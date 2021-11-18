Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей

Резонансный случай незаконной охоты на лося так и остался бы без признания депутата, который утверждал, что тушу нашел, пьяным не был и, вообще, вы все врете. Однако, когда возникла серьезная угроза лишиться депутатского мандата, Рашкин понял, что пора каяться. Правда, похоже, при этом снова немного приврал. Но кто ж теперь проверит?
29 октября сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области совместно с правоохранителями проводили рейд под Саратовом. И когда услышали выстрелы на территории областного общества рыболовов и охотников, поспешили туда. В багажнике автомобиля, который обнаружили инспекторы, находились части туши лося, а в салоне сидели два мужчины. Один из них оказался депутатом от партии КПРФ Валерием Рашкиным. Пьяненький охотник уверял, что лося нашел, и вообще ни в чем не виноват.
Правда потом, при обыске территории, обнаружили улики: и охотничий карабин с прицелом ночного видения, и ножи с патронами, и - главное - разрешение на оружие, выданное на имя Рашкина. Все это имущество
господин товарищ политик скорее всего выбросил из машины, когда понял, что ситуация накаляется и "дело пахнет керосином". От прохождения процедуры освидетельствования нетрезвый депутат тогда отказался, заявив, что пахнет спиртным не от него, а из салона авто.
После этой скандальной истории Рашкин из Саратова вернулся в Москву и ситуацию не комментировал, а недавно записал видеообращение, в котором объяснил события той злополучной для него ночи. "Поделился правдой" горе-охотник лишь потому, что Генеральная прокуратура внесла в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатского мандата.
По словам политика, он перепутал животное с кабаном. И вообще, во всем виноваты друзья, с которыми Рашкин поехал на охоту. Именно они уверили депутата, что все необходимые разрешения на отстрел животных есть. И пили тоже они - друзья-приятели, а сам он, Рашкин, был
стекл как трезвышко трезв как стеклышко, потому отправился на охоту один. В общем, не хочешь потерять депутатский мандат - выкручивайся до последнего!
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Между тем, 17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что до 23 ноября комиссия рассмотрит поступившее представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Если решение будет положительным, бывший депутат ответит по всей строгости закона.
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Что тут скажешь... мразь п#здливая.
- Что теперь с теми кто вписывался за Рашкина? Мол, режим подкинул лося и ружье?
- Кстати. Этот клоун и сейчас говорит полуправду.
Подковерные игры никто не отменял.
Если крысячишь - будь готов, что кто-нибудь этим воспользуется, что и произошло.
Мое оценочное суждение: Валерий еще и ссылко...
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Другое дело что "защитники" псевдокоммуниста явно со здравым смыслом не дружили.