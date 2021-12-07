Трудолюбивая, здоровая и с широкими бедрами: как на Руси искали невест

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Россия всегда славилась красивыми девушками. Это всегда отмечали и за рубежом. А как женскую красоту воспевали в литературе! Пушкин, Лермонтов, Островский, Толстой, Карамзин восхищались не только внешностью русских девушек, но и тонкой душевной организацией, милосердием, добродетелью и другими моральными качествами.
Интересный факт: на Руси было так много красавиц, что богатые и знатные мужчины устраивали целые смотры, на которые приглашались десятки или даже сотни девушек.
Как пример можно рассмотреть былину о Садко, когда он выбирал себе жену по приказу морского царя:
Вставал Садко поутру ранёшенько,
Поглядит: идет триста девушек красных.
Он перво триста девиц пропустил,
И друго триста девиц пропустил,
И третье триста девиц пропустил;
Позади шла девица-красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Брал тую Чернаву за себя замуж.
Как пример можно рассмотреть былину о Садко, когда он выбирал себе жену по приказу морского царя:
Вставал Садко поутру ранёшенько,
Поглядит: идет триста девушек красных.
Он перво триста девиц пропустил,
И друго триста девиц пропустил,
И третье триста девиц пропустил;
Позади шла девица-красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Брал тую Чернаву за себя замуж.
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Один из самых известных смотров красавиц устроил Иван Грозный, который подыскивал молодую третью жену себе, да и сыну своему. Сначала царь посмотрел около 2000 девушек, выбрав из них 24, потом 12. Дюжину "победительниц" кроме царя осматривали и немецкие врачи. Остались свидетельства, что Иван IV рассматривал девушек нагими.
Победительницей данного "мероприятия" стала Марфа Собакина, которая обладала неземной естественной красотой. К сожалению, девушка скончалась через 15 дней после свадьбы с государем, и не осталось свидетельств её привлекательности. Хотя криминалист Сергей Никитин по строению черепа сделал скульптурный портрет. И становится понятно, что Ивана Грозного привлекла в девушке очень миловидная внешность: по-детски пухлые щеки, прямой нос, распахнутые, почти круглые глаза, брови дугой, и полные чувственные губы.
Победительницей данного "мероприятия" стала Марфа Собакина, которая обладала неземной естественной красотой. К сожалению, девушка скончалась через 15 дней после свадьбы с государем, и не осталось свидетельств её привлекательности. Хотя криминалист Сергей Никитин по строению черепа сделал скульптурный портрет. И становится понятно, что Ивана Грозного привлекла в девушке очень миловидная внешность: по-детски пухлые щеки, прямой нос, распахнутые, почти круглые глаза, брови дугой, и полные чувственные губы.
А простые мужчины незнатного происхождения в первую очередь смотрели на здоровье женщины, ведь она должна была долгие годы быть хозяйкой в доме и рожать не менее здоровых детей. Показателем здоровья и плодородия считались широкие бедра (высокая смертность рожениц, как среди крестьянок, так и среди цариц усиливала недоверие мужского пола к худым и "узкобедрым").
Но как же оценить здоровье женщины? Молодые парни со сватами обращали внимание на волосы избранницы – если коса была длинная, волосы густые, то это было главным подтверждением здоровья.
В любые века мужчины обращали внимание на статность и полную грудь. А вот бледная кожа и румянец нравились далеко не всем. Особенно, если это было не естественное, а достигнуто с помощью белил.
Конечно, как не была важна внешность, но внутреннюю красоту никто не отменял. Всегда была в цене кроткость, тонкая душевная организация, послушание, трудолюбие. Помните, как Николай Карамзин описывал Лизоньку в своей повести "Бедная Лиза"? Белокурая с голубыми глазами, честная, чистая душой – ткала, продавала свои работы и цветы, помогала матери.
Конечно, как не была важна внешность, но внутреннюю красоту никто не отменял. Всегда была в цене кроткость, тонкая душевная организация, послушание, трудолюбие. Помните, как Николай Карамзин описывал Лизоньку в своей повести "Бедная Лиза"? Белокурая с голубыми глазами, честная, чистая душой – ткала, продавала свои работы и цветы, помогала матери.
Во все времена женщины старались принарядиться, чтобы обойти соперниц. Богатые красавицы имели возможность носить парчовую одежду, расшитую драгоценными камнями. Простые девушки старались расшивать парадную одежду бисером, пуговицами. Бусы, состоящие из нескольких ярусов, были обязательным украшением. Интересной изюминкой являлось то, что из-под верхней одежды выглядывало тонкое кружево нижних рубашек.
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Как родственники-родители решили, так и будет.
Поэтому распространённое слово на Руси - бл***тво.
Остальное - пофиг.