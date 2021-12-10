FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5276 постов • 811 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников

"Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Нилов   видео   госдума   законопроект   зарплата   политика   помощник депутата   
2478
2
1

Олег Нилов обвинил СМИ, что те посмели возмутиться предстоящим увеличением зарплат помощников депутатов. Размахивая руками, народный избранник предложил журналистам самим поработать за 50 тысяч рублей.

Недавнее сообщение о возможном повышении зарплат помощникам депутатов незамеченным не осталось. Новогодний подарок "под елочку" в виде законопректа, внесенного на рассмотрение Госдумы, обсудили вдоль и поперек, чем вызвали недовольство некоторых народных избранников. Олега Нилова, депутата от фракции "Справедливая Россия", буквально "порвало" от негодования. Выйдя на трибуну, он на эмоциях предложил журналистам самим оказаться на месте этих помощников.


После криков Нилова раздались жидкие аплодисменты. Видимо, часть собравшихся на пленарном заседании Госдумы и правда не понимает, как можно работать за 50 тысяч рублей в месяц. А в соцсетях уже выстраивается очередь из желающих стать помощником народного избранника.


Между тем, Госдума одобрила законопроект о повышении зарплат помощникам депутатов и сенаторов. Чтобы увеличить фонд з/п на 20%, придется изрядно потрясти бюджет страны. Для этого в 2022 году из федерального бюджета выделят дополнительных ассигнований на 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Нилов   видео   госдума   законопроект   зарплата   политика   помощник депутата   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
54
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
851
Дмитрий Час назад
Размахивая руками, народный избранник предложил журналистам самим поработать за 50 тысяч рублей.(c)

Донесите до этого Гандона, что у нас 2/3 страны готова пойти работать этими самыми помощниками за 50к
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Eltiftel 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Leff 8 минут назад
Ну а че, правильный пацан проявляет заботу о своей шестерке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Роман 8 минут назад
Блин, зачем нам такие депутаты которым 7 помошников надо? Может надо выбирать тех кто сам умеет? а не просто сидит там и ждёт пока помошники всё сделают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений 9 минут назад
А что случилось? Я помню в 2013 году в мск кладовщики за 1т дол даже на собеседование не хотели ездить, если им не на одной ветке метро к нам ехать надо было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Андрей Статин 18 минут назад
расстрелять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 20 минут назад
Даже дети знают, что в депутаты идут не ради ЗП. Депутатский мандат это как пропуск в райскую жизнь себе любимому и всей своей родне до скончания веков. И заработная плата для них это, наверное, последний по величине источник доходов. Это ж какими марамоями надо быть, чтобы со своих барышей помощников своих не обеспечить, а опять же с бюджета на это дело крысить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Князь Игорь 20 минут назад
Мерзкая рожа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Maxim Zorich 24 минуты назад
Разогнать всех бездельников к чертям собачьим. Раз в полгода собрались, кнопки понажимали и по рабочим местам пусть едут. По нормальным, а не жопу протирать в креслах. Тунеядцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов Полчаса назад
Олег Нилов, выйдете хотя бы за МКАД и поработайте месяцок за 25000 рабочим в 6 дневку по 10 часов, без пенсии
и не нойте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев Полчаса назад
так есть прожиточный минимум, вот пусть и живут на это)))) я если честно, не понимаю, зачем зарплата депутатам, если они все миллиардеры. там же нет обычных людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dmitry Полчаса назад
Работать за их ЗП, днями играя на айпаде, смотря порнушку и придумывая идиотские законы? О да, это реально "тяжелая" работа (не то что всякие лентяи, тягающие рельсы)))))))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 40 минут назад
попробуйте поработать за 50 000 при установленной ими минималке 12 000.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
<name> 43 минуты назад
денег нет, но вы держитесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Alex 44 минуты назад
Гниды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369
Михаил Андреев 45 минут назад
Президентство вована напоминает эпоху Катьки 2

Как там Пушкин писал:

Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.

Екатерина 2 переписываясь в европейскими просветителями писала, что после ее реформ крестьяне в России стали жить так хорошо, что даже куриц уже не едят, только мясо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 49 минут назад
я не понял, почему депутату 250 а помощнику только 50? львиную долю работы эти помощники и делают, распределение должно быть наоборот- депутату 50, а на всех его помощников 250, а там пусть сам решает будет у него пять человек за 50 горбатиться или двое за 125
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Мочалов 54 минуты назад
Вам вообще СМСками собирать на зарплату надо! Сразу увидите, чего вы стоите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Мочалов 55 минут назад
В шахту вас, за 35-40 тысяч! Чтобы еще и рвануло там, потому что владельцы на безопасности экономят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
teleuser 57 минут назад
50 для москвы наверно не много, но он молчит про зп депутата и пенсию... предлагаю повысить зп помощникам и уменьшить депутатам. уважим человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
John 59 минут назад
Может гастарбайтеров начнем в Думу завозить, если они за эти деньги работать не хотят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев
Показать ещё
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу "QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей "QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52683



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
0
200
Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
Загадка смерти маршала Ахромеева. Могилу Маршала Советского Союза Ахромеева, который по официальной версии покончил с собой, осквернили в первую же ночь
1
55
Загадка смерти маршала Ахромеева. Могилу Маршала Советского Союза Ахромеева, который...
Набирающие популярность в сообществах
Как справиться с утренней нервозностью?
1
7
Как справиться с утренней нервозностью?
В Новой Зеландии детям до 14 лет запретили покупать сигареты
0
11
В Новой Зеландии детям до 14 лет запретили покупать сигареты
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#интересное#люди#Ynews#СССР#дтп#Москва#фильмы
#фото#прикол#Россия#картинки#новости#подборка#автомир#позитив#аварии#драка
#животные#ватермарк#история#автомобили#приколы#кино#полиция#сша#смешно#еда

На что жалуетесь?

Вернуться