"Взял жену - забудь тишину": как на Руси выбирали себе жену

К браку нужно относиться куда серьезнее. В русской культуре есть народные мудрости и на этот счет. А что если сейчас последовать им и с помощью народных пословиц искать себе суженую? Давайте попробуем.



На Руси была такая поговорка: "Выбирай жену не в хороводе, а в огороде".

Иными словами, нужно искать не по клубам, а на современном "огороде", то есть работе.