В Екатеринбурге спортсмены наказали гопников, заставив их отжиматься и приседать

Двое подростков в Екатеринбурге избили мужчину на улице. Однако, поступок не остался безнаказанным. Об этом узнали местные спортсмены и в своём стиле наказали хулиганов.
В посёлке Кольцово, что в Екатеринбурге, двое пьяных 17-летних парней избили прохожего мужчину. Он шёл из магазина, когда подростки на него напали. Они повалили его на землю, избили и растоптали продукты. Как подтвердила экспертиза, у пострадавшего были разбиты лицо, нос и нижняя челюсть.
Местные спортсмены за пару дней вычислили нападавших, сообщает Life.
Те не стали отпираться и признали свою вину. Спортсмены провели с подростками воспитательную беседу, заставили оплатить лечение мужика и на прощание принудили приседать и отжиматься прямо на снегу.
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