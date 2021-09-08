"Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни

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Все мы иногда делаем ошибки, и это абсолютно нормально. Но некоторые люди делают настолько нелепые и необъяснимые вещи на своей работе, что остается только смеяться! Взглянем на эти забавные фейлы и "достижения" из жизни людей, которые, кажется, не особо заинтересованы в том, что делают.
Репортера израильского телевидения случайно порезали ножом во время испытаний жилета, защищающего от ножей
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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