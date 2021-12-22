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В Екатеринбурге спортсмены наказали гопников, заставив их отжиматься и приседать

В Екатеринбурге спортсмены наказали гопников, заставив их отжиматься и приседать (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 10:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   гопники   екатеринбург   интересное   наказание   спортсмены   фото   
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Двое подростков в Екатеринбурге избили мужчину на улице. Однако, поступок не остался безнаказанным. Об этом узнали местные спортсмены и в своём стиле наказали хулиганов.

В посёлке Кольцово, что в Екатеринбурге, двое пьяных 17-летних парней избили прохожего мужчину. Он шёл из магазина, когда подростки на него напали. Они повалили его на землю, избили и растоптали продукты. Как подтвердила экспертиза, у пострадавшего были разбиты лицо, нос и нижняя челюсть.

Местные спортсмены за пару дней вычислили нападавших, сообщает Life.

Те не стали отпираться и признали свою вину. Спортсмены провели с подростками воспитательную беседу, заставили оплатить лечение мужика и на прощание принудили приседать и отжиматься прямо на снегу.

Источник:

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Метки: Россия   видео   гопники   екатеринбург   интересное   наказание   спортсмены   фото   
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1k
Mikhail 45 минут назад
а полиция не смогла найти?
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fraxinus 2 минуты назад
Плохая стратегия.

Гопники станут сильнее.
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2k
Денис Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Димыч 43 минуты назад
В нашем спортзале (занимался Панкратионом)был предбанник, где мы обувь снимали и разутые уже заходили внутрь. В один из дней туда забежали цыгане и пытались обувь вынести. В общем - не свезло им в тот день. Познали прелести ОФП и особенности боя в полный контакт. Без фанатизма и жестокости, кстати. По уставу можно так за@#&чить, что небо с овчинку покажется.
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30k
ACU900 44 минуты назад
Напомнило:
Ссылка youtu.be
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304
Князь Игорь 44 минуты назад
Всё это здорово, а где уголовное дело?
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