh 21 минуту назад
а осиновый кол в задницу?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Жан Батист Эмануэль Зорг 22 минуты назад
Ишь ты, а я то думал что это только в сказках нечисть от серебра корёжит, ан нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Алёха Полчаса назад
а святой водой окропить?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RUSSfan Полчаса назад
Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что это совершенно безопасно, а, МОЖЕТ, даже полезно.

Она сама не в куГсе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
журналистам из украины-грузии-прибалтики не пройти точно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий 53 минуты назад
Вроде же серебро было против оборотней, а не против вампиров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
alertol 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−55
Саша Питерский 56 минут назад
Нет времени НА РАСКАЧКУ, нам нужен ПРОРЫВ ,кругом одни ВРАГИ ,два часа АХИНЕИ про Украину, и потом какой то ИДИОТИЗМ про вятский квас !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SavageTi Час назад
Галлюциногенный газ. Чтоб легче воспринимать информацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161k
☭Cheкаво☭ Час назад
ушастому упырю, вообще пусть чирка дадут при входе, домой пущай идет, в московскую квартиру

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll Час назад
Я бы на входе в госдумму поставил детектор лжи. И на вопрос: "Воруешь?" если врал, сразу 1000 вольт+100А в жопу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
плакат от шнура опять актуален
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan Час назад
Послушаем об озабоченности и решительных мерах опять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64902



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
1
459
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
Таёжное проклятие
2
131
Таёжное проклятие
Набирающие популярность в сообществах
Лес на футбольном стадионе? Как такое может быть?
0
7
Лес на футбольном стадионе? Как такое может быть?
Предпосылки&nbsp; появления праздника – Дня энергетической промышленности
1
3
Предпосылки  появления праздника – Дня энергетической промышленности
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
1
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#Россия#автомобили#позитив#Ynews#в мире#знаменитости#еда
#Юмор#ватермарк#история#СССР#кино#автомир#подборка#полиция#Реакция#истории
#прикол#животные#интересное#картинки#люди#приколы#Жизнь#дтп#дети#Китай

На что жалуетесь?

Вернуться