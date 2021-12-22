Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок

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Злоумышленник накинулся на пожилую американку прямо в магазине и выхватил её кошелёк, но молодой негр бросился в погоню и отметелил вора.
Эта история произошла ещё 5 декабря в штате Огайо. На крик о помощи 87-летней Пэт Гоинс откликнулся Дешон Прессли и побежал следом за преступником, схватившим кошелёк. Негр догнал его на парковке и прямо перед камерой видеонаблюдения произвёл так называемый гражданский арест, не забывая вбивать кулаками в вора прописную истину – бабушек обижать нельзя.
Чтобы отметить хороший поступок Прессли, на днях шериф округа вручил ему почётный Диплом Гражданина. Там же спаситель кошельков встретился с пожилой женщиной, которая назвала его "Мой герой".
Журналистам, присутствующем на награждении, Дешон Прессли рассказал, что находился в магазине со своего годовалой дочерью и незадолго до инцидента познакомился и мило пообщался с Пэт несколько минут.
По словам мужчины, после смерти матери его вырастила любимая бабушка, которая научила делать добрый дела.
По словам мужчины, после смерти матери его вырастила любимая бабушка, которая научила делать добрый дела.
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