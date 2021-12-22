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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Авторский пост
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Рецепт: ящик водки и два друга...
Знающие суть поймут.
Ага, несложно, если линии "размыть" на 80%.