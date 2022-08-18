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Боксёр Усик пришёл на пресс-конференцию в костюме казака и распугал народ шароварами и оселедцем

Боксёр Усик пришёл на пресс-конференцию в костюме казака и распугал народ шароварами и оселедцем

Автор:
18 августа 2022 07:36
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Александр Усик   Джошуа   Спорт   видео   казак   национальная одежда   пресс-конференция   шаровары   
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На пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа украинский спортсмен изрядно озадачил публику. Возможно, своим видом Усик хотел устрашить соперника, но тот посыла боксёра не понял.

Вчера Александр Усик, выступающий в супертяжёлом весе, вырядился в казака и пошёл смущать соперника. Боксёр нарядился в традиционные украинские шаровары м вышиванку, на бритой голове отрастил оселедец.


Поиграв с Джошуа в "гляделки", Усик развернулся к журналистам и внезапно запел. При первых же словах "Ой у лузі червона калина" Джошуа ушёл со сцены, видимо, не желая принимать участие в этой клоунаде. Его примеру последовали ещё два человека, стоявших рядом - один из них - в арабском одеянии - даже приложил усилия, чтобы не рассмеяться.



Бой-реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В прошлый раз, почти год назад, судьи единогласно отдали победу Усику.


Впрочем, если украинец и на ринг выйдет в трусах-шароварах и запоёт, Джошуа, возможно, и сам не захочет драться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Александр Усик   Джошуа   Спорт   видео   казак   национальная одежда   пресс-конференция   шаровары   
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65  комментариев
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1k
Ksenia2 3 часа назад
Похоже, у украинцев что-то действительно происходит с сознанием. Ну почему они везде пытаются пытаются воздействовать на публику своими шароварами и вышиванкой? Ну одежда и одежда, русские тоже в кокошниках и сарафанах появляются на каких-нибудь театрализованных представлениях, но ведь никто не наделяет эти костюмы каким-то высшим смыслом.
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1k
Женя Женя78 56 секунд назад
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3k
Я дам вам парабеллум 3 минуты назад
Ещё раз убеждаюсь,украинство - это болезнь!
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19k
Killgrave 7 минут назад
Усык окончательно превратился укроклоуна-селюка. Еще и чуб гуталином намазал. Типичный представитель страны-шапито.
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31
Thomsen 12 минут назад
Ну нах*я?

Ну ведь Усик хорош и без этого свидомого говна...
Экспромт:

Тренер к боксёру пришёл в раздевалку,
Тренер сказал: "Спонсор требует так:
В шаровары одетый и в вышиванку
Раундов восемь пляшешь гопак.

Короче, ты - в образе щирого хлопца.
Капу не надо - будешь гимн исполнять.
Это не всё - там ещё один спонсор
Потребовал имидж слегка поменять.

Короче, твой новый образ на ринге -
Брутальный такой, боевой педераст.
Знаю, что в жопу впиваются стринги!
Думай о тех, кто в окопах сейчас!

В радужный колер покрась оселедец,
Такой наш России свидомый привет -
Ежели ты украинец и педик -
Это в Европу счастливый билет.
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101
fifa666 Thomsen 3 минуты назад
браво.
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2k
cnob7 12 минут назад
у него по взгляду видно, что заражен хохловирусом
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373
Macht 17 минут назад
Усик отрастил на макушке усик)
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3k
Romario 23 минуты назад
Оселедец как-то не натурально смотрится. Точно свой или наклеил кто?
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955
Eric Cartman 24 минуты назад
Больше шароваров, вышиванок, СУГСов и спивания гимна. И все сразу наладится
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Судя по глазам, его сознание откуда-то изнутри кричит: " Выпустите меня!"
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
21k
sanchesS80 Полчаса назад
Чего-то я уже начал хотеть чтобы чернявый вломил чубатому. Нефиг тащить политику в спорт.
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Ну вот. И Усик поломался...
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−31
faustt Полчаса назад
Едут домой с Украины, бурятский танкист, ростовский гвардеец и московский генерал.
Кто за рулем?

Ответ: водитель рефрижератора
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4k
jfk Полчаса назад
В костюме кизяка...
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1k
Бомбардир 39 минут назад
Заметили как араб пальцем у виска крутить начал? )))
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8
кот кузя 39 минут назад
Жаль, хороший был боец. Хотя и танцором теперь могёт, яиц у него не оказалось.
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8k
KarabasBarabas 40 минут назад
Наверное он думает, что отпи**ить украинца, даже на ринге, будет не политкорректно и противник сам сдастся
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3k
Александр Едигаров 40 минут назад
Хотя бы узнал как правильно эта шняга на голове называется)
Думал чуб, а это оселедец.
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923
Alex 45 минут назад
Да он обкурился как сволочь. Посмотрите на его глаза
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1k
Алексей Попов 49 минут назад
Не то запел. Надо было "щэ нэ вмерли хохлобоксеры" :-)))
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