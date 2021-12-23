"Взял жену - забудь тишину": как на Руси выбирали себе жену

По каким факторам мужчины оценивали те или иные качества будущей жены.
О времена, о нравы. Сейчас девушек ищут в социальных сетях, на сайтах знакомств и клубах (хотя с нынешними реалиями, это куда сложнее).
Хотя, справедливости ради, что касается последнего, так это было у всех поколений, просто раньше это называлось дискотекой.
Не так важно место, как определяющие факторы, по которым мужики выбирают себе пассию.
Внешность, всегда играла огромное значение, но одно дело позвать на свидание, другое - позвать под венец.
К браку нужно относиться куда серьезнее. В русской культуре есть народные мудрости и на этот счет. А что если сейчас последовать им и с помощью народных пословиц искать себе суженую? Давайте попробуем.
На Руси была такая поговорка: "Выбирай жену не в хороводе, а в огороде".
Иными словами, нужно искать не по клубам, а на современном "огороде", то есть работе.
Какая она идеальная жена по мнению предков? "Доброй жене домоседство не мука" - иными словами девушка не должна стремиться гулять, а заниматься созданием домашнего уюта.
Поговорки: "Взял жену - забудь тишину", "Жены не послушаешь - всухомятку покушаешь" и "Жену выбирай не глазами, а по доброй славе", советуют мужчине выбирать в суженую ту, кто близка вам по характеру, чтобы было меньше сор, конфликтов.
Народные мудрости также гласили, что не стоит перечить своей супруге. Иными словами, не стоит плевать в колодец из которого пьешь воду.
"Жена, что торба за плечами: и нести тяжко, и бросить жалко»
Предки, в отличие от наших дней выбирали себе жену, что называется на века.
"Жена - не рукавица, с руки не скинешь, да за забор не кинешь"
Поэтому к выбору мужики подходили весьма придирчиво, частенько вместе со своими матерями.
Эталоном красоты считались дородные женщины, но не просто полные, а те, у которых была сила. Отдельное внимание свахи обращали на голени и бедра. Поэтому на смотрины девушки надевали по несколько пар чулок.
Такой критерий был связан с тем, что на Руси считалось правильным большая семья, для того чтобы пахать землю и заниматься хозяйством.
Худые женщины в стародавние времена назывались холерой. Предки считали, что такие и по хозяйству не помогут, да и выносить детей нормально не смогут.
А детей нужно много, потому что не все они выживали из-за условий жизни и болезней. Считалось, что нужно вырастить как можно больше детей, а те кто выживет - будут в старости ухаживать за стариками.
Вот такие были стандарты красоты и мудрости у нашего народа. Как считаете, какие из старых поговорок актуальны и по сей день?
Источник:
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