Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей

После этой скандальной истории Рашкин из Саратова вернулся в Москву и ситуацию не комментировал, а недавно записал видеообращение, в котором объяснил события той злополучной для него ночи. "Поделился правдой" горе-охотник лишь потому, что Генеральная прокуратура внесла в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатского мандата.

По словам политика, он перепутал животное с кабаном. И вообще, во всем виноваты друзья, с которыми Рашкин поехал на охоту. Именно они уверили депутата, что все необходимые разрешения на отстрел животных есть. И пили тоже они - друзья-приятели, а сам он, Рашкин, был стекл как трезвышко трезв как стеклышко, потому отправился на охоту один. В общем, не хочешь потерять депутатский мандат - выкручивайся до последнего!