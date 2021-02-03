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35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент

35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент (36 фото)

Автор:
03 февраля 2021 15:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   позитив   приколы   смешно   смешные фото   удачные кадры   фото   
1430
36

Что делает фотографию запоминающейся? Освещение, ракурс, правильная поза? Это, конечно, может быть важно, но нет ничего круче, чем поймать на камеру нужный момент. Поэтому не зря случайные снимки считают самыми лучшими! Посмотрите на эти шедевры, которые были сфотографированы в самый подходящий момент.

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Метки: Юмор   подборка   позитив   приколы   смешно   смешные фото   удачные кадры   фото   
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hebpat 8 минут назад
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