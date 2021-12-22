Эламское царство - соседи Шумер, чей древний язык удалось расшифровать лишь недавно

Государство Элама - соседи Шумер, тех самых, что считаются одной из самых древнейших цивилизаций на Земле. Государство существовало с XXX до VI века до н.э.
Эламское царство располагалось в горной долине между рек Каруна и Керхе, которая выходила к лагуне Персидского залива восточнее реки Тигр, а также захватывала часть юго-восточных провинций современного Ирана.
Первые упоминания, которые дошли до наших времен в шумерских письменах. Они называли Эламское царство государством "Ним", что с шумерского переводится, как "верхний".
Также Эламское царство на глиняных табличках шумер обозначается особым знаком, чем-то напоминающим рыбу.
Вероятно, что "верхним" шумеры называли это государство из-за того, что города эламов стояли на возвышенностях, в отличие от шумерских.
Столицей Эламского царства был город Сузы, в котором археологи нашли около 1700 глиняных табличек с протоэламской письменностью.
Многие из найденных глиняных табличек хранятся в Лувре. С появлением технологий, все они были оцифрованы и есть в открытом доступе в интернете.
Помимо глиняных табличек археологи нашли изделия из керамики, а также серпы, которые означают, что в Эламском царстве было оседлое земледелие. Между тем, о происхождении самого народа до сих пор точно неизвестно. Одни ученые утверждают то, что эламские племена являются родственниками дравидских племен из Индии, другие считают, что у народа эламитов есть семитские корни. Такое утверждение, вероятно связано с тем, что с еврейского Элам переводится как "возвышенная страна".
У эламитов также как и у Шумер были развиты города, и они могут поспорить друг с другом о том, где зародилось первое государство. Но есть и нечто общее у шумеров и эламитов, языки обоих народов до сих пор не удалось отнести ни к одной из известных языковых макрогрупп.
Более того, письменность эламитов удалось расшифровать только в 2020 году. И то, сказать, что протоэламское письмо полностью дешифровано - нельзя. Расшифрованные элементы эламсокй глинописи можно сравнить с шумерской протоклинописью на табличках из Урука.
Ученым удалось расшифровать таблички, которые являются описью имущества. Исходя из этого открытия можно сделать вывод, что эламиты использовали такой способ письма как бустрофедон.
Его смысл заключается в том, что направление письма чередуется в зависимости от четности строки.
Эламиты начитают свои письмена с правого верхнего угла, соответственно если запись нужно было продолжить на другой строке, то она уже начиналась слева на право. В протоэламской письменности новые строки от старых отделяются чертой. В случае, если опись нужно было продолжить на другой стороне, то глиняную табличку переворачивали по вертикальной оси и продолжали описание. На обратной стороне таблички делали "описи" ставили цилиндрическую печать.
Эламиты не особо стремились к простоте, поэтому их записи хранились в развернутом положении под углом в девяносто градусов против часовой стрелки.
Более традиционные письмена, которые можно назвать текстами у эламитов, датируются 2500–2400 и 1900-1800 годами до нашей эры.
Они были сделаны также на глиняных табличках и конусах, а также на металлических сосудах гунаги.
Как расшифровывают мертвые письмена
Прежде чем приступить к расшифровке древней письменности, стоит определить ее тип. Существует 4 типа письма в зависимости от количества знаков.
Алфавитное письмо содержит в себе наименьшее количество знаков, где каждый из них соответствует звуку. При таком типе письма количество знаков варьируется от двадцати до сорока.
Если в письменности используется от 50 до 100 знаков, то ее принято относить к силлабическому типу письма, а каждый символ означает слог.
Больше 600 знаков характерно для иероглифического письма, где каждый символ это слово.
От 100 до 600 знаков применяется в смешанном типе письма, где может быть использована любая комбинация предыдущих типов, либо компоненты всех трех видов.
Ключом к разгадке многих древних летописей на мертвых языках являются имена собственные. Дело в том, что имена знаковых фигур и географические названия фонетически звучат практически везде более менее одинаково.
Либо, если один и тот же текст написанный на мертвом языке переведен на другой известный язык.
В таком случае расшифровка превращается в лингвистическую задачу уровня школьной олимпиады по языкознанию.
Гипотеза о том, что у эламитов был свой уникальный язык существовала давно, но точного подтверждения этому не было до прошлого года.
В дешифровке эламского линейного письма отправной точкой является аккадско-эламская надпись, в которой упоминается эламский царь Пузур-Иншушинак.
Французский ученый Франсуа Дессе в 2018 году приступил к исследованию надписей на металлических сосудах гунаги. Он заметил, что на предметах нанесены формульные надписи, то есть они начинаются с одного и того же символа, в них есть вариативная переменная, которая возможно связана с именем человека, а далее его титул.
При этом, в титуле на некоторых эламских сосудах ученый заметил также закономерность, так как на предметах утвари часто в части титула были повторяющиеся символы. Эти символы лингвист интерпретировал как слово "царь". Приняв это открытие как факт, Дессе начал изучать имена правителей в ту эпоху, которой датируются находки и таким образом смог идентифицировать еще несколько символов.
Во время карантина вместе со своими коллегами: Камбизом Табибзаде, Мэтью Кервраном и Жаном-Пьетро Базелло, Дессе продолжил изучать письмена.
Им удалось найти практически идентичные надписи на металлических сосудах и глиняных табличках.
В итоге Франсуа Дессе представил короткий доклад, в котором в качестве доказательства прочитал несколько фраз на эламском линейном языке.
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А также перевод двух надписей на одном из камней, который хранится в Лувре и на металлическом сосуде гунаги.
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