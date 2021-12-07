Трудолюбивая, здоровая и с широкими бедрами: как на Руси искали невест

В любые века мужчины обращали внимание на статность и полную грудь. А вот бледная кожа и румянец нравились далеко не всем. Особенно, если это было не естественное, а достигнуто с помощью белил.



Конечно, как не была важна внешность, но внутреннюю красоту никто не отменял. Всегда была в цене кроткость, тонкая душевная организация, послушание, трудолюбие. Помните, как Николай Карамзин описывал Лизоньку в своей повести "Бедная Лиза"? Белокурая с голубыми глазами, честная, чистая душой – ткала, продавала свои работы и цветы, помогала матери.