30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний

Иногда не знаешь, что получится на фото - ведь в тот самый момент, когда щелкает камера, вокруг может произойти все что угодно. Главное в этом деле - поймать нужный момент, и у вас есть шанс запечатлеть какую-нибудь умору - например, как получилось на этих снимках! На заднем фоне там неожиданно интереснее, чем на переднем.

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