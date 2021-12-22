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Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок

Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 10:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бабушка   кошелёк   кража   негр   огайо   сша   хорошие дела   
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Злоумышленник накинулся на пожилую американку прямо в магазине и выхватил её кошелёк, но молодой негр бросился в погоню и отметелил вора.
Эта история произошла ещё 5 декабря в штате Огайо. На крик о помощи 87-летней Пэт Гоинс откликнулся Дешон Прессли и побежал следом за преступником, схватившим кошелёк. Негр догнал его на парковке и прямо перед камерой видеонаблюдения произвёл так называемый гражданский арест, не забывая вбивать кулаками в вора прописную истину – бабушек обижать нельзя.
Чтобы отметить хороший поступок Прессли, на днях шериф округа вручил ему почётный Диплом Гражданина. Там же спаситель кошельков встретился с пожилой женщиной, которая назвала его "Мой герой".
Журналистам, присутствующем на награждении, Дешон Прессли рассказал, что находился в магазине со своего годовалой дочерью и незадолго до инцидента познакомился и мило пообщался с Пэт несколько минут.

По словам мужчины, после смерти матери его вырастила любимая бабушка, которая научила делать добрый дела.

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Метки: бабушка   кошелёк   кража   негр   огайо   сша   хорошие дела   
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304
Князь Игорь 58 минут назад
Как там говорится: негр здорового человека :-)
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6k
Николай 24 минуты назад
Хорошо что есть исключения...)))
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Majul Полчаса назад
Молодец парнишка!
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Пихайло Полчаса назад
Полюбому, пока жулика метелил, часы у него отжал и лопатник.
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3k
OLDer Полчаса назад
Только мне показалось что воришка белый?
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624
ЛикБез 47 минут назад
Да он не негр. Он - белый под прикрытием.
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Frank Borman 53 минуты назад
Афронегр герой, достоин медали. А афрониггу в тюрьму.
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4k
Дмитрий 54 минуты назад
А если бы "бандит" был негром, негр проявил бы такую же активность в "гражданском задержании"? Или, по братски, показал дорогу, куда быстрее с....ться!
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16k
Corvus Corax Час назад
Это какой-то неправильный негр...
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114
eutace harlamov 37 минут назад
есть конечно... но где-то больше, а где-то меньше, а где-то совсем мало
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