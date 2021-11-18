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Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей

Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   видео   депутат Госдумы   лишение мандата   незаконная охота   политика   рашкин   убийство лося   
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Резонансный случай незаконной охоты на лося так и остался бы без признания депутата, который утверждал, что тушу нашел, пьяным не был и, вообще, вы все врете. Однако, когда возникла серьезная угроза лишиться депутатского мандата, Рашкин понял, что пора каяться. Правда, похоже, при этом снова немного приврал. Но кто ж теперь проверит?

29 октября сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области совместно с правоохранителями проводили рейд под Саратовом. И когда услышали выстрелы на территории областного общества рыболовов и охотников, поспешили туда. В багажнике автомобиля, который обнаружили инспекторы, находились части туши лося, а в салоне сидели два мужчины. Один из них оказался депутатом от партии КПРФ Валерием Рашкиным. Пьяненький охотник уверял, что лося нашел, и вообще ни в чем не виноват.

Правда потом, при обыске территории, обнаружили улики: и охотничий карабин с прицелом ночного видения, и ножи с патронами, и - главное - разрешение на оружие, выданное на имя Рашкина. Все это имущество господин товарищ политик скорее всего выбросил из машины, когда понял, что ситуация накаляется и "дело пахнет керосином". От прохождения процедуры освидетельствования нетрезвый депутат тогда отказался, заявив, что пахнет спиртным не от него, а из салона авто.

После этой скандальной истории Рашкин из Саратова вернулся в Москву и ситуацию не комментировал, а недавно записал видеообращение, в котором объяснил события той злополучной для него ночи. "Поделился правдой" горе-охотник лишь потому, что Генеральная прокуратура внесла в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатского мандата.


По словам политика, он перепутал животное с кабаном. И вообще, во всем виноваты друзья, с которыми Рашкин поехал на охоту. Именно они уверили депутата, что все необходимые разрешения на отстрел животных есть. И пили тоже они - друзья-приятели, а сам он, Рашкин, был стекл как трезвышко трезв как стеклышко, потому отправился на охоту один. В общем, не хочешь потерять депутатский мандат - выкручивайся до последнего!


Между тем, 17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что до 23 ноября комиссия рассмотрит поступившее представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Если решение будет положительным, бывший депутат ответит по всей строгости закона.


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Метки: Ynews   видео   депутат Госдумы   лишение мандата   незаконная охота   политика   рашкин   убийство лося   
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
Как ты один поехал в лес без лицензии? Это уже браконьерство. Обязан вписать туда добычу сразу. Денег народных не хватает видать бедолаге, чтоб нормально все оформить и поохотиться...
Что тут скажешь... мразь п#здливая.
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
- Серьезно? Вы верите этой роже? И до этого случая?
- Что теперь с теми кто вписывался за Рашкина? Мол, режим подкинул лося и ружье?
- Кстати. Этот клоун и сейчас говорит полуправду.
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153
Михаил Андреев 10 минут назад
забавно, сами воруют миллиарды, а этого упыря за лося притянули
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333
biohumanoid 13 минут назад
Не друг ты мне, ... ......
Подковерные игры никто не отменял.
Если крысячишь - будь готов, что кто-нибудь этим воспользуется, что и произошло.
Мое оценочное суждение: Валерий еще и ссылко...
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6k
Конрад Карлович 16 минут назад
Понятно, что обвинил. Он по-другому не умеет. Но интересно, останутся ли с ним друзья после такого?
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7k
Миха 20 минут назад
Ну здесь персонаж как-то поизящней выкрутился
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1k
Леонид Кубарев 21 минуту назад
Так его. Записался в коммунисты - соответствуй.
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13
lan1z Полчаса назад
Они бы, все случаи браконьерства, так расследовали, а не только депутата, который критикует власть.
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19k
Delex Полчаса назад
Ёпрст! Сам охотник, лось стоит 50-70 тысяч рублей, а зарплата депутата сами представляете какая! Тогда какого хрена этот народный избранник не мог купить лицензию и стрельнуть этого лося и не париться? Жадность, наглость и чувство безнаказанности! Лишить мандата, права охоты и год пусть посидит!
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119
Ланц Delex Полчаса назад
А там заказник, охота вообще запрещена.
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4k
Unics 38 минут назад
Блин, он даже признавшись, продолжает изворачиваться, теперь его знакомые подставили, он не хотел якобы...фу, какая низость.
.
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7k
Игорь 41 минуту назад
новая версия - еще хуже первой. Еще один Миша Ефремов. Ну сказал бы - набухались с друзьями, дальще ничего не помню - кругом виноват, простите. Ну, народ бы понял. А тут - опять тупое виляние и - я не про делах.
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155
ЛИЦЕМЕ́Р 41 минуту назад
А где соболезнования вдове лося?
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881
-ШУТ- 50 минут назад
Можно подумать Путин летает с Шойгой в тайгу цветочки собирать...
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881
-ШУТ- 54 минуты назад
Ну а что? Типичный коммунист...
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963
Сергей Ковалев 58 минут назад
Нет у тебя больше друзей.
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252
Sergel Fman Час назад
КПРФ превратилось в сборище бухарей и содомитов...
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1k
Александр Час назад
Лучше бы он ничего бы уже и не говорил! И да, в токсичный мусор...
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679
Иван Час назад
И даже во время признания он продолжает вертеться как уж на сковородке. Лося он с кабаном перепутал. А почему тогда уж не с бобром?
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2k
Дмитр Стар Час назад
я хоть и за коммунистов,но....
Ссылка coub.com
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1k
Radugananebe Час назад
Еще и друзей обвинил. Это все, что нужно знать о депутатах. Когда тонет, утопит всех, кто был рядом, лишь бы выплыть.
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3k
Виталий Касандров Час назад
Ну то что бред про найденную лягушку которую поцеловал депутат и она превратилась в лося не проканает ,любому здравомыслящему человеку было ясно с самого начала .
Другое дело что "защитники" псевдокоммуниста явно со здравым смыслом не дружили.
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