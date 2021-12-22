В Екатеринбурге спортсмены наказали гопников, заставив их отжиматься и приседать

В посёлке Кольцово, что в Екатеринбурге, двое пьяных 17-летних парней избили прохожего мужчину. Он шёл из магазина, когда подростки на него напали. Они повалили его на землю, избили и растоптали продукты. Как подтвердила экспертиза, у пострадавшего были разбиты лицо, нос и нижняя челюсть.

Местные спортсмены за пару дней вычислили нападавших, сообщает Life.