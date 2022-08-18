Боксёр Усик пришёл на пресс-конференцию в костюме казака и распугал народ шароварами и оселедцем

Поиграв с Джошуа в "гляделки", Усик развернулся к журналистам и внезапно запел. При первых же словах "Ой у лузі червона калина" Джошуа ушёл со сцены, видимо, не желая принимать участие в этой клоунаде. Его примеру последовали ещё два человека, стоявших рядом - один из них - в арабском одеянии - даже приложил усилия, чтобы не рассмеяться.



