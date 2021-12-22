30 новых изобретений для решения современных проблем

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Мир не стоит на месте, и изобретатели тоже. На форуме Reddit есть специальная группа, где пользователи делятся разными современными изобретениями - важными, меняющими жизнь, и просто забавными. Взглянем на самые яркие примеры!
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Мексиканский студент изобрел дорожное покрытие из переработанных шин, которое самостоятельно восстанавливается при контакте с водой
Костюм для усопших, который способствует быстрому разложению тела, и быстрее доставляет питательные вещества из тела растениям и почве
Цифры этого домофона всегда меняются, чтобы никто не смог отгадать код, когда кто-то набирает его вручную
Студент изобрел материал из гнилых фруктов и овощей, который превращает ультрафиолетовый свет в возобновляемую энергию
Домик для собак с шумоподавлением, в котом питомцу будут не страшны громкие звуки фейерверков или грозы
Студент изобрел самоочищающуюся дверную ручку, которая использует кинетическую энергию от движения двери
Первый мобильник без батареи. Он собирает энергию из окружающей среды, радиосигналов и света
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дизайн идеи изобретение изобретения интересно мир подборка фото
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Но простите, у всех же людей разные лица!
Да, такая проблема существует! Но только до первого бритья нашим роботом!!!!
кто-то пишет посты и готовится к новому году полным ходом