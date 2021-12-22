FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1226 постов • 556 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
30 новых изобретений для решения современных проблем

30 новых изобретений для решения современных проблем (31 фото)

Автор:
22 декабря 2021 17:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   изобретение   изобретения   интересно   мир   подборка   фото   
897
31
Мир не стоит на месте, и изобретатели тоже. На форуме Reddit есть специальная группа, где пользователи делятся разными современными изобретениями - важными, меняющими жизнь, и просто забавными. Взглянем на самые яркие примеры!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: дизайн   идеи   изобретение   изобретения   интересно   мир   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Anthonyus Час назад
Ну,робота-парикмахера ещё в СССР придумали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Max Shtirlic Час назад
Наша робот-бритва побреет любого человека за 18 движений!!!
Но простите, у всех же людей разные лица!
Да, такая проблема существует! Но только до первого бритья нашим роботом!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 2 часа назад
Умный Студень изобрёл материал из гнилых фруктов,)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки 2 часа назад
"Студень изобрел материал из гнилых фруктов и овощей, который превращает ультрафиолетовый свет в возобновляемую энергию"

кто-то пишет посты и готовится к новому году полным ходом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Теперь испортить паспорт станет не так-то легко 20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают 20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают 18 обычных вещей в Австралии, которые кажутся странными всем остальным 18 обычных вещей в Австралии, которые кажутся странными всем остальным Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Дизайнеры, которые вложили душу в свои изобретения Дизайнеры, которые вложили душу в свои изобретения
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таёжное проклятие
1
91
Таёжное проклятие
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
2
65
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
Набирающие популярность в сообществах
Предпосылки&nbsp; появления праздника – Дня энергетической промышленности
0
3
Предпосылки  появления праздника – Дня энергетической промышленности
Citroen My Ami Buggy — городской автомобиль в стиле сафари
0
4
Citroen My Ami Buggy — городской автомобиль в стиле сафари
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото)
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минус БМВшники
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#люди#дтп#автомобили#автомир#авто аварии#забавно#фотографии
#история#факты#животные#Россия#СССР#Ynews#аварии#позитив#знаменитости#юмора
#прикол#ватермарк#интересное#в мире#подборка#кино#приколы#сша#картинки#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться