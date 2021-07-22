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30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний

30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний (31 фото)

Автор:
22 июля 2021 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   задний фон   люди   подборка   случайные фото   смешно   смешные фото   фото   
658
31
Иногда не знаешь, что получится на фото - ведь в тот самый момент, когда щелкает камера, вокруг может произойти все что угодно. Главное в этом деле - поймать нужный момент, и у вас есть шанс запечатлеть какую-нибудь умору - например, как получилось на этих снимках! На заднем фоне там неожиданно интереснее, чем на переднем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   задний фон   люди   подборка   случайные фото   смешно   смешные фото   фото   
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Alex 16 минут назад
Мысли белухи: "Ой дурак..."
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