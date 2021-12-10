"Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников

Олег Нилов обвинил СМИ, что те посмели возмутиться предстоящим увеличением зарплат помощников депутатов. Размахивая руками, народный избранник предложил журналистам самим поработать за 50 тысяч рублей.
Недавнее сообщение о возможном повышении зарплат помощникам депутатов незамеченным не осталось. Новогодний подарок "под елочку" в виде законопректа, внесенного на рассмотрение Госдумы, обсудили вдоль и поперек, чем вызвали недовольство некоторых народных избранников. Олега Нилова, депутата от фракции "Справедливая Россия", буквально "порвало" от негодования. Выйдя на трибуну, он на эмоциях предложил журналистам самим оказаться на месте этих помощников.
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После криков Нилова раздались жидкие аплодисменты. Видимо, часть собравшихся на пленарном заседании Госдумы и правда не понимает, как можно работать за 50 тысяч рублей в месяц. А в соцсетях уже выстраивается очередь из желающих стать помощником народного избранника.
Между тем, Госдума одобрила законопроект о повышении зарплат помощникам депутатов и сенаторов. Чтобы увеличить фонд з/п на 20%, придется изрядно потрясти бюджет страны. Для этого в 2022 году из федерального бюджета выделят дополнительных ассигнований на 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей.
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Донесите до этого Гандона, что у нас 2/3 страны готова пойти работать этими самыми помощниками за 50к
и не нойте
Как там Пушкин писал:
Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.
Екатерина 2 переписываясь в европейскими просветителями писала, что после ее реформ крестьяне в России стали жить так хорошо, что даже куриц уже не едят, только мясо