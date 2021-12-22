Фотографии, которые покажут, какие интересности можно найти внутри привычных вещей

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У многих вещей мы видим только их оболочку, а то, что кроется внутри, может так и оставаться тайной до конца наших дней.
Но любопытства некоторым не занимать, поэтому всё, что попадается под руку, тут же разбирается для исследования его составляющих. Но не стоит беспокоиться, если у вас нет возможности разделить на части предметы, до которых нельзя дотянуться. Наверняка за вас это уже сделали другие люди!
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