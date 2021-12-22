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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67 (69 фото + 3 видео)

Автор:
22 декабря 2021 14:26
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
6592
69
3
Подборка юмора, сатиры и другое.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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18  комментариев
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33k
KiploksAKS 12 часов назад
Каждый видит то, что у него в голове.
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8k
Самка Хорька 5 часов назад
Эта та, которая всегда читает молитву перед едой "Господи, пусть все калории в сиськи уйдут"?..
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8k
Самка Хорька 5 часов назад
Сдаётся мне, пздж здесь...

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12k
Bill 7 часов назад
https://codepen.io/chrome-cgi/full/KOaYEyhttps://codepen.io/chrome-cgi/full/KOaYEy
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3k
RomaXz 8 часов назад
Инфовоин снова принес порцию несмешной хрени :)
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15k
uutb 8 часов назад
Комментарий к фото
Коктейль "Три поросенка"
Рецепт: ящик водки и два друга...
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109k
Барон Мюнхгаузен. 9 часов назад
ЖДУ нового дизайна сайта!!!
Знающие суть поймут.
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12k
ss 10 часов назад
Брехня. Мозг может быть и можно обмануть, но приборы нет. На фотографии нет ни одного пятнышка чисто белого и даже чисто чёрного цвета. Она цветная.

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6k
Евгений 11 часов назад


Ага, несложно, если линии "размыть" на 80%.
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1k
RBF RBF 12 часов назад
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41k
dima423 12 часов назад
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В моем детстве некоторые дети дышали бензином и какое то время были счастливы)))
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244
Faithless dima423 11 часов назад
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Клей в пакете эффективнее, попробуйте.
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