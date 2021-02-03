35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент

Что делает фотографию запоминающейся? Освещение, ракурс, правильная поза? Это, конечно, может быть важно, но нет ничего круче, чем поймать на камеру нужный момент. Поэтому не зря случайные снимки считают самыми лучшими! Посмотрите на эти шедевры, которые были сфотографированы в самый подходящий момент.
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"Жена просила держать сына повыше, чтобы сделать "крутое фото". По-моему выглядит так, будто я собрался приносить его в жертву"
"Этот мужчина спас нашу собаку из горящего дома. А на заднем фоне видно, как наш кот прыгает из окна"
"Заснял взрыв метеорита на озере в Вашингтоне. Если приглядеться, можно увидеть, как он разделяется"
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