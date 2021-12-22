Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок

Эта история произошла ещё 5 декабря в штате Огайо. На крик о помощи 87-летней Пэт Гоинс откликнулся Дешон Прессли и побежал следом за преступником, схватившим кошелёк. Негр догнал его на парковке и прямо перед камерой видеонаблюдения произвёл так называемый гражданский арест, не забывая вбивать кулаками в вора прописную истину – бабушек обижать нельзя.