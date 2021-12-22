Эламское царство - соседи Шумер, чей древний язык удалось расшифровать лишь недавно

Его смысл заключается в том, что направление письма чередуется в зависимости от четности строки.

Эламиты начитают свои письмена с правого верхнего угла, соответственно если запись нужно было продолжить на другой строке, то она уже начиналась слева на право. В протоэламской письменности новые строки от старых отделяются чертой. В случае, если опись нужно было продолжить на другой стороне, то глиняную табличку переворачивали по вертикальной оси и продолжали описание. На обратной стороне таблички делали "описи" ставили цилиндрическую печать.

Эламиты не особо стремились к простоте, поэтому их записи хранились в развернутом положении под углом в девяносто градусов против часовой стрелки.

Более традиционные письмена, которые можно назвать текстами у эламитов, датируются 2500–2400 и 1900-1800 годами до нашей эры.

Они были сделаны также на глиняных табличках и конусах, а также на металлических сосудах гунаги.