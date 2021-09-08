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"Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни

"Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни (27 фото)

Автор:
08 сентября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: жизнь   истории   люди   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   
1028
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Все мы иногда делаем ошибки, и это абсолютно нормально. Но некоторые люди делают настолько нелепые и необъяснимые вещи на своей работе, что остается только смеяться! Взглянем на эти забавные фейлы и "достижения" из жизни людей, которые, кажется, не особо заинтересованы в том, что делают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   истории   люди   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   
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Дмитрий 7 минут назад
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