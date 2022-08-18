Боксёр Усик пришёл на пресс-конференцию в костюме казака и распугал народ шароварами и оселедцем

На пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа украинский спортсмен изрядно озадачил публику. Возможно, своим видом Усик хотел устрашить соперника, но тот посыла боксёра не понял.
Вчера Александр Усик, выступающий в супертяжёлом весе, вырядился в казака и пошёл смущать соперника. Боксёр нарядился в традиционные украинские шаровары м вышиванку, на бритой голове отрастил оселедец.
Поиграв с Джошуа в "гляделки", Усик развернулся к журналистам и внезапно запел. При первых же словах "Ой у лузі червона калина" Джошуа ушёл со сцены, видимо, не желая принимать участие в этой клоунаде. Его примеру последовали ещё два человека, стоявших рядом - один из них - в арабском одеянии - даже приложил усилия, чтобы не рассмеяться.
Бой-реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В прошлый раз, почти год назад, судьи единогласно отдали победу Усику.
Впрочем, если украинец и на ринг выйдет в трусах-шароварах и запоёт, Джошуа, возможно, и сам не захочет драться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну ведь Усик хорош и без этого свидомого говна...
Экспромт:
Тренер к боксёру пришёл в раздевалку,
Тренер сказал: "Спонсор требует так:
В шаровары одетый и в вышиванку
Раундов восемь пляшешь гопак.
Короче, ты - в образе щирого хлопца.
Капу не надо - будешь гимн исполнять.
Это не всё - там ещё один спонсор
Потребовал имидж слегка поменять.
Короче, твой новый образ на ринге -
Брутальный такой, боевой педераст.
Знаю, что в жопу впиваются стринги!
Думай о тех, кто в окопах сейчас!
В радужный колер покрась оселедец,
Такой наш России свидомый привет -
Ежели ты украинец и педик -
Это в Европу счастливый билет.
Кто за рулем?
Ответ: водитель рефрижератора
Думал чуб, а это оселедец.