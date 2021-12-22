FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6416 постов • 736 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотографии, которые покажут, какие интересности можно найти внутри привычных вещей

Фотографии, которые покажут, какие интересности можно найти внутри привычных вещей (18 фото)

Автор:
22 декабря 2021 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   внутри вещей   интересно   любопытно   подборка   фото   
279
18

У многих вещей мы видим только их оболочку, а то, что кроется внутри, может так и оставаться тайной до конца наших дней.

Но любопытства некоторым не занимать, поэтому всё, что попадается под руку, тут же разбирается для исследования его составляющих. Но не стоит беспокоиться, если у вас нет возможности разделить на части предметы, до которых нельзя дотянуться. Наверняка за вас это уже сделали другие люди!


Из чего состоит кубик Рубика

×
×

Рояль, вид изнутри

Древнеримская дорога

Что прячется в цветке подсолнуха

Пушечное ядро со шрапнелью

Строение пожарного гидранта

Как располагаются салфетки в коробке

Как борода и причёска меняют форму лица

Секрет фейерверка

Соотношение тела совы и её перьев

Механизм страйкбольного оружия

Шланг для полива

Внутри кабины машиниста башенного крана

Сравнение шлема для хоккея и для американского футбола

Что будет, если разрезать попрыгунчик

Внутри зажигалки Zippo

Секретик батарейки

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вещи   внутри вещей   интересно   любопытно   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
«Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) «Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Повседневные вещи с непривычной стороны Повседневные вещи с непривычной стороны Таинственные предметы: для чего все эти штуки? Таинственные предметы: для чего все эти штуки? Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276342



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
2
65
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
0
192
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
8
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
0
50
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минус БМВшники
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#в мире#дтп#дети#Ynews#знаменитости#актеры#сша
#прикол#ватермарк#люди#кино#СССР#аварии#Россия#позитив#картинки#фотографии
#история#интересно#интересное#факты#подборка#автомобили#авто аварии#автомир#приколы#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться